Claude Bédard / Agence QMI 16-01-2018 | 04h00

Prêt à slalomer sur l'un des plus grands domaines skiables du monde? Au coeur des plus belles stations des Alpes françaises, vous êtes sur la bonne piste.

Créée en décembre 1971, Val Thorens, avec ses 2300 mètres, est la plus haute station d'Europe. Elle constitue le sommet du domaine des 3 vallées, où l'on retrouve aussi, entre autres, les stations Courchevel, Orelle et Les Menuires.

L'immense domaine comprend 660 kilomètres de pistes, dont 150 uniquement à Val Thorens. Skier ici, c'est se sentir comme une mouche dans un drap blanc! Et la neige ne manque pas. La saison dernière (2016- 2017), la station a reçu plus de 800 cm de neige.

Cette station très populaire comprend notamment 11 hôtels et quatre clubs de vacances. Et la moyenne d'âge des skieurs fréquentant le site est de 36 ans. Inutile de dire que l'action ne manque pas de jour comme de nuit.

Le ski de printemps dans cette station de haute altitude est vraiment très cool. La neige est bonne, le climat très doux et il ne faut surtout pas rater l'apéro festif dans l'un des bars d'altitude. Après tout, le ski c'est aussi fait pour ça...

Quelque 31 remontées mécaniques, dont le vertigineux téléphérique de la Cime Caron, alimentent Val Thorens, dernière station à clore la saison, début mai, compte tenu de son altitude. Il y a des pistes pour tous les niveaux et même du hors-piste pour les plus téméraires, à condition d'être accompagné de guides de la région, car dans ces hautes montagnes certains passages sont à risque pour les avalanches.

Du haut de gamme

Notre séjour au nouveau club Med Sensations de Val Thorens, récente construction à l'architecture très design, nous a permis de profiter au maximum d'un panorama sur la montagne environnante, car la vue est imprenable sur le domaine avec ses trois terrasses exposées plein soleil.

Situé à l'entrée du village, ce club 4 Trident offre vraiment un séjour haut de gamme où tout est compris... sauf le champagne. L'ambiance des soirées à thème, après une journée exténuante en ski, est tout sauf monotone.

Le Club ne dispose pas toutefois de piscine. Pour les inconditionnels, on peut se consoler avec la grande piscine intérieure au centre sportif d'une des galeries marchandes de la station.

À la frontière italienne

À la pointe du Bouchet, à 3230 mètres au sommet des 3 vallées, on est tout près de la frontière italienne. Chaque année, des aventuriers imprudents se retrouvent ainsi en Italie pour avoir emprunté de mauvais couloirs. Le retour à la station s'avère assez coûteux en taxi!

On peut aussi entreprendre des randonnées sur les glaciers répartis dans cette immensité géologique avec des guides chevronnés. Il s'agit de s'équiper de bons crampons. Y passer une nuit dans des refuges est même possible pour «ressentir la montagne» sous une nuit étoilée.

Pour les amateurs de sensations fortes, on peut faire du parapente en tandem dans un vol paisible au-dessus des plus hautes cimes de la station.

Un «spot selfie»

À la pointe de l'innovation, les responsables de la station ont réinventé la carte postale. Ils ont installé à quelques endroits bien choisis des «spots selfie», comme on dit en France. Plus besoin d'étirer le bras et de se tordre le cou pour prendre une photo de vous avec l'immensité montagneuse en arrière-plan. Il s'agit d'activer le système sur votre portable et de regarder en direction de l'appareil photo installé 200 mètres plus loin dans la montagne. Souriez et la photo est prise. Quelques instants plus tard, vous avez votre portrait en gros plan sur votre téléphone avec un paysage grandiose derrière.

Autre nouveauté appréciable, un système transmis sur des écrans géants au sommet de certaines pentes permet de mesurer en temps réel le nombre de skieurs sur les pistes. Avec cette information, vous pouvez vous diriger sur le domaine en fonction de la fréquentation des pentes.

On peut se rendre à Val Thorens (reconnu pour abriter plusieurs champions olympiques, dont les célèbres soeurs Goitschel) soit par Genève ou Lyon. Les deux villes sont desservies directement de Montréal par Air Canada pour les skieurs québécois, de plus en plus nombreux à venir ici.

Il faut compter deux bonnes heures de route depuis l'aéroport. Mais, une fois arrivé au pied des Alpes aux paysages fabuleux, la récompense est belle.

Infos pratiques

- Air Canada offre maintenant un vol direct Montréal-Lyon à l'année, ce qui facilite la tâche pour rejoindre les Alpes françaises.

- Val Thorens, situé dans la région de la Savoie, est la plus haute station en Europe et domine les 3 Vallées.

- L'architecture du Club Med de Val Thorens a été pensée pour profiter au maximum du panorama sur la montagne et se démarque des autres constructions de la station.

- Pour des renseignements généraux: Atout France Canada, site officiel du tourisme en France

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration d'Atout France, du Club Med et d'Air Canada.