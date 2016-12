Mélissa Vaillancourt 25-11-2016 | 04h00

La saison hivernale inspire certainement le ralentissement, la relaxation et la récupération. Une virée dans un spa s'impose. Voici les nouveautés à découvrir dans les spas du Québec.

1. Strøm Spa Nordique Mont-Saint-Hilaire - Montérégie

Au mont Saint-Hilaire, le Strøm Spa Nordique a investi 4,5 millions de dollars dans l'agrandissement de son complexe actuel.

C'est donc beaucoup de nouveautés qui seront dévoilées en décembre prochain: un grand bain à remous en forêt, un sauna finlandais, deux salles de détente, deux bains nordiques, un bain vapeur minéral à l'allure de caverne, une très grande piscine plein soleil avec chute, une section pour discuter, ainsi que sept cabanes de massage en plein air aménagées dans la forêt.

Tout cela s'ajoutera aux nouveautés des derniers mois dont l'agrandissement du bistro, le coin pergola, l'arbre illuminé et la terrasse chauffée.

www.stromspa.com/mont-st-hilaire

2. Balnea - Cantons-de-l'Est

Cet automne, le Balnea propose trois expériences inédites. D'abord, un nouveau pavillon a été aménagé aux abords du lac Gale. Conçu pour admirer la nature environnante, il compte un sauna, ainsi qu'un bain froid et une salle de détente.

Ensuite, trois «naturephones» ont été construits en plein cœur de la forêt. Pouvant accueillir des groupes de huit à dix personnes, ces cornets acoustiques au design sophistiqué amplifient les douces mélodies de la forêt.

Enfin, un parcours méditatif de 45 minutes vous guidera, grâce à des écouteurs submersibles, à travers le côté est de la réserve thermale.

3. Strøm Spa Nordique Sherbrooke - Cantons-de-l'Est

Roulement de tambour... un nouveau spa verra le jour à Sherbrooke! Dès le mois de décembre, les installations du nouveau Strøm Spa Nordique Sherbrooke offriront une expérience de spa urbain en pleine nature.

Situées en bordure de la rivière Magog, le complexe comprendra deux grands bains à remous, l'un muni de roches thérapeutiques et le second d'une chute thermale, deux bains froids avec chutes nordiques, diverses salles de détente, un bain vapeur en terre cuite, un sauna traditionnel en bois blond, une salle de détente avec foyer, un quai donnant accès au lac des Nations, ainsi qu'un bistro.

www.stromspa.com/sherbrooke

4. Nordik Spa-Nature - Outaouais

Le plus grand spa en Amérique du Nord devient toujours plus grand. En période estivale, on peut désormais profiter d'une nouvelle terrasse, le Biërgarden, et y admirer le centre-ville de Gatineau-Ottawa, tout en dégustant des bières de la microbrasserie canadienne Beau's. Adjacent à cet espace, le Zëngarden est une nouvelle aire de détente extérieure où l'on peut jaser discrètement. Mais c'est le nouveau pavillon Banyä qui volera la vedette prochainement. Il abritera dès janvier 2017 un sauna russe, une salle d'exfoliation, une aire de détente de même qu'une salle de yoga et méditation.

www.lenordik.com

5. L'hôtel-spa Le Suisse - Lanaudière

À Saint-Donat, cet hôtel quatre étoiles a inauguré son spa en juillet dernier. Situé à proximité du grand lac Archambault, l'établissement compte un hammam, un sauna sec, un bassin d'entraînement intérieur, un spa extérieur et deux chambres de massothérapie.

www.hotelspalesuisse.com

6. NRJ Spa Nodirque - Beauce - Chaudière-Appalaches

Situé au bord du lac Sartigan, en Beauce, le spa nordique NRJ propose désormais l'halothérapie, une thérapie par le sel qui vise à guérir certaines maladies dermatologiques ou respiratoires.

Dans une salle dont les murs sont recouverts de sel rose de l'Himalaya, des chaises «Zéro Gravité» sont pourvues de la technologie Neurospa, un coussin de massage neuromusculaire. Il ne reste plus qu'à relaxer et à respirer l'air saturé en sel.

www.nrjspanordique.com/installations.php

7. ODO SPA - Bas-Saint-Laurent

Entre lac et montagne, ODO Spa a fait une cure de rajeunissement à l'ancien spa du centre de villégiature de Pohénégamook Santé Plein Air.

Dans une ambiance feutrée et un décor moderne, on vous accueille pour une séance de thermothérapie dans les bains nordiques extérieurs, ou pour un soin de massothérapie.

www.facebook.com/odospa1

8. Spa & Hôtel Le Finlandais - Laurentides

À Rosemère, en bordure de la rivière des Mille-Îles, l'hôtel Le Finlandais a rénové neuf de ses suites. Dotées de grands lits confortables et de bains à remous, ces chambres luxueuses vous invitent à poursuivre l'expérience de relaxation jusque dans les bras de Morphée.

www.spalefinlandais.com

9. William Gray - Montréal

En janvier 2017, un nouveau spa verra le jour à Montréal, dans le prestigieux hôtel William Gray.

En plein cœur du Vieux-Montréal, dans la maison adjacente à l'hôtel, un circuit thermal complet sera accessible au public. Le tout sera agrémenté d'une piscine extérieure.

hotelwilliamgray.com

10. Hôtel Le Concorde - Québec

À Québec, Le Concorde vient tout juste d'inaugurer un spa urbain. Devant les plaines d'Abraham, au 4e étage de l'hôtel, une nouvelle piscine chauffée avec chute d'eau, un bain à remous ainsi qu'un bassin froid invitent les visiteurs à se détendre. Un service de massothérapie et de soins esthétiques est aussi offert à tous.

www.hotelleconcordequebec.com