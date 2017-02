Mélissa Vaillancourt 21-02-2017 | 10h09

La relâche est un moment privilégié pour s'amuser en famille. Au-delà du ski alpin, du patin et des glissades sur neige, voici 13 façons d'agrémenter cette belle semaine de congé.

1. Admirez les papillons en liberté

Du 23 février au 30 avril 2017, on pourra oublier l'hiver quelques heures en s'immergeant dans la nature luxuriante du Jardin botanique de Montréal. Dans une atmosphère chaude et humide, plus de 1500 papillons virevoltent et butinent de fleur en fleur. Un spectacle que votre enfant n'oubliera sûrement pas. espacepourlavie.ca/jardin-botanique

2. Contemplez les poissons

Du côté de la capitale, l'Aquarium du Québec propose une visite printanière et lumineuse. En plus d'admirer les poissons et mammifères marins, on pourra déguster des sucreries à l'érable en s'arrêtant aux cabanes aménagées un peu partout sur le site extérieur. Le soir venu, plus d'un demi-million de lumières illuminent une forêt enchantée et des structures en forme d'animaux.

www.sepaq.com/ct/paq

3. Étonnez-vous devant l'exotisme

Dans les Cantons-de-l'Est, le Zoo de Granby invite les petits et les grands à admirer les animaux exotiques en plein hiver. Tigres de l'Amour, léopards des neiges, macaques japonais et wallabies, on ne finit plus de s'étonner! En nouveauté cette année, on a aménagé une patinoire en plein cœur du village. www.zoodegranby.com

4. Redécouvrez les animaux d'ici

En Outaouais, le parc Oméga vous permet de découvrir, à bord de votre véhicule, des espèces d'animaux vivant en liberté dans leur habitat naturel. Dans une nature blanche et sauvage, 12 km de routes sinueuses permettent de contempler bisons, wapitis, ours, daims, cerfs de Virginie, sangliers et loups. parcomega.ca

5. Festoyez à l'extérieur

Avec sa grande roue, sa tyrolienne, ses glissades urbaines et ses espaces lumineux, Montréal en Lumière (23 février au 11 mars) vous en met plein la vue. Le site extérieur gratuit est parfait pour les petites familles qui veulent prendre de l'air dans une ambiance festive. www.montrealenlumiere.com

6. Carnavalez à Sherbrooke

Dans les Cantons-de-l'Est, le Carnaval de Sherbrooke a programmé une foule d'activités, de spectacles, de jeux et même des dégustations pour toute la famille. Cette année, le carnaval dispose d'un nouveau site de glissade sur tube et de patinage libre. Dates et infos: www.carnavaldesherbrooke.ca

7. Explorez les entrailles de la Terre

En Outaouais, Arbraska Laflèche propose un voyage souterrain unique dans la plus grande caverne visitée du Bouclier canadien. L'hiver, la visite vous réserve bien des surprises, comme des stalactites et stalagmites de glace. S'ensuivent chocolat chaud et descente en tyrolienne au-dessus du lac gelé. arbraska.com/fr/lafleche

8. Démystifiez le ciel

Au Planétarium de Montréal, une nouvelle pièce de théâtre musicale immersive conçue pour les petits de 4 à 8 ans met en vedette la petite étoile Mira. Les 7 ans et plus pourront profiter d'un programme double «Nous sommes des étoiles» et «Un jour sur mars», question de partir en quête des secrets de l'Univers et de la planète rouge. espacepourlavie.ca

9. Immergez-vous dans le cosmos

Pour les amateurs d'espace, trois activités spéciales sont au programme au Cosmodôme de Laval. D'abord, la réalité virtuelle de Motion by D-BOX vous fait vivre des sensations fortes dans un futur d'un réalisme saisissant. Ensuite, les simulateurs d'entraînement invitent les apprentis astronautes de 9 ans et plus à tester leurs aptitudes physiques. Enfin, il sera possible de visiter la navette Endeavour pour découvrir de quelle façon les astronautes vivent dans l'espace. www.cosmodome.org

10. Régalez-vous à petits prix

Gourmand de nature? Montréal en Lumière présente une formule originale pour permettre aux parents d'initier leurs enfants à la gastronomie. Du 6 au 11 mars, plusieurs restaurants associés au festival invitent les enfants à se régaler au prix équivalant à leur âge. 6 ans? 6 $! 10 ans? 10 $! Réservez votre table sans tarder. www.montrealenlumiere.com/paietonage

11. Réchauffez-vous dans un bain

Vos enfants adorent les bains chauds? Initiez-les à la thermothérapie. Durant cette longue semaine de congé, cinq très beaux spas ouvrent leurs portes aux familles en matinée: le Balnéa à Bromont, le SkySpa à Québec, le Senzo à Lévis, l'Hôtel-Spa Le Suisse à Saint-Donat et le Bota Bota à Montréal. Informez-vous de l'âge minimum requis des enfants et de l'horaire familial.

www.balnea.ca, www.skyspa.ca/skyspa-quebec, sentospa.com, www.hotelspalesuisse.com et botabota.ca

12. Sautez dans l'eau

Si vos enfants souhaitent plutôt bouger, optez pour une piscine avec glissades et parcours. À Tremblant, en plein cœur du village piétonnier, l'Aquaclub La Source dispose d'une pataugeoire, d'une «corde à Tarzan» et même de faux rochers pour sauter. Une autre option? Entre Québec et Montréal, à Drummondville, l'Aqua Complexe vous invite à profiter de ses structures de jeux gonflables Wibit avec obstacles, sauts et glissoires. www.tremblant.ca, www.piscinesdrummondville.com

13. Jouez au musée

Pour la relâche, le Musée canadien de l'histoire, à Gatineau, vous fait découvrir et essayer des jeux anciens: bilboquet, ficelle, jeu des os, quilles de bois, maison de poupées et toupies... On est loin du iPad! Pour sa part, le Musée canadien de la guerre, à Ottawa, vous donne la chance de tester vos habiletés tactiques en participant à des jeux de stratégie. Du côté de Montréal, le Musée McCord a conçu un programme pour la famille: expositions, ateliers de créations de cadres et d'ombres chinoises, contes et concerts de musique; le tout gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

www.museedelhistoire.ca, www.museedelaguerre.ca et www.musee-mccord.qc.ca

