Toute l'Europe - Europe: les meilleures destinations 2017 selon Lonely Planet

23-05-2017 | 11h48

Les experts de Lonely Planet ont élu Zagreb (Croatie) meilleure destination européenne pour 2017, dans une liste visant à mettre en valeur les endroits émergents qui devraient devenir en vogue dans un proche avenir.

Même si la Croatie est devenue extrêmement populaire chez les vacanciers ces dernières années, la plupart des touristes se rendent sur la côte pour profiter des plages et des îles.

Mais Zagreb vaut également le détour selon les rédacteurs de Lonely Planet, pour ses cafés austro-hongrois, son street-art, son architecture néo-gothique et la rénovation urbaine qui en fait une capitale cosmopolite et dynamique.

Le nouveau terminal de l'aéroport devrait également rendre les vols vers la capitale croate moins chers et plus faciles.

«Zagreb est au sommet de notre liste car elle coche toutes les cases», explique le directeur éditorial de Lonely Planet, Tom Hall.

«La Croatie est l'une des destinations européennes les plus courues à l'heure actuelle, mais beaucoup de gens se dirigent directement vers la côte, et ils ratent ainsi une ville à l'offre culturelle dynamique et dont la scène culinaire est en plein essor.»

Les autres chouchous

Après Zagreb, le guide touristique conseille Gotland, la plus grande île suédoise, qui abrite la ville médiévale fortifiée de Visby, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

Parmi les autres destinations notables, on trouve la Moldavie, pour ses monastères perchés sur des falaises et ses caves à vin et Pafos, à Chypre, capitale européenne de la culture cette année.

Le Havre, une ville de Seine-Maritime, en France, célèbre pour son architecture, se classe 10e du classement. Riche du label Ville d'art et d'histoire, la cité reconstruite par l'illustre Auguste Perret a vu son centre-ville inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 2005. De nombreux bâtiments sont par ailleurs classés monuments historiques.

La ville célèbre en 2017 son 500e anniversaire avec de nombreux événements tels que des concerts, des parades, des expositions et feux d'artifices, notamment cet été.

Voici les 10 meilleures destinations en Europe pour 2017, selon Lonely Planet :

1. Zagreb (Croatie)

2. Gotland (Suède)

3. Galice (Espagne)

4. Nord du Montenegro

5. Leeds (Royaume-Uni)

6. Alentejo (Portugal)

7. Nord de l'Allemagne

8. Moldavie

9. Pafos (Chypre)

10. Le Havre