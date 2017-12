Une croisière permet d'en découvrir bien plus pour une même période de temps. - 8 raisons d'explorer les Caraïbes en croisière

22-12-2017 | 04h00

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi des gens prennent leurs vacances à bord d’un bateau de croisière ? Si vous n’avez jamais vécu l’expérience, voici 8 bonnes raisons de visiter Cuba en croisière.

1. Pourquoi se contenter d’une seule destination ?

Les Caraïbes regorgent d’endroits aux paysages magnifiques avec de riches histoires et de fascinantes cultures. Une croisière permet d’en découvrir bien plus pour une même période de temps. En effet, les croisières Celestyal vous plongent dans la pleine renaissance culturelle de Cuba. Vous aurez l’occasion d’explorer les trois magnifiques villes de Cienfuegos, de La Havane et de Santiago de Cuba, en plus de goûter aux plaisirs qu’offre la Jamaïque avec une escale à Montego Bay. Et vous n’aurez à défaire votre valise qu’une seule fois !

Voici quelques incontournables de la région.

2. Faire la fête

Après une journée à explorer, prenez le temps de relaxer dans un des nombreux bars et restaurants et profitez des spectacles. Si vous sentez que la chance est de votre côté, faites un arrêt au casino.

3. Des activités pour la famille

Les nouveaux parents s’imaginent qu’ils devront patienter avant de s’envoler avec les petits. Les croisières sont une excellente façon de voyager en famille sécuritairement. Elles offrent une panoplie d’activités qui sauront plaire aux plus jeunes.

4. Facile à planifier

Avec toutes les obligations et contraintes du quotidien, on ne veut surtout pas qu’un voyage devienne une pénible corvée de préparation. En planifiant des vacances en croisière, vous pourrez visiter plusieurs endroits et bénéficier d’une foule d’avantages en ne réservant qu’un seul forfait.

5. Tout est inclus

Nul besoin de trimbaler ses cartes et de risquer de les perdre. Les croisières Celestyal incluent même le pourboire !

6. Une ville flottante

Les croisières sont de véritables petites villes ambulantes. Du personnel médical jusqu’à la buanderie, rien ne manque pour un voyage confortable et en toute quiétude.

7. Rencontrer des gens

Rares sont ceux qui reviennent d’une semaine en croisière sans avoir fait de belles rencontres. Les escales peuvent quant à elle permettre un peu plus d’intimité l’instant d’une journée.

8. C’est romantique

Les cyniques diront bien ce qu’ils voudront, une croisière en amoureux, c’est le genre d’expérience qui fait du bien à n’importe quel couple. Avec le facteur stress par-dessus bord, on peut enfin se prélasser tranquillement.

