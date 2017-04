Bas-Saint-Laurent - 3 tables d'exception dans le Bas-Saint-Laurent

14-04-2017 | 04h00

Extrait tiré du guide Ulysse Gaspésie-Bas-Saint-Laurent

La réputation du Québec en ce qui concerne sa gastronomie n'est plus à faire. De tous les horizons, on salue le travail de nombreux chefs qui, par leur talent, ont su innover depuis les dernières décennies pour le plus grand plaisir des gourmands.

On n'hésite plus à mettre en valeur la qualité des produits frais du terroir québécois tout en prodiguant un intérêt marqué pour les saveurs du monde entier. Résultat: une cuisine inventive, colorée, savoureuse et copieuse aux accents d'ici et d'ailleurs. Et le Bas-Saint-Laurent est l'une des régions qui brille de mille feux par la qualité des tables qu'elle propose. On vous en suggère trois à essayer les yeux fermés lors de votre prochain passage dans la région.

Auberge du Chemin Faisant, Témiscouata-sur-le-Lac

Une expérience gastronomique inoubliable

Dans un cadre contemporain et distingué, la table de l'Auberge du Chemin Faisant évolue constamment. On y sert des repas gastronomiques qui se déclinent en huit services, aussi délectables qu'originaux. Lors de notre passage, pétoncles, saumon, cerf, boeuf, fromages fins et petits fruits de la région étaient à l'honneur ; un délice pour tous les sens de l'amuse-gueule jusqu'au dessert. Accompagné d'excellents vins, ce repas est resté gravé dans notre mémoire.

Et quel accueil chaleureux offert par le couple propriétaire de l'auberge. Voilà une expérience unique dans un cadre vraiment très reposant. Et un secret encore trop méconnu de la région. Réservations recommandées. Si vous le pouvez, restez dormir à l'auberge : jardin, spa et délicieux petit déjeuner en prime.

Auberge du Chemin Faisant 12 rue du Vieux-Chemin Témiscouata-sur-le-Lac, www.cheminfaisant.qc.ca

Chez Antoine, Rivière-du-Loup

Raffinement, souci du détail et qualité

Niché dans une maison ancestrale de grand charme, ce restaurant propose des plats mettant en vedette les produits du terroir de la région. On y a mangé le meilleur carré agneau goûté depuis longtemps... Et que dire du filet mignon. Tendre, cuit à perfection, accompagné de légumes racines parfaitement apprêtés ; ce n'était rien de moins que parfait. Avec un accueil tout en simplicité, des plus courtois, un cellier qui offre un choix impressionnant de bons vins dans toutes les gammes de prix, et une ambiance feutrée et intimiste, il s'agit sans aucun doute de l'une des meilleures tables en ville pour qui souhaite profiter d'un repas de grande qualité sans fla fla. Une valeur sûre!

Chez Antoine 433 rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, www.chezantoine.ca

Auberge du Mange-Grenouille, Le Bic

Une délicieuse escale gourmande dans un environnement théâtral et original

Le restaurant de l'Auberge du Mange Grenouille loge dans un ancien magasin général, garni de vieux meubles soigneusement choisis afin d'agrémenter les lieux. Le menu, proposé à la carte, en table d'hôte ou en dégustation, est créatif et composé, en grande partie, de produits régionaux. La salle à manger est doucement éclairée et chargée d'objets décoratifs. Un passage y vaut le détour autant pour la déco que pour les propositions culinaires ! Et que dire de la vue dont profite la cour arrière sur les îles du Bic. Il faut faire halte à l'auberge au moins une fois si vous êtes de passage dans ce magnifique village côtier. En ce moment, c'est le talentueux chef pâtissier Richard Duchesneau qui dirige la brigade. Il saura assurément faire plaisir aux bons palais.

Auberge du Mange Grenouille 148 rue Ste-Cécile-du-Bic, Le Bic www.aubergedumangegrenouille.qc.ca

Guide Ulysse Gaspésie- Bas-Saint-Laurent