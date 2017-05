Malte - Escales de croisière à Malte

26-05-2017 | 04h00

Extrait tiré du guide Croisières en Méditerranée, collectif auteurs

L'île de Malte, micro-État de la Méditerranée occidentale situé dans l'archipel du même nom, est aussi petite que son histoire est longue et riche.

Véritable forteresse naturelle, elle fut convoitée par de nombreuses puissances étrangères. Ottomans et troupes napoléoniennes ne réussirent pas à prendre possession durablement de l'île... jusqu'à l'arrivée des Britanniques qui en firent une colonie. Indépendant depuis les années 1960, l'ancien siège des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean est désormais un membre à part entière de l'Union européenne.

L'identité maltaise est à l'image de son histoire, entremêlée de nombreuses influences. Le maltais est la seule langue arabe à s'écrire en alphabet latin et côtoie l'anglais au niveau officiel. L'île est également très proche de la Sicile, et la culture italienne est très présente dans le pays.

Découvrez deux escales de croisière dans l'île de Malte:

1. Péninsule de La Valette

Les anciens l'appelaient le « nombril de la mer intérieure ». En plein cœur de la Méditerranée, Malte s'ancre à moins de 100 km de la Sicile et 300 km de l'Afrique : une position stratégique qui l'a vue maintes fois envahie. Ce sont les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean - devenus chevaliers de Malte -, installés en 1530, qui ont le plus laissé leur marque. Dardée sur les eaux bleues, la péninsule de La Valette, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, garde en grande partie la physionomie qu'elle avait aux XVIe-XVIIIe siècles, avec ses puissantes fortifications, ses auberges où résidaient les différentes « langues » de l'ordre, ses rues en pente qui se muent souvent en escaliers, ses palais couleur miel et ses églises embellies par le baroque italien. Saupoudrez tout cela de fleurs et d'une pincée d'influence anglaise, avec bow-windows et cabines téléphoniques rouges... Un vrai bonheur!

À ne pas manquer

Republic Street est l'épine dorsale de La Valette. On y découvre entre autres le splendide Musée d'archéologie, installé dans l'Auberge de Provence, présente les plus belles pièces découvertes sur les sites préhistoriques maltais, remontant au IIIe millénaire av. J.-C.: bas-reliefs, bijoux, poteries, représentations de la déesse de la Fertilité (Vénus de Malte). Des expositions temporaires de qualité y sont aussi organisées.

Republic Street débouche sur Republic Square, cœur de la vieille ville, veillé par l'élégant café Cordina, une statue de la reine Victoria et le colossal palais des Grands Maîtres, achevé en 1581. On y accède par deux cours superbes, avec l'horloge des Maures, animée d'esclaves turcs sonnant les heures, puis une fontaine de Neptune. À l'étage, les appartements et salles d'apparat plongent les visiteurs dans les fastes de l'ordre, entre armures, voûtes peintes, tapisseries, toiles et fresques historiques. Au rez-de-chaussée, le Musée de l'armurerie présente le carrosse du grand maître et une exceptionnelle collection d'armes et armures chrétiennes et musulmanes - parmi lesquelles celle du grand maître Adolf de Wignacourt. À côté de la Bibliothèque nationale, le spectacle audiovisuel The Great Siege of Malta and the Knights of St John retrace efficacement l'histoire de l'ordre de Saint-Jean.

Les jardins d'Upper Barraca, aménagés sur les bastions, offrent une vue fantastique sur le Grand Port et les Trois Cités. La Saluting Battery y entretient chaque midi la tradition du tir des canons, dans une mise en scène costumée. Les Lascaris War Rooms, souterrains aménagés en centre d'opérations allié pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été conservées en l'état.

Chef-d'œuvre de l'art baroque, la cocathédrale Saint-Jean est entièrement pavée des tombes en marqueterie de marbres des chevaliers, souvent ornées de squelettes! Les grands maîtres des différentes « langues » reposent dans les riches chapelles latérales. Les peintures de la voûte ont été réalisées par Mattia Preti, qui y gagna le titre de chevalier d'honneur! Le musée expose deux toiles majeures du Caravage (dont la Décollation de saint Jean­Baptiste), de superbes tapisseries flamandes et des vêtements des grands maîtres.

Au 74 Republic Street, la Casa Rocca Piccola donne une rare occasion de pénétrer dans le palais d'une vieille famille de l'île (visite guidée). Mobiliers et peintures évoquent tout le faste de l'ordre de Malte à ses heures de gloire. La visite s'achève par les souterrains, aménagés en abri antiaérien pendant la dernière guerre.

Au bout de Republic Square, le vieux fort Saint-Elme marque l'extrémité de la péninsule et l'entrée du Grand Port. Des reconstitutions historiques y sont régulièrement organisées. Le National War Museum y présente la vie dans l'île durant la Seconde Guerre mondiale.

2. Gozo

Dépendante de Malte, en mer Méditerranée, l'île de Gozo, la deuxième de l'archipel par sa taille, s'en trouve tout près. Elle est surtout connue pour son important sanctuaire mégalithique de Ggantija, situé à Xaghra, mais aussi pour sa belle arche naturelle, dénommée Tieqa Żerqa, ou « fenêtre d'azur », près de Dwejra.

Rabat, sa plus grande ville, est communément appelée Victoria pour ne pas être confondue avec la ville du même nom qui se trouve sur l'île de Malte. Elle attire les visiteurs avec sa basilique Saint-Georges, construite en marbre au XVIIe siècle, et sa cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption, érigée au tournant du XVIIIe siècle.

Quant à Mgarr, elle compte plusieurs monuments intéressants, comme la sublime chapelle de Lourdes, ou encore le majestueux fort Chambray, qui surplombe le port du haut de sa colline. Bien que très affairée, la ville de Mgarr s'ouvre sur des panoramas calmes et sereins. En effet, non loin de là s'étendent les baies d'Ix-Xatt I‑Ahmar et de Mgarr ix-Xini avec sa tour, qui figurent parmi les paysages naturels les plus enchanteurs de l'île. Et que dire des plages, sinon qu'elles sont de toute beauté.

***

Malte en bref

Nom officiel du pays : République de Malte

Capitale : La Valette

Langues officielles : maltais, anglais

Monnaie : euro

Fuseau horaire : UTC +1 (heure d'été: UTC +2)

Un plat : le qassatat ta' lirkotta, un petit chausson fourré à la ricotta.

