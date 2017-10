Hongrie - Croisière sur le Danube: de Bucarest à Budapest

Lise Giguère 14-10-2017 | 04h00

Envahie à de nombreuses reprises et longtemps cachée derrière le rideau de fer, l'Europe de l'Est est plutôt méconnue. Pourtant, elle possède de nombreux trésors pour les touristes qui aiment les rendez-vous avec l'Histoire.

La croisière «Passage en Europe de l'Est», à bord du «Viking Lif», propose une aventure de 11 jours dans cinq pays, à la découverte de quatre grandes capitales et de charmants petits villages sur le majestueux Danube.

«J'ai 33 ans et j'ai déjà changé quatre fois de pays, pourtant, j'ai toujours habité Belgrade», lance d'emblée notre sympathique guide serbe. Pleine d'humour, elle nous détaille les nombreux changements politiques de son pays, sans se plaindre, en constatant simplement. «Chaque matin, je sais que je me lève à Belgrade, mais je ne suis jamais totalement certaine dans quel pays je me trouve.»

Cette phrase résume plutôt bien l'étrange situation dans laquelle vivent ces différents peuples dont plusieurs étaient frères avant l'éclatement de la Yougoslavie. Au fil des jours, on visitera des familles, on assistera à des conférences et des spectacles, on suivra des cours de cuisine et on marchera dans ces lieux dont les murs portent toujours les traces des balles ou des bombes. Partout, l'émotion est au rendez-vous.

LES ESCALES

• Bucarest. L'aventure commence dans la capitale de Roumanie, avec ses larges boulevards et ses magnifiques bâtiments qui lui ont valu, entre les deux guerres, d'être surnommée le «Petit Paris». Après, ce fut le communisme et la mégalomanie de Ceausescu qui a complètement asservi son peuple jusqu'à la révolution en 1989.

• Rousse (prononcer «roussé»), Bulgarie. Situé juste en face de Bucarest (le navire mettra 15 minutes pour l'atteindre), cet important port était autrefois appelé la «Petite Vienne» en raison de ses bâtiments inspirés par cette ville a l'architecture aristocratique.

• Veriko Tarnovo, Bulgarie. Ancien royaume des tsars de la Bulgarie, cette petite ville médiévale est aujourd'hui très prisée des touristes. Les ruines de son imposante forteresse, Tsarevets, témoignent de cette période faste.

• Vidin. L'une des plus anciennes villes de Bulgarie. Située près du Danube, elle offre une pause avec ses rues tranquilles et sa forteresse médiévale, Baba Vida (10e siècle). À peu de distance se trouve Belogradchik Rocks, une spectaculaire formation rocheuse dont les formes étranges sont source de nombreuses légendes.

• Les gorges des Portes de fer, avec la Roumanie à droite et la Serbie à gauche, permettent une journée d'observation en mer alors que le Danube se rétrécit et livre quelques secrets.

• Belgrade. Au confluent du Danube et de la rivière Sava, la capitale de la Serbie est l'une des plus anciennes villes de l'Europe de l'Est. On la surnomme la «White City». C'est une ville de contrastes, à la fois austère et romantique, en raison à son passé trouble. C'est la ville qui a connu le plus grand nombre de guerres depuis l'époque romaine. Elle a traversé 115 batailles, fut reconstruite au moins 20 fois et a changé de nom au moins 10 fois au cours de son histoire. Pause jet set à l'hôtel Moskva (prononcer «Moscow»), emblème de la ville, mais aussi lieu de séjour de nombreuses personnalités comme Alfred Hitchcock, Albert Einstein, Indira Gandhi, Luciano Pavarotti, Robert de Niro, Liz Taylor, Richard Burton et Brad Pitt, sans oublier Agatha Christie, qui y aurait écrit une grande partie du «Crime de l'Orient Express».

• Vukovar. Détruite à 99% pendant la guerre serbo-croate (1991-1998), cette région de la Croatie qui était la plus riche est aujourd'hui la plus pauvre.

• Kalocsa. Cette ville, l'une des plus anciennes de Hongrie, est célèbre pour sa production de paprika (aussi appelé «or rouge») et ses broderies faites main comme au 19e siècle. C'est un secteur agricole et on y compte de nombreuses fermes d'élevage de chevaux où l'on perpétue la grande tradition d'hommes de chevaux des guerriers nomades arrivés des steppes d'Asie.

• Budapest (prononcer «Budapesht»). Ville spectaculaire à l'architecture du 19e siècle, c'est non seulement la capitale de la Hongrie et celle du paprika, mais aussi celle des spas. On y compte plus de 100 sources d'eau chaude. Au sortir de la terre, cette eau est chaude à 76! Ici et là, des monuments à l'holocauste rappellent qu'en Hongrie, pendant la Seconde Guerre mondiale, 1 million de Juifs ont été déportés et 600 000 sont morts. C'est le 2e plus grand nombre après la Pologne.Budapest est aujourd'hui une ville vibrante et l'une des plus grandes capitales culturelles d'Europe.

• Szentendre (prononcer «Saint-André» dont c'est d'ailleurs la traduction). À 15 km de Budapest, ce joli petit village à l'architecture baroque du 18e siècle offre de nombreuses boutiques et galeries d'art.

LE NAVIRE

Les longs navires de Viking Cruises bénéficient de l'expérience de cette compagnie qui navigue, depuis 20 ans sur une vingtaine de fleuves d'Europe, de Russie de Chine et d'Asie. Construit en 2014, le Viking Lif est moderne et lumineux, ses 95 cabines (dont 25 seulement n'ont ni véranda ou balcon), sont confortables et fonctionnelles, la terrasse est bien aménagée et l'ambiance est agréable dans le salon où sont présentés les spectacles et conférences. S'il faut toujours partager sa table avec des inconnus au restaurant, la nourriture est variée et excellente, et cette promiscuité favorise les rencontres et les nouvelles amitiés.

LES INFOS PRATIQUES

• Le prix

Coût: 3549 $. Ce prix comprend les escales dans cinq pays, avec sept tours guidés et trois nuits d'hôtel. Les vols ne sont pas inclus. Possibilité de transformer cette croisière en un itinéraire de 23 jours entre Bucarest et Amsterdam au coût de 9849 $.

• Quand partir

Cette croisière est offerte d'avril à octobre. Il vaut cependant mieux opter pour le printemps ou l'automne alors que la température est plus douce et les bateaux moins nombreux qu'en juillet et août sur le Danube.

• En savoir plus: www.vikingrivercruises.com

À PROPOS DE CETTE CROISIÈRE

• Le type de croisière

Croisière sur fleuve à bord d'un long navire (traversée d'une imposante écluse de 62 mètres).

• Le plus

Cet itinéraire comprend une nuit d'hôtel à Bucarest et deux nuits à Budapest (ou l'inverse) ce qui permet de mieux apprécier ces deux villes.

• Le moins

Malheureusement pour ceux qui ne parlent pas anglais, il est à peu près impossible de trouver de l'aide en français sur ce navire où tout se déroule en anglais.

• Le coup de coeur

Un moment particulièrement touchant du voyage sera le témoignage du directeur de programme, Leonard Miron, né en 1967 sous l'occupation Caeausescu nous racontant ce qu'était la vie sous la direction de ce dictateur.

Notre collaboratrice était l'invitée de Viking Cruise.