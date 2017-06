France - La Corse à bord du plus grand voilier au monde

Lise Giguère 23-06-2017 | 11h14

L'amour de la mer ne s'explique pas. C'est un sentiment puissant qui se nourrit du vent, des vagues et des splendeurs rencontrés en cours de navigation. Sur un voilier, la sensation est décuplée. Récit d'une croisière de sept jours à destination de la Corse à bord du plus grand voilier au monde, le Royal Clipper.

Du vieux port de Cannes, nombreux sont les curieux qui photographient l'immense cinq mâts qui mouille au large et donne des airs de lilliputiens aux voiliers amarrés à la marina. C'est vrai qu'il a fière allure.

Une fois à bord, c'est un univers de bois et de cuivres rutilant qui nous attend, de même qu'une cabine, petite mais confortable. Située au niveau de la mer, elle ne comporte que deux hublots en guise de fenêtre. En fait, pratiquement toutes les cabines sont ainsi. Ce n'est pas un grand mal, puisqu'on n'y vient que pour dormir. Sur un voilier, c'est à l'extérieur que tout se passe.

Hissons les voiles

Au moment de hisser les 42 voiles, les passagers sont invités à monter sur la passerelle pour assister à ce grand déploiement. Petit à petit, le vent qui soulève les vagues s'engouffre dans chacune d'elles. C'est le départ.

Les jours suivants, nombreux sont ceux qui profitent du grand filet suspendu à la proue. D'autres s'étendent au soleil pour lire ou rêvasser tandis que les plus audacieux (aidés d'un guide et d'un harnais) grimpent dans les nids de pie (les nacelles en haut des mâts) pour observer l'horizon lointain.

Tout de même une croisière

Bien que l'aventure se passe sur un voilier, c'est une croisière classique qui est proposée aux passagers. Elle comprend des escales (pour lesquelles il faut souvent prendre des navettes), de l'animation, des jeux et autres activités. La différence, sur un tel voilier, vient surtout du contact avec les éléments. On hume la mer, on sent le mouvement des vagues, on entend le claquement des voiles ou les grincements des mâts et, surtout, on voit l'étonnement et l'admiration dans les yeux de tous ceux qui croisent notre route, en mer ou lors des escales.

***

LE NAVIRE

Pour construire le Royal Clipper, on s'est inspiré du légendaire Preussen (1902), un grand cinq mâts allemand que l'on a surnommé la «reine des reines de la mer».

Reconnu par le Livre Guinness des records comme étant le plus grand voilier au monde, le Royal Clipper est le seul cinq mâts lancé au 20e siècle. Avec ses 120 mètres et ses 42 voiles, il rappelle l'âge d'or de la voile marchande mais offre la technologie, le confort et le luxe aux 227 passagers et 100 membres d'équipage qu'il peut embarquer.

Lancé en 2000, il comprend trois piscines, un bar, une bibliothèque, un restaurant ouvert sur trois ponts, un salon, un spa et 114 cabines dont 14 suites de luxe avec véranda privée. Une plateforme permet la pratique de sports nautiques.

***

L'ITINÉRAIRE

1. CANNES, France

À Cannes, il faut d'abord et avant tout se rendre sur la Croisette. Notre croisière coïncide avec le 70e Festival de Cannes. Malgré la fébrilité ambiante, il demeure possible de parcourir le fameux boulevard et d'admirer ses magnifiques constructions, ses boutiques et ses jardins, mais aussi les tapis rouges et les longues files d'admirateurs qui attendent devant les hôtels de luxe dans l'espoir d'apercevoir une vedette.

2. LERICI, Ligurie, Italie

Véritable coup de cœur pour cette charmante commune italienne et ses petites maisons de toutes les couleurs. Ville importante à l'époque romaine, c'est aujourd'hui une station de vacances située à peu de distance de Pise et de sa tour penchée.

3. PORTOFERRAIO, île d'Elbe, Italie

Principal port et plus grande agglomération de l'île d'Elbe, cette ville conserve encore ses puissantes murailles et son charme de la Renaissance. C'est ici que Napoléon s'est exilé pendant 300 jours. Il a doté la ville d'un considérable patrimoine culturel, même s'il n'y est resté que peu de temps.

4. PALOMBAGGIA, Corse

Cette étendue de sable blanc, bordée de pins parasols, serait l'une des plus belles plages de Corse. Ses eaux cristallines sont cependant plutôt froides au printemps.

5. BONIFACIO, Corse

De magnifiques falaises de calcaire, une citadelle, d'interminables fortifications, un charmant port et une ville qu'il faut mériter en grimpant un nombre incalculable de marches. Par la mer, on peut apercevoir quelques petites maisons serrées les unes contre les autres, comme si elles grelottaient ou craignaient de tomber dans les eaux turquoise.

6. PORTICCIO, Corse

Station balnéaire en face d'Ajaccio.

7. AJACCIO, Corse

Les admirateurs de Napoléon Bonaparte seront aux anges. Des bâtiments, des places et des rues portent son nom et une immense statue rappelle que c'est dans cette ville qu'en 1769 est né le futur empereur. Les nombreuses plages, les charmantes petites criques et les îles Sanguinaires séduiront ceux qui préfèrent la nature.

8. MONACO

Arriver dans la Principauté de Monaco pendant les essais du 75e Grand Prix de la Formule 1, c'est s'assurer de voir de nombreux yachts de luxe amarrés dans le port, mais de ne pas vraiment pouvoir admirer les attraits touristiques de cette ville. Par contre, les amateurs de course sont ravis.

9. PLAGE DE PAMPELONNE, France

Elle a contribué à rendre la région de Saint-Tropez célèbre puisque c'était la préférée de Brigitte Bardot.

10. SAINT-TROPEZ, France

Cette station balnéaire de la Côte d'Azur est le rendez-vous de la jet set, mais pour l'apprécier pleinement, il faut tourner le dos aux yachts, aux boutiques de luxe et pénétrer son joli village médiéval.

***

PRIX ET INFOS PRATIQUES

• Coût de la croisière: à compter de 1900 $. Ce prix ne comprend ni les vols, ni les transferts, ni les boissons, ni les excursions.

• Le Royal Clipper naviguera dans les Caraïbes durant toute la saison hivernale, à compter de novembre.

• Le navire est inaccessible aux personnes à mobilité réduite: nombreux escaliers, couloirs étroits, cordages, etc. Il faut une certaine forme pour en profiter.

• Le Royal Clipper, qui trône dans le Livre Guinness des records comme étant le plus grand voilier au monde, devra bientôt céder sa place au Flying Clipper, son navire jumeau, qui devrait être mis en service en 2018.

• Info: 1 800-442-0551 ou www.starclippers.com

***

BON À SAVOIR

Un plus

Possibilité de participer à la navigation et aux manœuvres des voiles.

Un moins

Bien qu'on y parle un tout petit peu le français, c'est surtout l'anglais et l'allemand qui sont utilisés à bord. De plus, on manque beaucoup de renseignements (entre autres sur les excursions).

Un conseil

À chacune des escales (sauf les plages), un petit bus propose la visite des principaux attraits à une fraction du prix des excursions vendues à bord. De plus, comme ces dernières se font en anglais et en allemand, que les groupes sont énormes et qu'on ne fournit pas d'écouteurs, le guide a beau s'égosiller, on n'entend rien. Donc, vaut mieux opter pour les petits bus (moins de 10 $).

Cette croisière a été réalisée grâce à la collaboration de Star Clipper et d'Air France.