Lise Giguère 08-02-2017 | 12h22

Destination tropicale fétiche pour mariages et les lunes de miel, Nassau donne l'illusion de pénétrer au cœur d'un arc-en-ciel. Pas étonnant que ce soit également une escale privilégiée des navires de croisière naviguant dans les Caraïbes.

Capitale des Bahamas, l'ancien repaire de Barbe-Noire et de ses pirates occupe l'île de New Providence, la plus peuplée (250 000 habitants) et la plus visitée de cet archipel qui en compte 700, mais dont seulement 30 sont habitées.

Ville affairée et moderne, elle combine le charme vieillot de son passé britannique aux édifices modernes abritant les plus importantes firmes de la finance et les plus grandes banques du monde.

Destination populaire, elle offre aux touristes un climat agréable, une architecture coloniale, une histoire peuplée de forbans et une vie nocturne très active.

C'est également un véritable paradis tropical où les nombreuses nuances de bleu de l'océan et du ciel se mêlent au vert profond de la végétation, aux fleurs multicolores, au sable blanc des plages et au rose des édifices coloniaux du 19e siècle, dont plusieurs ont été reconvertis en musées.

Plongeon dans l'histoire

Il y a beaucoup à voir à Nassau et il est facile de s'y déplacer à pied, même si des minibus font la navette entre les principaux lieux touristiques. Pour mieux comprendre la ville et ses habitants, un premier arrêt au Musée Pompey rappelle que, jusqu'en 1834, cet archipel était essentiellement peuplé d'esclaves amenés pour travailler dans les plantations. Au Musée Roselawn, dans une maison du 19e siècle, on admire une collection d'artefacts tandis qu'au Junkanoo Expo, on présente des costumes et des chars allégoriques du Junkanoo, cette grande parade qui transforme les rues de Nassau chaque année les 26 décembre et 1er janvier.

Ancienne république de pirates

Mais l'endroit qui enflamme notre imaginaire, c'est certainement le musée Pirates of Nassau, qui nous entraîne dans le passé mouvementé de cette île dont le port commercial, réalisé vers 1670, est devenu la capitale d'une république de pirates, de corsaires et de pilleurs d'épaves. Un millier d'entre eux s'y étaient établis, parmi lesquels Barbe-Noire et Calico Jack, mais aussi Anne Bonny et Mary Read, les deux plus célèbres femmes pirates de tous les temps. Pendant presque 40 ans, ils y ont fait la loi et ont dévalisé tellement de galions espagnols que les troupes de ce pays ont fini par détruire la ville.

Jeux d'eau

Riche de cette histoire, on se dirige vers les plages. Si les plus belles d'entre elles appartiennent aux grands hôtels, certains d'entre eux offrent des laissez-passer d'une journée. On peut également choisir les plages publiques comme Junkanoo Beach, opter pour une croisière thématique de quelques heures (épaves de bateaux, plongée, repas spectacle, etc.) ou s'offrir un tour de voilier, de traversier, de bateau à moteur, de kayak ou de bateau à fond de verre.

On peut aussi prendre la direction de Paradise Island. Autrefois privée et peuplée de richissimes et extravagants propriétaires, cette île est maintenant reliée à Nassau par un pont. C'est un endroit charmant avec de jolies boutiques et c'est là que se trouve l'Atlantis Paradise Island Resort and Casino, qui abrite le plus grand parc aquatique des Caraïbes.

À Paradise Island, on découvre aussi les Jardins Versailles, des jardins où se trouve un authentique monastère français du 14e siècle importé et reconstruit pierre par pierre par un homme riche et amoureux de l'histoire.

Couleurs locales

Pour découvrir encore davantage la culture bahamienne, on déambule non seulement dans le cœur historique, mais également sur Bay Street, une rue bordée de boutiques hors-taxes, pour entrer au Straw Market, où des artisans vendent leurs produits. On peut aussi opter pour Potter's Cay, où fermiers et pêcheurs proposent leurs fruits, légumes et poissons frais, ou encore pour Arawak Cay, mieux connu des résidents sous le nom de Fish Fry. Composé de petits restaurants, cet endroit est le meilleur pour déguster la nourriture locale et sympathiser avec les Bahamiens.

***

Quelques repères

• Bien qu'il soit facile de louer une voiture, il faut savoir que la conduite se fait à gauche aux Bahamas. Le bus et le taxi demeurent les meilleurs moyens de transport et permettent le contact avec les gens.

• Le meilleur moment pour se rendre à Nassau est de décembre à avril.

• En savoir plus: www.bahamas.com