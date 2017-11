Caraïbes - Caraïbes: 3 escales de croisière pour les amateurs de plongée

01-11-2017 | 12h55

Extraits du guide Croisières dans les Caraïbes, par un collectif d'auteurs Ulysse

Les croisières dans les mers du Sud s'avèrent une formule vacances très prisée des voyageurs en raison de leur grande accessibilité, de l'offre variée et de la possibilité de découvrir des îles paradisiaques qu'ils n'auraient peut-être pas la chance de visiter autrement.

Voici trois escales de croisière dans les Caraïbes qui feront le bonheur des amateurs de plongée : le Belize, le Honduras et Bonaire.

Bonaire

Le repaire des plongeurs dans les Antilles du Sud

Situés aux larges des côtes vénézuéliennes, Bonaire forme, avec Curaçao et Aruba, les îles ABC qui font également partie des îles Sous-le-Vent. Ses côtes, protégées depuis la fin des années 1970, en ont fait un repère idéal pour les plongeurs, amateurs et chevronnés. La capitale, Kralendijk, est une ville d'environ 3 000 habitants qui offre le charme paisible d'un ancien port colonial. Ses maisons aux murs rose, orangés et vert lime en constituent son principal attrait, avec le Fort Oranje et le Museo Boneriano, qui renferme quelques œuvres d'artistes locaux. Au large de Kralendijk, Klein Bonaire (ou Petit Bonaire) est un petit rocher sauvage à l'état pur, spot favori des plongeurs et des pique-niqueurs. Un autre site réputé pour la plongée - mais de nuit cette fois pour observer le phénomène de la bioluminescence - est Town Pier.

Le Bonaire National Marine Park (www.bmp.org) est l'attrait incontournable de l'île. Créé en 1979, ce parc marin protège les récifs coralliens faisant le pourtour de l'île et compte plusieurs sites de plongée exceptionnels.

Belize

Jungle tropicale, sites mayas et barrière de corail

Avec ses magnifiques sites de plongée, ses ruines d'anciennes cités mayas et sa superbe forêt tropicale, le Belize est devenu au fil des ans une escale de plus en plus populaire dans les Caraïbes. Tourné vers la préservation de la nature, ce petit pays d'Amérique centrale compte un grand nombre de réserves et de sites protégés. Sa faune et sa flore sont d'une richesse exceptionnelle, et sa côte est bordée par la deuxième barrière de corail en importance dans le monde après celle d'Australie. Ses eaux sont constellées d'une myriade d'îlots appelés « cayes » où l'on pratique de nombreuses activités nautiques.

L'un des lieux de plongée incontournables de la côte s'avère le Hol Chan Marine Reserve, une réserve marine située au sud-est de San Pedro, à Ambergris Caye (www.ambergriscaye.com). Elle protège de magnifiques récifs coralliens et constitue un site recherché pour la pratique de la plongée, avec tuba ou bouteille. Plusieurs aimeront aussi découvrir le Shark Ray Alley, où une eau limpide permet d'observer à loisir raies et requins.

Le Blue Hole est un autre lieu site de plongée paradisiaque. Il se trouve au centre du Lighthouse Reef Atoll. À l'origine de cette étonnante cavité d'un bleu profond, tranchant avec les eaux translucides de la mer des Caraïbes, se trouve une grotte sous-marine dont la surface s'est effondrée il y a plusieurs milliers d'années, révélant un trou béant de 124 m de profondeur et de 300 m de diamètre.

Honduras et les Islas de la Bahía

Paradis de la plongée sous-marine et de la plongée-tuba

Grâce à son littoral étendu sur la côte Caraïbe, le Honduras s'enorgueillit de nombreux kilomètres de plages blanches et idylliques. Au large émerge, au coeur d'un immense récif de corail, un petit archipel offrant de fabuleuses occasions de plongée, des palmiers ondulants au gré des vents, une luxuriante végétation de montagne et un beau sable fin caressé par les eaux : les Islas de la Bahía !

Autour du port d'embarquement de la ville de Roatán on compte de nombreux sites de plongée ponctués de parois verticales, de dérives, de grottes, de canyons et de formations aussi bien profondes que peu profondes. Il y a aussi des épaves près de French Harbour. La majorité des sites ne se trouvent qu'à courte distance du rivage en bateau. L'un des plus spectaculaires sites de plongée au Belize, Calvin's Crack, présente une ouverture dans le récif d'où foisonnent les langoustes, les crabes géants, les poissons-globes, les requins, les lamproies tachetées et les murènes vertes.

Croisières dans les Caraïbes