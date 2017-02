Lise Giguère 01-02-2017 | 04h00

Située dans la mer des Caraïbes, au large de la péninsule du Yucatan, l'île de Cozumel est séparée de la terre ferme (et de Playa del Carmen) par un bras de mer de 20 km. Voici sept bonnes raisons de prendre le traversier et d'aller visiter.

1. Découvrir les fonds marins.

Cozumel marque le début de la 2e plus importante barrière de corail au monde, le récif méso-américain, qui se termine au Honduras. L'endroit a connu un boum touristique dans les années 60 quand l'océanographe Jacques Cousteau a découvert la barrière de corail et qu'il l'a fait savoir dans le monde entier, grâce à ses films. Attirés par ces eaux cristallines qui offrent une visibilité sur 75 mètres de profondeur, plus de 30 000 plongeurs s'y rendent chaque année pour admirer des poissons magnifiques et de nombreuses épaves. Selon les experts, il s'agirait de l'une des plus belles destinations de plongée au monde. Pour ceux qui ne plongent pas, possibilité de voir les fonds marins à bord du sous-marin «Atlantis».

2. Explorer des ruines mayas.

Lieu sacré pour les Mayas, Cozumel possède de nombreuses ruines, mais les plus importantes et les mieux conservées demeurent celles de San Gervasio, le principal site archéologique de l'île. Parmi ces anciennes pyramides s'élevait Ka'Na Nah, le temple consacré à IxChel, la divinité de la médecine, de l'amour et de la fertilité. Ce sanctuaire était très important pour les femmes mayas qui venaient d'aussi loin que du Honduras pour s'y recueillir. L'endroit demeure aujourd'hui très important pour le culte de la fertilité.

3. Visiter le musée de l'île.

Situé au centre-ville, ce musée témoigne de la riche tradition historique et culturelle de l'endroit. Il comprend quatre salles dans lesquelles sont présentés l'écosystème de l'île, la culture maya, l'histoire en général, sans oublier la barrière de corail.

4. Explorer la réserve écologique Faro Celerain de Punta Sur.

Cette réserve se trouve à l'endroit exact où débute la barrière de corail. En compagnie d'un guide, on fait un parcours à travers la mangrove, les lagunes, les systèmes récifaux et les dunes côtières. On peut y admirer des fleurs, des papillons, des oiseaux exotiques, des crocodiles, des iguanes, des tortues et des poissons tropicaux. Possibilité de grimper au sommet du phare (266 marches aller-retour). Construit en 1934, c'est le plus haut point de l'île (34 m) et on a une vue magnifique. C'est également un musée de la navigation de l'époque. On y parle des Mayas, des Espagnols et de pirates comme Mary Read et Barbe-Noire.

5. Se retirer dans un hôtel sur la plage.

Les plages de Cozumel ne sont pas extraordinaires. Les plus belles se trouvent dans le sud puisque celles de l'est sont demeurées très sauvages. Cependant, le gouvernement tient à préserver ce côté sauvage et n'encourage pas la construction. On n'y trouve d'ailleurs qu'un seul hôtel, le Ventana El Mar, qui n'a ni électricité ni air conditionné et n'offre que peu de service. Chaque chambre est aérée par le vent qui entre par la fenêtre. L'hôtel est situé devant une immense plage ou l'on se baigne à ses risques en raison des vagues qui y sont très fortes. C'est un endroit magnifique et sauvage, mais il faut aimer la solitude, car c'est totalement isolé.

6. Se régaler à la Casa Mission.

Casa Mission est un restaurant qui recrée une ancienne mission. On y propose des «Tequila Tours», des tours guidés expliquant la fabrication de la tequila à partir de l'agave. Le tout est suivi d'une dégustation. On s'installe ensuite à une table pour déguster une délicieuse cuisine mexicaine et se régaler en écoutant les trois perroquets qui s'égosillent dans le jardin. À suggérer: les délicieuses crevettes à la noix de coco. Un délice!

7. S'attabler avec les pirates.

À Cozumel, il est possible de prendre part à des dîners animés à bord d'un bateau de pirate qui demeure constamment au large. Sans prétention, cette activité («Pirate Show») rappelle toutefois que de nombreux pirates, dont Barbe-Noire et Mary Jane Read, une des plus célèbres pirates de l'histoire, ont mouillé en ces eaux.

