Pacifique Sud - Les îles Cook, un trésor du bout du monde

Les îles Cook appellent à la douce aventure! Dans le sud du Pacifique, découvrez ce trésor du bout du monde, un archipel de 15 îles vivant dans un isolement paisible.

Imaginez une palette de couleurs parfaite : sable blond doré, eaux turquoise, ciel bleu parfait. Un cliché du paradis perdu, une carte postale dans toute sa splendeur. À l’intérieur des terres, jungle généreuse et cascades vous attendent. Et pour la sieste, pourquoi pas un hamac à l’ombre d’un palmier?

Boucle au départ de Rarotonga : 5 jours

Jours 1 et 2 : Rarotonga

Parcourez l’île de Rarotonga et visitez son village culturel, qui vous permettra de vous familiariser avec l’histoire de l’île, la médecine maorie, la pêche, l’artisanat et la cuisine locale. Partez en excursion de VTT à l’intérieur de l’île, et traversez le terrain rocailleux de la « jungle interne ». Cette randonnée procure des vues magnifiques et permet de se rafraîchir dans un ruisseau en montagne.

Jours 3 et 4 : Rarotonga – Aitutaki

Au départ de Rarotonga, prenez un vol pour Aitutaki (50 min). Le lagon bleu profond d’Aitutaki est considéré comme l’un des plus beaux du monde. Prenez part à une croisière qui côtoie les motus (îlots inhabités) bordés de magnifiques plages. Arrêtez-vous à One Foot Island et profitez de ce lieu paradisiaque pour vous détendre ou plonger.

Jour 5 : Aitutaki – Rarotonga

Vol à destination de Rarotonga (50 min). Profitez-en pour faire vos derniers achats et, surtout, ne manquez pas de rapporter les fameuses perles noires.

Le saviez-vous?

Les perles noires de l’île de Manihiki

Il y a à peine 30 ans, l’île de Manihiki n’était qu’un simple atoll des îles Cook. Les habitants survivaient tant bien que mal de la pêche et des récoltes de coprah. Un jour, un citoyen du nom de Tekake William, sachant qu’une huître perlière bien particulière, reconnue pour ses perles noires et sa nacre, se trouvait dans les lagons autour de l’atoll, décida de développer la perliculture au profit des habitants. Aujourd’hui, les perles noires cultivées à Manihiki font la fierté et la richesse des résidents des îles Cook. La perle noire reste indubitablement « le » souvenir à rapporter chez soi!

