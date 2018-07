Vivez des vacances princières aux Bahia Principe Hotels & Resorts

Publireportage 11-07-2018 | 04h00

Qui dit Bahia Principe, dit vacances inoubliables dans un décor caribéen d'une beauté saisissante. En couple, en groupe ou en famille, vous trouverez parmi les quatre hôtels cinq étoiles suivants celui qui répondra à vos besoins et envies. Les possibilités de passer un séjour sensationnel sont infinies.

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado

Jouez les heureux naufragés sur une île, loin des soucis de la ville au Luxury Bahia Principe Cayo Levantado. Hôtel phare de la chaîne, il est le seul de l'île paradisiaque Cayo Levantado. Les chambres spacieuses et élégantes se déclinent en cinq styles uniques, incluant de magnifiques villas de plage. Grâce à des baignoires à hydromassage apaisant, confort et luxe s'unissent pour vous procurer une détente de niveau supérieur.

Profitez du service aux chambres 24 h/24 pour commander un bon sandwich à 3 h du matin et du Wi-Fi gratuit pour montrer au monde entier les beautés de l'île sur Instagram.

Deux plages privées idylliques, trois piscines, une terrasse solarium et des jardins tropicaux sont à votre disposition pour vous faire dorer au soleil. À la fin de la journée, faites-vous dorloter au Bahia Spa, puis passez une soirée endiablée à la discothèque.

Luxury Bahia Principe Samana

Le Luxury Bahia Principe Samana est un havre de paix romantique pour adultes où le luxe, le calme et l'intimité coexistent avec le plaisir de s'amuser. Ainsi, ressourcez votre corps et esprit grâce au programme WE, Wellness Experience et au spa, ou bien dansez la bachata à la discothèque.

Grand Bahia Principe Cayacoa

Également situé dans la région de Samana, le Grand Bahia Principe Cayacoa offre des vues à couper le souffle sur les collines et le petit village pittoresque Bahia Principe Village, qu'il est possible de visiter en empruntant une navette gratuite. Grâce à des activités comme des cours de plongée, la planche à pagaie et le kayak ainsi qu'à trois piscines pour se rafraîchir, vous n'aurez pas une minute pour vous ennuyer.

Grand Bahia Principe El Portillo

Situé près de Las Terrenas, un petit village de pêcheurs au charme européen, cet hôtel se distingue par l'une des plages les plus spectaculaires de l'île. Il s'agit du choix parfait pour les vacances en famille. Les chambres spacieuses sont munies d'un minibar rempli de jus et d'autres boissons délicieuses pour les enfants. Ils ne verront pas le temps passer au parc aquatique, aux clubs pour jeunes et ados et au Bahia Scouts, où ils feront de superbes découvertes sur la nature.

Collections Transat

Collection Grand Luxe : Luxury Bahia Principe Cayo Levantado

Cette collection vous offre entre autres un accès gratuit au salon VIP des aéroports (1), un surclassement à Option Plus d'Air Transat, un service aux chambres 24 h/24, et bien plus.

Collection Distinction : Grand Bahia Principe Cayacoa et Grand Bahia Principe El Portillo

Parmi les avantages de cette collection, mentionnons plus de réservations garanties aux restaurants à la carte, des transferts gratuits entre l'aéroport et l'hôtel, un minibar rempli tous les jours et le Wi-Fi (2) gratuit.

Collection Solo : Grand Bahia Principe Cayacoa

Voyager seul est un plaisir avec cette collection grâce à son avantage vedette : ne payer aucun supplément simple3.

Collection Famille : Grand Bahia Principe El Portillo

Profitez du séjour et des repas gratuits pour les enfants (3-4), d'une excursion offerte gratuitement à un enfant (5) et de la promotion Parent Solo (6) pour les parents voyageant seuls.

Alors, êtes-vous prêts à vivre l'expérience Bahia Principe offerte par Transat ? Ensemble, ces deux maîtres des vacances vous feront passer des moments inoubliables que vous souhaiterez partager avec tous vos êtres aimés.

Découvrez les hôtels Bahia Principe et laissez-vous tenter.

1 En fonction de la disponibilité.

2 Certaines restrictions s’appliquent

3 Nombre de chambres limité.

4 Les critères d’âge des enfants varient selon l’hôtel.

5 Valide pour certaines excursions réservées à l’hôtel. L’enfant doit être âgé de 2 à 11 ans et accompagné de deux adultes.

6 Selon la disponibilité.