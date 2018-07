Les maîtres du luxe

Publireportage 13-07-2018 | 04h00

AMResorts a redéfini les vacances de luxe avec des complexes uniques, parfaits pour se reposer lors d'un séjour sans demi-mesures. Grâce à ses programmes exclusifs tels qu'Endless PrivilegesMD; et Unlimited-LuxuryMD, les avantages d'AMResorts sont sans limites.

Les hôtels de la marque Zoëtry Wellness & Spa Resorts conjuguent luxe et bien-être holistique pour une expérience tropicale sans égal.

Au Secrets Resorts & Spas, vous comprendrez pourquoi chaque année, de plus en plus de couples choisissent ces havres de paix comme toile de fond pour leur escapade romantique.

Laissez donc le soin à une chaîne hôtelière lauréate de nombreux prix comme AMResorts de vous concocter des vacances sous le signe du luxe d'où vous reviendrez ressourcés.

Zoëtry Wellness & Spa Resorts

Passés maîtres dans l'art des vacances, Zoëtry conjugue bien-être et luxe dans ses hôtels-boutiques pour vous faire plonger dans The Art of LifeMD. Ainsi, l'art de vivre les vacances passe par un cadre intime misant sur un confort holistique, qui vous comblera corps et âme.

Le bien-être de l'esprit est selon eux aussi important que celui du corps. C'est pourquoi, en plus d'activités comme la plongée et le yoga, ils offrent aussi des activités culturelles, artistiques et éducatives pour cultiver l'esprit. Pour choyer et nourrir le corps, Zoëtry propose un spa haut de gamme, un centre de mise en forme et une cuisine santé délicieuse. Des menus personnalisés comprennent des options végétariennes, végétaliennes, sans gluten, etc.

Grâce à Endless PrivilegesMD, s'offrent à vous une foule d'avantages somptueux tels qu'un service privé de mets gastronomiques à votre suite 24 h/24.

Voici les hôtels Zoëtry Wellness & Spa Resorts 5* offerts par Transat :

- Zoëtry Paraiso de La Bonita Riviera Maya

- Zoëtry Villa Rolandi Isla Mujeres Cancun

Secrets Resorts & Spas

Ce n'est plus un secret : les complexes Secrets sont synonymes d'escapade romantique luxueuse dans le décor sublime des Caraïbes. Ces hôtels pour adultes situés dans les destinations les plus prisées n'ont pas de limites lorsqu'il s'agit de choyer ses invités avec les avantages de Unlimited-LuxuryMD. Ceux-ci comprennent l'accès illimité à des restaurants gastronomiques à la carte, sans réservation, des serveurs à la plage et à la piscine, un majordome pour vous servir jour et nuit ainsi que des boissons alcoolisées haut de gamme internationales et locales.

Bien sûr, le luxe, qui règne en maître dans ces hôtels, se retrouve dans les chambres et suites dotées d'un bain tourbillon et d'une terrasse ou balcon avec une belle vue. Au spa somptueux, profitez de traitements d'hydrothérapie et de soins de la tradition autochtone.

Voici les hôtels Secrets Resorts & Spas 5 *Preferred Club offerts par Transat :

- Secrets Akumal Riviera Maya

- Secrets Cap Cana Resort & Spa

- Secrets Huatulco Resort & Spa

- Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort

- Secrets The Vine Cancun

- Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta

Collection Grand Luxe

Ces hôtels font partie de la Collection Grand Luxe de Transat, qui propulse votre séjour vers de nouveaux sommets

- Accès gratuit au salon VIP des aéroports1

- Surclassement à Option Plus d'Air Transat

- Transferts privés entre l'aéroport et l'hôtel2

Bénéficiez aussi de :

o Wi-Fi gratuit3

o Soupers gastronomiques à la carte illimités1

o Accès aux bains du spa1

o Service de concierge ou de majordome

o Serveurs à la piscine et à la plage1

o Boissons de marques renommées à volonté

o Service aux chambres 24 h1

o Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée

o Peignoirs et pantoufles dans la chambre

o Cafetière avec café local

o Bouteille de vin mousseux et assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée4

Pour AMResorts, le luxe est un état d'esprit et les vacances, un art.

Découvrez le luxe sans limites dans les AMResorts.

1 En fonction de la disponibilité.

2 Non disponible pour le Zoëtry Villa Rolandi Isla Mujeres Cancun.

3 Certaines restrictions s'appliquent.

4 Au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités.