Iles de la Madeleine - Les Îles de la Madeleine en 5 temps

Extraits tirés du guide Ulysse Iles de la Madeleine

Balayées par les vents du large, les Îles de la Madeleine deviennent une destination coup de coeur pour tous les voyageurs qui les découvrent.

Ici, le blond des dunes et des longues plages sauvages se marie au rouge des falaises de grès et au bleu de la mer. Un songe devenu réalité. Pas encore convaincus? Voici 5 bonnes raisons de partir explorer les Îles de la Madeleine.

Profiter des plus belles plages du Québec

Les Îles vous proposent 300 km de plages sablonneuses, vous n'aurez donc aucune difficulté à en trouver une à votre goût! À vous de voir ce qui vous convient, et rien de mieux pour le découvrir que d'en tester plusieurs. Nous vous invitons tout de même à ne pas quitter les Îles sans avoir visité les magnifiques plages Sandy Hook et de la Grande Échouerie. Dans ces deux endroits, en plus de la baignade, une longue marche le long du littoral s'impose.

Nos 5 plages préférées

• La plage de la Grande Échouerie

• La plage de la dune du Havre Aubert (plage Sandy Hook)

• La plage de la Dune du Nord

• La plage de la Dune du Sud

• La plage de la Dune de l'Ouest (plage du Corfu)

Goûter une gastronomie unique

La cuisine des Îles est en croissance constante et a depuis longtemps franchi la barrière de la tradition. Partout dans l'archipel, des chefs talentueux et des artisans du terroir ingénieux développent de nouvelles créations. Leurs produits et leurs plats fusionnent savamment l'héritage culinaire local et les influences extérieures, européennes et asiatiques, pour donner naissance à une cuisine en perpétuelle ébullition.

Au menu, plusieurs espèces de poissons frais, du crabe et du homard, des pétoncles et des moules d'élevage, du loup marin, d'excellents fromages, des charcuteries savoureuses, du miel, de la bière et des alcools artisanaux, des fruits et des champignons sauvages, et bien plus encore.

Marcher longtemps, en toute liberté

Découvrir les Îles à pied est sans doute l'une des meilleures manières de s'imprégner de l'ambiance unique de l'archipel. Une quinzaine de sentiers sillonnent l'archipel, chacun offrant des points de vue remarquables. Vous pouvez vous procurer au bureau de Tourisme Îles de la Madeleine ou télécharger sur leur site Internet une carte regroupant les principaux lieux de marche de l'archipel. Les plages nombreuses et les routes secondaires vous offrent également la possibilité de prendre de longues marches mémorables.

Parmi les sentiers qui se démarquent, retenons le Sentier du littoral de Cap-aux-Meules, celui qui mène à l'île Boudreau à partir de l'île de la Grande Entrée, la piste cyclo-pédestre de la Belle-Anse et le sentier de l'anse de l'Étang du Nord. N'hésitez pas à les explorer et à en découvrir d'autres.

Profiter d'une vie artistique et culturelle effervescente

Les Îles de la Madeleine assistent depuis plusieurs années à l'émergence d'une communauté artistique dynamique et unique en son genre. Elles comptent entre autres sur la présence de nombreux artisans et artistes en arts visuels qui offrent une production originale. Dans tous les coins de l'archipel se terrent des artistes prêts à étonner, et il ne faut surtout pas se gêner pour leur rendre visite. Des festivals animent également de façon continue la vie culturelle sur les Îles.

Le Café de La Grave, fondé en 1980, est un lieu de rencontre animé où résonnent piano, accordéon et violon. Reconnu pour son ambiance chaleureuse, on y vient pour un repas, pour passer un bon moment, faire des rencontres et profiter des soirées musicales improvisées alors que des musiciens locaux ou de passage s'emparent des lieux pour le plus grand plaisir des badauds. Expositions, spectacles et soirées de poésie se succèdent tout au long de l'été.

Découvrir un paradis des sports de voile

Les Îles sont le paradis des sports de voile et de glisse en raison de la constance des vents et de la variété des plans d'eau. Si vous avez votre propre équipement, vous n'aurez aucun mal à trouver un endroit où pratiquer votre activité favorite, qu'il soit exposé en mer ou abrité dans une lagune. Notez que vous pouvez télécharger sur le site de Tourisme Îles de la Madeleine une carte des meilleurs sites à visiter en fonction des vents. Le parc Fred-Jomphe, situé devant la baie du Havre aux Basques, est expressément aménagé à cette fin. Il offre un accès facile au plan d'eau et dispose d'un stationnement et de toilettes.

Iles de la Madeleine`