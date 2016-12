Sarah-Émilie Nault 25-11-2016 | 04h00

C'est bien connu, les Québécois adorent se rendre profiter du chaud soleil et de la mer des Caraïbes. Pour les voyageurs qui s'y rendent fréquemment, le choix de destinations peut devenir redondant.

Nous avons demandé à Jean Collette, président de Club Voyages Dumoulin et à son groupe d'experts voyage de partager avec nous quelques propositions légèrement différentes.

Destinations qui se renouvellent ou moins connues, voici leurs recommandations:

Roatán (Honduras)

Une belle île pour les passionnés de plongée et de plongée en apnée. On peut compter sur l'accueil chaleureux des locaux et sur un beau dépaysement.

République dominicaine

Samana

La République dominicaine reste une valeur sûre pour les voyageurs québécois. Samana est une destination de plus en plus populaire notamment à cause de son aéroport et son développement touristique. L'une des nombreuses versions de la populaire émission Survivor y a d'ailleurs été filmée (à Cayo Levantado).

Cabarete

Toujours en République dominicaine, Cabarete charme surtout les jeunes, les surfeurs et les voyageurs à la recherche d'une destination combinant plage et culture.

Punta Cana

Cette destination abordable et incontournable de la République dominicaine arrive à se renouveler avec ses nombreuses nouvelles constructions, ses hôtels tout neufs et ses nouveaux parcs aquatiques (donc ceux des hôtels Riu). Parmi ces nouveautés, on peut noter les hôtels Bahia Principe et leur nouvelle section familiale 5 étoiles Bahia Fantasy, les hôtels de la chaîne Karisma Hotels & Resorts et leur Nickleodeon où les enfants sont rois, l'Excellence El Carmen, le Now Onyx, le Riu Republica Nickelodeon, Secrets Cap Cana, les hôtels Alsol à Cap Cana et le Westin Punta Cana.

Le combo La Havane-Varadero (Cuba)

Ce n'est pas vraiment un duo de destinations nouvelles, mais il semble que La Havane soit présentement occupée à se refaire une beauté. Vous y êtes allés il y a cinq ans? Il faut y retourner, la ville ayant fortement évolué.

Haïti

Si Haïti a connu son lot de moments sombres, cela ne fait qu'une bonne raison de plus de continuer à inciter les voyageurs à visiter cette destination offerte, notamment, par Air Transat. Plusieurs régions ont été épargnées ou moins touchées par les plus récents événements. Haïti promet un voyage-expérience émouvant alliant farniente sur la plage, paysages uniques, nourriture extraordinaire, visites de villes et rencontres de gens inoubliables.

La Jamaïque

De nombreux nouveaux complexes hôteliers ont ouvert leurs portes en Jamaïque, notamment le AM Resort Breathless Montego Bay, le Melia Braco (entièrement rénové), le Riu Reggea (tout neuf), le complexe Royal Decameron Cornwall, le Royalton Negril et le Royalton Blue Waters.

La Martinique

L'«île aux fleurs» a tout pour charmer les visiteurs québécois: des paysages magnifiques, des habitants chaleureux, des sentiers de randonnée, des plages, des volcans, de la culture et des arts. De plus, on y parle français.

La Guadeloupe

Une autre belle destination soleil alternative (et francophone), la Guadeloupe séduit avec ses plages blanches ou noires, ses anses bordées de mangroves et de cocotiers, son ambiance musicale, sa plongée sous-marine et ses volcans.

L'Amérique centrale

Circuits à vélo, randonnée, séjours alliant découvertes et moments passés à la plage, complexes aux formules tout inclus, aventure en solitaire: l'Amérique Centrale est de plus en plus à la mode. Les voyageurs se ruent désormais vers le Costa Rica, le Panama, le Nicaragua et le Salvador.