Antigua - 7 bonnes raisons de voyager à Antigua

Sarah-Émilie Nault 24-01-2018 | 12h35

C'est bercé d'un côté par l'océan Atlantique et de l'autre par la mer des Caraïbes que l'île d'Antigua élève ses splendeurs caribéennes. Si Barbuda - son île sœur - se remet encore du passage de l'ouragan «Irma», Antigua, ses baies turquoise et ses montagnes verdoyantes sont heureusement restées intouchées. Voici sept raisons de se rendre sur cette île au parfum de paradis.

1. La découverte de certaines de ses 365 plages

Une plage de fin sable blanc pour chaque jour de l'année: voilà l'inspirante proposition de l'île d'Antigua. D'une saucette dans les eaux translucides de Pigeon Point Beach à un repas de fruits de mer dégusté les pieds dans le sable de Jolly Beach, en passant par un moment de détente à Turners Beach, les balades sur les plages légendaires d'Antigua sont à l'image des moments passés sur l'île aux dizaines de baies tranquilles: doux, lumineux, tout simplement parfaits.

2. Les points de vue spectaculaires lors d'un tour de l'île

On se laisse conduire par un chauffeur d'Antigua lors d'une journée d'exploration des trésors de l'île. Les moments forts? Les multiples et imprenables points de vue sur les baies bleutées cernées de montagnes luxuriantes. Les arrêts incontournables incluent l'incomparable Shirley Heights, l'observatoire du centre d'interprétation du parc national Nelson Dockyard de Dow Hill, l'arrêt au BlockHouse (où se trouvent les ruines des fortifications, de l'ancien quartier des artilleries et quelques canons) et le point de vue sur le chantier naval de l'île baptisée Nelson's Dockyard. Antigua accueillant 29 différentes religions, la visite de ses églises (dont la jolie église anglicane St. Barnabas) s'avère aussi fascinante.

3. Les activités en plein air

Sur l'île d'Antigua, les journées sont souvent composées de sorties en catamaran, de plongée à travers Cades Reef (la plus grande formation de coraux de l'île), de danse, de baignade et de promenades sur les plages. Elles peuvent aussi comprendre des excursions en kayak de mer, des poussées d'adrénaline en tyrolienne au cœur de la forêt nuageuse et des heures de randonnée dans les sentiers sillonnant les collines et les montagnes émeraude.

4. Le parc national Nelson Dockyard

Site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Nelson's Dockyard est le seul chantier naval de style géorgien en activité au monde. Principale base navale de l'est des Antilles, le site portuaire de l'English Harbour regroupe des monuments datant de 1785 à 1792, rénovés autour de 1950. L'endroit accueille aujourd'hui les visiteurs avides d'histoire et de récits mettant en scène pirates et corsaires. On visite la maison de l'Amiral, la boulangerie, le magasin de cuivre et de bois, les quartiers des officiers, la maison à Cabestan et, dressé au bout de son sentier, le fort Berkeley. Des restaurants, des hôtels-boutiques d'un chic fou (tel le Copper and Lumber Store Hotel) ainsi que des magasins de souvenirs se sont aussi installés entre les murs de briques de monuments anciens.

5. L'accueil chaleureux des habitants

Ils sont souriants, élégants, agréables et, ma foi, unanimement séduisants: les Antiguayens offrent un accueil des plus chaleureux aux voyageurs venus profiter des beautés de leur île. À Antigua, ils sont 88 000 habitants valsant sur les airs de musique locale, comme avec la langue anglaise, le dialecte de l'île et les diverses variations de la langue créole.

6. Les jolies boutiques et terrasses du port de Saint John's

C'est au port de la petite ville - et capitale d'Antigua-et-Barbuda - de Saint John's que les énormes bateaux de croisière comme les plus petits catamarans prennent une pause entre deux sorties en mer. Le long du quai historique de Redcliff, les kiosques de souvenirs et d'artisanat se mêlent aux boutiques de luxe et aux petites cabanes hébergeant cafés, restaurants et boutiques de créateurs locaux. La terrasse du bar à vin C & C Wine Bar se fait tout particulièrement invitante, à l'abri du soleil sous les feuilles d'un bel et grand arbre.

7. Le Saint James's Club & Villas

Proposé par Sunwing en formule tout inclus, le séjour au Saint James's Club & Villas se fait des plus apaisants. Le large complexe hôtelier (où il est possible de se déplacer en voiturette) est composé de jolies villas privées, de spacieuses et élégantes chambres avec vue sur la baie Mamora ou encore sur l'océan, de nombreux terrains de tennis, de piscines, d'une belle plage, d'une impressionnante salle de sports et d'un spa offrant, entre autres soins, des massages en plein air sous la brise de l'océan.

Bon à savoir

- Nouveauté: Sunwing offre désormais un vol direct vers Antigua depuis Montréal (un vol par semaine, depuis le 26 novembre et jusqu'au 18 mars 2018). Il est le seul transporteur à le faire. Pour réserver un forfait tout inclus: www.sunwing.ca/fr/promotion/packages/new-destination-antigua

- Pour en savoir plus sur Antigua et Barbuda: www.visitantiguabarbuda.com