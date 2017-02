Royaume-Uni - Séjourner au château de La Belle et la Bête

Avec Canoe.ca 14-02-2017 | 13h16

La propriété est dissimulée au coeur d'un grand domaine foisonnant de sentiers sauvages. Les activités proposées sur place sont variées: fauconnerie, tir à l'arc et au pigeon, dégustations de vin et de whisky ou encore cours d'arts plastiques.

Le château n'apparaît pas seulement dans la nouvelle version de Belle et la Bête avec Emma Watson et Dan Stevens: il a aussi servi de décor au long-métrage plusieurs fois récompensé La Dame de Windsor, avec Judi Dench et Billy Connolly.

Non loin de là, les visiteurs pourront découvrir la chapelle de Rosslyn, qui a connu son quart d'heure de gloire grâce à l'adaptation du Code Da Vinci avec Tom Hanks.

Visitez le château (en anglais):

Duns Castle est une propriété privée appartenant à la famille Hay depuis plus de 300 ans. Il est donc habituellement fermé au public, mais peut être loué pour des mariages, des séjours de vacances et des séminaires d'entreprises. La propriété est dotée de 12 chambres qui peuvent accueillir 23 personnes.

Malheureusement pour nous, le concours qui prend fin le 31 mars est ouvert aux touristes américains, français, allemands et britanniques, mais pas canadiens (www.homeaway.com/lp/disney).

Ne restera qu'à le réserver pour un voyage... ou se contenter d'aller voir la nouvelle version de La Belle et la Bête. Le film sera sur les écrans du Québec dès le 17 mars.