23-03-2017 | 04h00

Par Geneviève Décarie, Guides de voyage Ulysse

L’Outaouais, au sud-ouest du Québec, demeure une région trop peu connue. Et que dire de Gatineau, sa principale ville, souvent réduite à être la voisine d’en face d’Ottawa.

Saviez-vous qu’elle est la 4e ville en importance au Québec avec une population de près de 280 000 habitants? Que c’est une île? Qu’Al Capone y a brassé de grosses affaires dans les années 1920, à tel point qu’on la surnommait Little Chicago? Qu’on y retrouve le musée le plus fréquenté du Canada, le plus grand spa en Amérique et l’une des meilleures sommelières au monde?

À deux heures de route de Montréal, voilà une destination toute indiquée pour une escapade d’un week-end… ou plus. Voici 5 coups de cœur à ne pas manquer.

Pour s’en mettre plein la vue: Le Musée canadien de l’histoire

Avec quelque 1,2 millions de visiteurs par année, il s’agit de l’institution culturelle la plus visitée au Canada. Et pour cause. On comprend d’emblée les raisons de son succès dès le début de la visite, qui peut s’étirer sur toute une journée. Son architecture laisse bouche bée et ses expositions, permanentes et temporaires, sont toutes d’une très grande qualité et d’une variété incroyable. Que de détails à observer. On y découvre le Canada comme nulle part ailleurs. De quoi plaire aux petits comme aux plus grands.



La Grande Galerie, qui donne un aperçu saisissant de l’histoire et du patrimoine culturel et spirituel des Autochtones de la côte ouest du Canada, impressionne réellement tout comme la fabuleuse œuvre colorée L’étoile du matin, d’Alex Janvier, haute de 7 étages! Le tout avec vue sur la colline parlementaire d’Ottawa à travers les grandes fenêtres vitrées qui rendent la salle si lumineuse. À voir aussi sur place: Le Musée des enfants (vraiment superbe) et le CINÉ+ Imax.

Musée canadien de l’histoire

100, rue Laurier

Gatineau

www.museedelhistoire.ca

Pour se dorloter: le Nordik Spa-Nature

Situé à quelques minutes seulement de voiture de Gatineau, à Chelsea, le Nordik Spa-Nature ne vous décevra pas. Vous n’aurez assez d’un après-midi pour vivre l’ensemble de l’expérience thermale. Bains chauds, bains froids, saunas silencieux ou pas, tipis, yourte, bistro relax ou salles de détente variées; le lieu invite assurément au repos.

Deux incontournables, et inoubliables : l’Aufguss (« infusion » en allemand), rituel qui consiste à générer des bouffées d’air humide très chaud en versant un peu d’eau aromatisé d’huile essentielle sur les pierres brûlantes et le passage et le traitement Källa, qui est un vaste bassin d’eau salée encastré à 5 mètres de profondeur dans le roc. Rempli d’eau saturée de sel d’Epsom, on y flotte littéralement, et on s’abandonne à cet état d’apesanteur bienfaisant. Wow! On y retourne quand?

Nordik Spa-Nature

16, chemin Nordik

Old Chelsea

www.lenordik.com

Pour prendre l’apéro ou un bon repas: Soif, bar à vin

Pour passer une soirée ou pour le temps d’un apéro, un arrêt dans ce bar à vin dont la propriétaire est nulle autre que Véronique Rivest, sommelière émérite, est une expérience à ne pas manquer à Gatineau.

En plus d’y déguster de divins nectars, choisis avec soin, accompagnés de plats tout aussi savoureux, vous aurez peut-être la chance de vous faire conseiller par Véronique elle-même, qui est souvent présente. Sachez qu’elle a remporté le titre de Meilleur Sommelier du Canada en 2006 et en 2012, a été nommée Femme du Vin 2007 à Paris, puis a décroché le prestigieux titre de Meilleur Sommelier des Amériques 2012…. Rien de moins! Quel charmant établissement où chaque détail compte (on craque pour le décor fait de liège dont les tabourets en forme de bouchons de bouteilles de champagne). Une expérience à vivre! Un must à Gatineau!

Soif, bar à vin

88 Montcalm

Gatineau

soifbaravin.ca

Pour dormir: le Hilton Lac-Leamy

Envie de vous gâter? Voici le lieu où vous arrêter pour vous décrocher du quotidien (encore plus si vous vous accrochez les pieds au centre de soins Amerispa). Localisé sur les rives du lac du même nom, le Hilton et ses 349 chambres vous assureront le confort et le service auquel on s’attend d’un tel établissement. Avec en prime piscines intérieures et extérieures chauffées! La totale!

Adjacent au Casino du Lac-Leamy et au théâtre, vous aurez de quoi occuper vos soirées sans même sortir de l’hôtel. On est aussi à quelques minutes du centre-ville, de ses commerces et nombreux restos. Si le budget vous le permet, essayez le Baccara, l’une des meilleures tables du Québec, à l’intérieur-même du Casino. Irrésistible.

Hilton Lac-Leamy

3 Boul Du Casino

Gatineau

www.hiltonhotels.com/fr_FR/canada/hilton-lac-leamy

Pour un lunch tout sauf banal: la microbrasserie les Brasseurs du temps

À la fois restaurant, musée, salle de spectacle, boutique et bien sûr, brasserie, Les Brasseurs du Temps (BDT) est un lieu de rencontre fort apprécié à Gatineau en toute saison. L’été, c’est sur sa belle terrasse le long du Ruisseau-de-la-Brasserie qu’on peut y déguster l’une de la dizaine de bières brassées sur place et distribuées partout au Québec. Le reste de l’année, le grand espace de cet immeuble centenaire accueille, midi et soir, les résidents et visiteurs de passage. Car au-delà de ce qu’on y goûte, on y apprend aussi beaucoup sur la ville et son histoire.

Depuis mai 2009, les Brasseurs du Temps redonnent à ce site patrimonial sa vocation originale. Le musée du patrimoine brassicole des BDT, brillamment intégré, révèle comment le riche passé brassicole régional a marqué la destinée de la municipalité pendant plus de 160 ans. On y apprend entre autres que pendant la Prohibition, Al Capone et ses comparses avaient vu, à Hull (maintenant Gatineau), la possibilité d’accroître leurs activités illicites d’où le surnom de Little Chicago donné à la ville dans les années 1920. On y a aussi entendu de grands musiciens de Jazz dans l’Entre Deux Guerres (1919-1939) avec les Ella Fitzgerald et Louis Armstrong entre autres. Fascinant! BDT : vaut assurément le détour!

Les Brasseurs du Temps

170 rue Montcalm

Gatineau

www.brasseursdutemps.com

Pour plus de renseignements :

Tourisme Outaouais

103, rue Laurier

Gatineau (QC)

Escale à Gatineau et Ottawa