Mexique - 5 attraits surprises à Cancún

Extraits tirés du guide Cancún et la Riviera Maya, par Julie Brodeur

Avant que le gouvernement mexicain n'arrête son choix sur une bande de sable habitée par une centaine de pêcheurs mayas pour développer un site touristique majeur, Cancún était un paradis calme et isolé.





Il n'y avait pas de doute, Cancún était le coin du Mexique le plus susceptible d'attirer le maximum de touristes saison après saison! Depuis une quarantaine d'années, Cancún a vu grandir une ville champignon et s'établir une impressionnante quantité d'hôtels pouvant loger des millions de touristes à longueur d'année, des centaines de restaurants et de boutiques... et des attraits surprises.

1- Parque Las Palapas

Il est agréable de se balader autour du Parque Las Palapas, le cœur battant de la ville. La grande place s'anime régulièrement grâce aux concerts en plein air et aux familles venues s'y rencontrer, danser, flâner et manger. L'endroit est d'ailleurs entouré, d'une part, d'une rangée de petits comptoirs de restauration dotés de tables protégées par des parasols, et d'autre part, de kiosques ambulants colorés proposant également des gourmandises sucrées ou salées à se mettre sous la dent. L'ambiance y est des plus agréables!

2- Interactive Aquarium Cancún

L'Interactive Aquarium Cancún tient davantage du centre d'interprétation que du simple aquarium. Il rassemble sous un même toit les activités les plus appréciées des familles à Cancún, soit un aquarium exotique avec des bassins tactiles où l'on peut observer des centaines d'espèces marines et même toucher des raies et des étoiles de mer, jouer avec les dauphins ou les otaries, ou encore observer des requins. Le prix d'entrée permet d'assister le soir au spectacle son et lumière mettant en vedette les dauphins et leurs prouesses.

3- Museo Maya de Cancún

Le magnifique Museo Maya de Cancún est installé à même les vestiges de San Miguelito, qui comporte quelques structures sur un terrain de plus de 80 ha (accessible par un sentier balisé). Les deux principales salles du musée présentent de superbes artéfacts mayas, dont d'impressionnants encensoirs et des masques de jade, provenant du Quintana Roo et des États limitrophes (Yucatán, Tabasco et Campeche), où vivait également le peuple maya. Des expositions temporaires portant aussi sur l'archéologie y sont présentées.

4- Zona Arqueológica El Rey

La Zona Arqueológica El Rey est le plus important site maya de Cancún. Habité depuis 300 ans avant J. C., le site est principalement composé de deux grandes plazas entourées de palais, de temples, de pyramides et d'autres structures qui datent de 1300 à 1400 de notre ère. L'endroit a été mis en valeur au milieu des années 1970, mais certains archéologues l'avaient déjà visité au XIXe siècle. De nombreux iguanes, parfois très gros, mais tout à fait inoffensifs, se promènent à travers les vieilles pierres, au plus grand bonheur des enfants.

5- Museo Subacuático de Arte (MUSA)

C'est à Punta Nizuc que se trouve l'une des expositions sous-marines du Museo Subacuático de Arte (MUSA). Il s'agit de statues de personnages locaux ou d'archétypes du Mexicain moderne, en taille réelle, réalisées par Jason deCaires Taylor. Les premières sculptures de ce projet toujours en cours ont été installées en 2009. Parmi les œuvres de Punta Nizuc, notons La Jardinera de la Esperanza (La jardinière de l'espoir), Herencia (Héritage) et Inercia (Inertie). Attrait culturel original, le MUSA a pour vocation de protéger l'écosystème marin de Cancún.

