Lise Giguère 07-04-2017 | 04h00

L'expérience de croisière proposée à bord des navires Disney est-elle vraiment différente des autres? Retour sur un séjour de quatre jours et trois nuits aux Bahamas à bord du Disney Wonder.

L'univers Disney a bercé notre enfance, celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Normal que l'on s'imagine que la magie opère à bord des navires de croisière de la compagnie. Pour les véritables fans de Disney, c'est certainement le cas. Par contre, si l'on recherche le calme, la détente et la relaxation, ce n'est pas la bonne option. Mais bon, ça, on le savait déjà, non?

Disney, c'est la musique, le cinéma, des personnages, des fêtes thématiques, des feux d'artifice, etc. C'est également des zones exclusivement réservées aux enfants et aux adolescents à bord des navires et des lieux réservés aux parents, qui peuvent se détendre sans avoir à se préoccuper de leur progéniture.

Disney vend ses croisières comme des vacances familiales et c'est ce qu'elles sont. À bord, de nombreuses familles comprenant le papa, la maman, les grands-parents et les enfants partagent des moments uniques qui se transformeront, au fil des années, en souvenirs inoubliables.

***

Le navire

Construit en 1999, le Disney Wonder a été entièrement rénové en 2016. Le design de ses 875 cabines (pouvant accueillir 1754 passagers) est particulièrement intéressant. Plutôt spacieuses, elles comprennent un grand lit (très confortable) et un sofa qui se transforme en lit à une place, tandis qu'un second lit est camouflé au plafond. Ingénieux, cet ensemble superposé plaît aux gamins à l'imaginaire fertile qui en font un château, une prison, etc.

Pensée en fonction des familles, chaque cabine possède un bain, fait plutôt rare sur les navires (et dans les hôtels) où l'on privilégie les douches. Bon point pour les mamans qui doivent donner le bain aux tout-petits.

Sur les 10 ponts du navire, on trouve également la petite garderie It's a Small World (6 mois à 3 ans) de même que les clubs pour enfants Oceaneer Club et Oceaneer Lab (3 à 11 ans), Edge (11-14 ans) et Vibe (14-17 ans).

Les adultes ne sont pas en reste avec le Senses Spa & Salon, le Rainforest Spa (expérience thermale), le gym, et le After Hours regroupant trois clubs et bars.

On trouve aussi trois piscines dont une est interdite aux enfants, différents espaces de jeux (aquatiques, ballons et autres) et des boutiques, dont la Bibbidi Bobbidi où les 3 à 12 ans se transforment en princesses, pirates, etc.

Côté restaurant, les adultes ont également droit à une pause au restaurant italien Palo, où les moins de 18 ans ne sont pas admis. Pour les soupers en famille, on propose les dîners rotatifs, un concept des plus intéressants qui invite à essayer un restaurant différent chaque soir tout en conservant toujours le même numéro de table et, plus encore, le même serveur. Sur cette liste: le Tiana's Place inspiré du film La Princesse et la grenouille; le Triton's, nommé ainsi en l'honneur du père de la Petite Sirène; et le magnifique Animator's Palace, où des dessins se créent devant nos yeux tout au long du repas. Bien entendu, s'ajoutent à cela le Cabanas pour les buffets et plusieurs autres stations où l'on offre des sandwichs, des salades, de la pizza et de la crème glacée à volonté.

Alors que dans les cabines et sur les ponts, des écrans diffusent des films connus et qu'un cinéma propose les titres les plus récents, le Buena Vista Theater offre chaque soir des spectacles de style Broadway inspirés de l'univers Disney.

***

Les escales

L'arrivée et le départ se font de Port Canaveral, le terminal de croisière privé de Disney Cruise Line, à environ une heure d'Orlando. La première escale a lieu à Nassau. La capitale des Bahamas n'ayant que peu de distractions à offrir aux enfants, si l'on excepte son Musée des pirates, il vaut mieux prendre une excursion pour le complexe hôtelier Atlantis Paradis Island et son parc aquatique.

La seconde escale se fait sur l'île privée Castaway Cay où l'on profite des eaux turquoise, des plages de sable blanc et des jeux d'eau.

***

Bon à savoir

Les petits plus

• Un téléphone permet de communiquer avec les membres des clubs pour enfants qui peuvent nous avertir lorsque ces derniers veulent quitter la salle de jeux.

• Téléchargée avant le départ, l'application Disney Cruise permet aux résidents d'une même chambre de communiquer entre eux et d'avoir accès au programme de la journée.

Le gros moins

• Alors que plusieurs navires de croisière s'adressent aux passagers en six ou même huit langues différentes, chez Disney, seuls l'anglais et l'espagnol sont au programme. On a beau dire que des membres du personnel parlent français, ils se font très rares ou ils sont très timides. Pour un enfant ne parlant pas l'anglais, le Kids Club devient alors un endroit inhospitalier.

***

Infos pratiques

• Le Disney Wonder navigue aux Bahamas et dans les Caraïbes jusqu'en mai 2017. Il prendra ensuite la direction de Vancouver pour offrir des croisières (sept jours et neuf jours) en Alaska. Ce sera alors le Disney Dream, à bord duquel on trouvera les personnages de Star Wars, qui offrira cette même croisière en 2018.

• Coût: À compter de 1371 $ (pour deux adultes). Ce prix n'inclut ni le vol ni les transferts et ne s'applique pas aux réservations dernière minute (d'ici la fin de la présente saison). Info: disneycruise.com.

• Chez CAA-Québec, on vend un forfait sur le Disney Dream en 2018 à compter de 2419 $ pour une famille de deux adultes et deux enfants. Encore une fois ce prix n'inclut ni les vols ni les transferts. Info: voyage.caaquebec.com

• Disney Cruise Line compte actuellement quatre navires (Disney Dream, Disney Fantasy, Disney Magic et Disney Wonder). Ces derniers explorent les Caraïbes, l'Alaska et la Méditerranée. Deux autres navires sont présentement en construction et devraient être livrés en 2021 et 2023. Disney navigue également sur les fleuves d'Europe (Rhin et Danube) avec Adventures by Disney.