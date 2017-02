Lise Giguère 03-02-2017 | 04h00

Lorsque le froid s'installe, les Caraïbes apparaissent comme la destination par excellence pour de nombreux voyageurs. Pas étonnant qu'une centaine de navires de croisière s'y installent chaque hiver, offrant des escales dans les nombreuses îles et archipels de cette destination.

L'un d'entre eux, le Costa Deliziosa permet d'accoster sur sept de ces perles dans une croisière de 10 jours appelée «Magie des Caraïbes».

C'est vrai que les Caraïbes recèlent tous les ingrédients susceptibles de plaire à ceux qui ont envie de fuir les rigueurs de l'hiver. Il y a d'abord ce soleil omniprésent puis ces plages de sable blanc que viennent lécher les vagues d'une mer turquoise, chaude et plutôt calme.

Mais il n'y a pas que la bronzette qui attire les croisiéristes. En effet, naviguer d'une île ou d'un archipel à l'autre permet des plongées dans des récifs coralliens peuplés de poissons aux multiples couleurs et d'épaves mystérieuses. Et puis, pour un peu qu'on se donne la peine de quitter le bord de mer, on découvre une riche histoire, des sites archéologiques, une gastronomie savoureuse, une faune et une flore exotiques, sans oublier l'empreinte laissée par les pirates qui ont écumé ces eaux au 16e siècle.

Voici les escales proposées par le Costa Deliziosa:

• Fort Lauderdale, Floride. Ses nombreux canaux lui ont valu le surnom de «Venise des Amériques». Moderne et tendance, elle attire aussi bien les amateurs de vie nocturne que les amoureux de la nature qui prennent la direction des Everglades ou profitent de ses 37 km de plage.

• Nassau, Bahamas. Véritable paradis tropical aux couleurs éblouissantes, Nassau combine le charme vieillot de son passé britannique à la joie de vivre de ses habitants et aux traces de son occupation par les flibustiers et les pirates.

• Amber Cove, République dominicaine. Escale privée des navires de Carnival, ce petit port paisible abrite quelques-unes des plus belles plages des Caraïbes.

• Ocho Rios, Jamaïque. Capitale culturelle de la Jamaïque, cet ancien village de pêcheurs est devenu une destination touristique célèbre principalement grâce à Bob Marley, sa musique et son manifeste pacifique. Les chutes de la rivière Dunn, qui dégringolent une colline sur 600 mètres pour se jeter dans la mer, sont l'une de ses principales attractions.

• Georgetown, Grand Cayman. Malgré que «cayman» (caïman, en français) soit le nom d'une espèce de crocodile, ce ne sont pas ces derniers que l'on vient admirer, mais plutôt les raies et les dauphins. On profite également de sa célèbre plage Seven Miles, sans oublier son «Enfer», un endroit étrange formé de rocs noirs.

• Roatan, Honduras. Entourée par l'une des plus grandes barrières de corail au monde, le récif méso-américain, qui va jusqu'à Cozumel, cette île est le paradis des plongeurs. Pour les autres, la visite de Roatan réserve de belles surprises telles l'Arboretum, véritable musée de fruits exotiques, et la plage de Las Palmas.

• Cozumel, Mexique. Troisième plus grande île du Mexique et ancien site sacré des Mayas, elle possède toujours les ruines de San Gervasio, le temple consacré à Ix-Chel, la divinité de la médecine, de l'amour et de la fertilité.

***

Le navire

- Lancé en 2010, le Costa Deliziosa peut accueillir 2826 passagers dans ses 1130 cabines. Ce navire de 16 ponts (12 pour les passagers) fait partie de la flotte de Costa Croisières, une compagnie italienne du groupe Carnival.

- C'est un navire élégant et confortable dont la décoration se démarque par sa simplicité et sa luminosité. Ici, pas de statues romaines ou d'angelots au plafond, mais plutôt des matières nobles (nacre, ébène, marbre), des œuvres d'art (340 œuvres originales) et des photographies inédites (4756 impressions). Ce projet artistique comprend aussi bien des jeunes artistes que des grands maîtres. On peut d'ailleurs admirer la Sphère d'Amaldo Pomodoro qui trône au cœur de l'atrium.

- À remarquer également, les technologies (innovatrices en 2010) comme le toit rétractable de la piscine, le cinéma IMAX 4D, un espace virtuel avec simulateur automobile Grand Prix et un simulateur de golf 18 trous.

- De nombreuses infrastructures sportives comme une piste pour le patin à roues alignées, un parcours de jogging au grand air, un terrain de sport multiactivités, trois piscines (dont une pour les petits) et quatre bains à hydromassage sont également mis à la disposition des passagers.

- Bien entendu, on y trouve de nombreuses zones de détente pour ceux qui préfèrent le farniente, sans oublier le Samsara Spa, aménagé sur deux étages, avec salle de sport, thermes, piscine de balnéothérapie, salles de soins, sauna, hammam et solarium.

- Si certaines cabines sont intérieures, celles donnant sur l'extérieur (785) sont dotées d'un balcon privé. Idéales pour les familles, certaines cabines communiquent entre elles. Toutes offrent la possibilité d'un service aux chambres 24 h/24 h.

- La restauration n'est pas en reste. Il y a d'abord l'Albatros, le restaurant principal sur deux niveaux, le Club Deliziosa (réservé à ceux qui sont membres du Club, c'est-à-dire qui ont fait plusieurs croisières) et la cafétéria. Il y a aussi le Samsara, pour lequel il faut réserver et payer un supplément. Des suppléments sont également exigés pour un souper homard sous les étoiles, pour la pizzeria et pour le comptoir de hamburger.

- Il reste enfin le Cigar Lounge (salle pour fumeurs), le casino, la discothèque, 12 bars, des boutiques, un café internet, une chapelle (rite catholique), une bibliothèque et un centre médical.

***

À SAVOIR

• Type de croisière: familiale, à prix populaire.

• Prix: à compter de 1258 $. À noter que ce prix ne comprend pas les boissons (eau, thé, café), ni les excursions, ni les pourboires. En fait, de nombreux suppléments font grimper la facture de façon exponentielle et peuvent facilement devenir des irritants. Pour éviter les frustrations, mieux vaut bien s'informer de tous les extras avant de réserver.

• Dates: cette croisière effectue exactement le même itinéraire jusqu'à la mi-mars. Le navire se dirigera ensuite vers la Méditerranée où il s'installera pour les prochains mois.

• Langues parlées à bord: italien, français, anglais, espagnol, allemand et portugais.

• Notre coup de coeur: les pâtes apprêtées selon des recettes de différentes régions de l'Italie.

• À surveiller: Costa Croisières lancera deux navires «nouvelle génération», offrant la plus grande capacité au monde, soit 6600 passagers. Ils sont attendus pour 2019 et 2021.

• En savoir plus: www.costacruise.com