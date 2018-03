17 expériences à ne surtout pas manquer en Jamaïque

06-03-2018 | 11h46

Plus variée, plus accessible, plus sécuritaire et peut-être même encore plus belle qu'on ne se l'imagine, la Jamaïque est une destination de choix pour tous les amateurs de soleil, de nature, de culture et d'aventure.

Voici quelques-unes des nombreuses choses à expérimenter lors d'un séjour sur l'île caribéenne, que ce soit près de Negril, Ocho Rios ou de Montego Bay :

1. Partir en radeau

Si vous avez toujours rêvé de faire du radeau dans la forêt tropicale comme dans les dessins animés et dans les films d'aventure, voici votre chance. Près de Montego Bay, il est possible de voguer sur la rivière Martha Brae sur un vrai de vrai radeau de bambou en compagnie d'un guide. Parfait pour les familles, mais aussi pour les romantiques!

2. Visiter une plantation de café dans les montagnes Bleues

Amateurs de café, vous avez sans doute déjà entendu parler du fameux café Blue Mountains, cultivé dans les belles montagnes du même nom, en Jamaïque. Pour le goûter sur place (et constater à quel point la culture du café demande du travail), faites une visite à la Craighton Estate, une plantation vieille de plus de 200 ans, à quelques heures de Ocho Rios.

3. Aller faire un tour du côté de Seven Mile Beach

C'est loin d'être la seule belle plage de la Jamaïque, mais c'est certainement l'une des plus fameuses. Située près de Negril, elle ne fait pas vraiment sept miles (plutôt cinq), mais c'est quand même la plus longue de l'île. Sable clair, eau turquoise, hôtels et petits restos vous y attendent.

4. Goûter le fameux poulet jerk

Ce serait pur sacrilège que d'aller en Jamaïque sans goûter les spécialités culinaires locales, surtout le fameux poulet jerk, mariné dans le piment et les épices, puis grillé. Parmi les endroits de choix où le déguster, le Scotchies, près de Montego Bay, a bonne réputation.

5. S'initier à la culture rasta

Difficile de penser à la Jamaïque sans penser au mouvement rastafari. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, pourquoi ne pas faire un tour guidé « rasta »? Le Zimbali Retreat, à l'écart de Negril, vous en proposera. Une autre façon de se frotter à cette culture, mais aussi à celle du reggae, est de visiter le village de naissance de Bob Marley, Nine Miles.

6. S'imprégner de l'ambiance de Montego Bay

La majorité des hôtels de la Jamaïque se trouve dans les environs de Montego Bay, deuxième plus grande ville du pays. MoBay, comme on la surnomme, mérite une petite visite une fois vos séances de bronzage terminées. Marché d'artisanat, boutiques haut de gamme, bars où écouter du reggae et ambiance animée seront au rendez-vous.

7. Profiter du coucher de soleil

En Jamaïque, il existe un lieu touristique de renom où l'on peut admirer le coucher du soleil au son du reggae et plonger dans la mer à partir de falaises de 35 m de haut (ou regarder des âmes courageuses le faire) : le très couru Rick's Café. C'est l'un des incontournables de la région de Negril. Ne le manquez pas!

La Jamaïque est une destination sécuritaire, idéale pour les familles, les couples et pour les aventuriers. Découvrez comment pleinement tirer parti de l'île du bonheur en visitant le site Transat.