Pour un séjour fantastique dans les tropiques, c'est Sirenis Hotels & Resorts

Vivre l’expérience Sirenis Hotels & Resorts, c’est entrer dans un univers où chaque client se sent unique, où chaque membre de la famille profite d’activités à sa mesure, et où chaque couple trouve une atmosphère digne de la plus belle histoire d’amour sous le soleil.

À l’hôtel Sirenis Tropical Suites Casino Aquagames Le Mirage, vous serez face à la plage Uvero Alto, un vrai trésor caché de plage immaculée entourée de paysages vierges parsemés de cocotiers à perte de vue.

Des activités et des services pour vous choyer

Que vous soyez avec votre douce moitié ou avec toute la marmaille, Sirenis Tropical Suites Casino Aquagames Le Mirage offre une vaste gamme d’activités qui vous fera oublier le sens du mot ennui.

Papa et maman pourront raviver la flamme dans l’un des jardins luxuriants ou au spa, tandis que les enfants s’en donneront à cœur joie dans la piscine pour enfants, au miniclub ou dans l’aire de jeux à thème pirates du parc aquatique.

D’ailleurs, le parc aquatique est l’une des vedettes de l’hôtel : les amateurs de sensations fortes craqueront pour la tour de dix mètres munie entre autres de deux aquatubes, deux toboggans ouverts et un tourbillon en chute libre ! En plus de l’aire de jeux à thème, une piscine pour enfants avec statuettes d’animaux et un espace avec jets et canons offriront aux mini vacanciers des heures de divertissement.

Ceux qui aiment bouger pourront choisir des activités comme la planche à voile, le kayak ou la plongée en apnée et le tennis. Après le sport, c'est le moment d'apaiser corps et âme : rien de mieux qu’une visite au spa pour se relaxer. Le spa Grand Sirenis propose des services de massage, un bain vapeur de style maya et une gamme de soins corporels.

Des chambres douillettes et élégantes revampées

Les nouvelles Junior Suite deluxe Le Mirage ont été entièrement rénovées dans un style moderne et élégant. Ces chambres uniques ont été conçues de manière à ce que chaque membre de la famille se sente chez soi. Elles sont munies d’une porte coulissante les divisant en deux espaces séparés, pour plus d’intimité.

La Collection Distinction : des extras extraordinaires

L’hôtel Sirenis Tropical Suites Casino Aquagames Le Mirage fait partie de la Collection Distinction de Transat, dont les avantages propulseront votre séjour vers de nouveaux sommets.

Profitez entre autres de transferts directs entre l'aéroport et l'hôtel, de plus de réservations garanties aux restaurants à la carte, d’un minibar rempli tous les jours dans votre chambre et de boissons internationales sélectionnées à volonté.

À votre arrivée, vous serez accueillis avec un cocktail de bienvenue et une serviette rafraîchissante. Ça, ça n’a pas de prix ! Vous aurez ensuite le plaisir de trouver dans votre chambre une bouteille de vin¹, des peignoirs et des pantoufles confortables¹ et vous bénéficierez d’un rabais au golf ou au spa².

Collection Famille

L’hôtel Sirenis Tropical Suites Casino Aquagames fait également partie de la Collection Famille de Transat, dont les avantages feront de votre séjour familial un moment mémorable pour tous, tant pour papa et maman, que pour l’ado de 15 ans et le petit dernier de 5 ans.

Les tout-petits profiteront d’un miniclub et d’une foule d’activités qui les tiendront occupés toute la journée. Les ados ne manqueront pas de divertissements avec un simulateur de surf, des jeux d’arcade et même des cours de DJ. Les adeptes de jeux d’eau s’éclateront dans les parcs aquatiques, qui riment avec heures de plaisir.

Une offre irrésistible pour les familles

Avec Transat, en plus de tous les avantages offerts aux familles, au Sirenis Tropical Suites Casino Aquagames, le 1er enfant de moins de 13 ans est logé et nourri gratuitement lorsqu’il partage la chambre avec 2 adultes payants. Voilà l’occasion en or de passer des vacances en famille sans briser le petit cochon.

Alors, n’hésitez plus. Que ce soit en famille ou en couple, découvrez le Sirenis Tropical Suites Casino Aquagames Le Mirage, et vivez une expérience unique dans les tropiques.

