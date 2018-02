Répondez à l'appel du luxe

Publireportage 08-02-2018 | 04h00

Parce que vous méritez les soins les plus attentionnés, savourez une expérience qui éveillera tous vos sens dans l'un des complexes de la Grand Collection d'IBEROSTAR. Le luxe se trouve ici décliné sous toutes ses formes pour vous détendre, vous amuser ou vous régaler.

Ces hôtels vous feront vivre une expérience sublime grâce à ses restaurants gastronomiques, ses suites spacieuses avec balcon privé ouvrant sur des panoramas spectaculaires et ses décors dignes d'un conte de fées. On a même pensé à vous offrir un menu d'oreillers à faire rêver les plus exigeants. Dans l'univers de la Grand Collection, vous serez traités aux petits oignons grâce au service personnalisé d'un majordome qui veillera à ce que votre verre soit toujours rempli et vos envies, toujours comblées.

Ici, le stress est interdit. De toute manière, quel stress aurez-vous dans un havre où la détente est le mot d'ordre ? Au SPA Sensations Iberostar, abandonnez-vous au plaisir d'un massage en solo ou en couple. Plongez dans un bain javanais digne d'une princesse indonésienne ou dans un bain floral à l'huile d'amande et sortez en transformés. Ensuite, complémentez votre mine radieuse avec une manucure/pédicure ou une nouvelle coiffure.

Les buffets cinq étoiles délecteront vos papilles. Quant aux restaurants spécialisés notamment en mets italiens et de l'Amérique du Nord, ils ne vous laisseront pas sur votre faim. Si une fringale vous surprend sous les draps, le service aux chambres est disponible jour et nuit.

Pour vivre de telles expériences, rendez-vous aux hôtels de la Grand Collection d'IBEROSTAR qui font également partie de la collection Grand Luxe de Transat :

IBEROSTAR Grand Hotel Bavaro à Punta Cana, en République dominicaine

IBEROSTAR Grand Hotel Paraiso à Riviera Maya, au Mexique

IBEROSTAR Grand Hotel Rose Hall, en Jamaïque

Situé à environ 24 km de l'aéroport de Punta Cana, IBEROSTAR Grand Hotel Bavaro se trouve sur l'idyllique plage Bavaro. Digne d'une carte postale, cette plage protégée par la barrière de corail est un véritable lagon bleu turquoise au sable blanc d'une douceur incroyable. Ici, impossible de s'ennuyer grâce à un centre de plongée, un terrain de golf sur le site et un casino.

La perle de Riviera Maya est l'IBEROSTAR Grand Hotel Paraiso. Situé directement sur la plage, cet hôtel au charme mexicain vous fera rêver dès votre arrivée. À destination vous attend un savant mélange de culture, de plages et de vie nocturne. Les incontournables : les magnifiques cénotes, les excursions à Rio Secreto et la ville maya millénaire, Tulum.

Les fanatiques de la Jamaïque seront comblés grâce à l'IBEROSTAR Grand Hotel Rose Hall à Montego Bay. Situé sur la superbe plage privée de Rose Hall, cet hôtel écoresponsable vous offre le décor parfait pour un séjour en amoureux ou pour dire « oui, je le veux » (forfaits mariage). Vous craquerez pour le spectacle de la nature où plages et montagnes sont les vedettes et pour la gamme d'activités à réaliser au son du reggae.

À Punta Cana, à Riviera Maya et en Jamaïque, ça sent les vacances. Réservez dès maintenant votre prochain séjour et répondez à l'appel du luxe, parce que vous le méritez.