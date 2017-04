Lise Giguère 21-04-2017 | 04h00

Naviguer sur le Rhône permet, bien que les escales soient courtes, de découvrir de jolis villages en Bourgogne, en Ardèche, en Provence et en Camargue. Un parcours des plus sympathiques, qu'il est possible d'agrémenter d'une portion terrestre dans le cadre d'un voyage organisé.

L'agence Incursion Voyage, spécialisée dans les séjours de groupe, propose par exemple un circuit de quatre jours à Paris, Dijon et Beaune, suivi d'une croisière fluviale de sept jours. Nous en avons fait l'expérience.

***

C'est à Paris que notre groupe d'une vingtaine de voyageurs se forme véritablement. Premier point fort à souligner, la première journée est libre ce qui permet à chacun de répondre à ses besoins. Alors que certains partent immédiatement à la découverte des lieux, d'autres privilégient le repos ou en profitent pour retrouver des amis.

Pendant les trois jours suivants, les déplacements dans Paris, Dijon et Beaune se feront à bord du même autocar. Puis, à Chalon-Sur-Saône, les passagers montent à bord du MS Van Gogh et prennent possession de leur cabine pour cette croisière devant les mener jusqu'en Camargue.

Le lendemain soir, c'est en admirant la magnifique ville de Lyon sous ses habits de lumière que la Saône rejoindra le Rhône, le plus grand fleuve de France, pour ce périple au cours duquel on traversera 16 écluses dont les hauteurs varient de 0,5 m à 23 m.

Grâce à une mère Nature généreuse, c'est sous un ciel bleu sans nuages que le navire suivra les méandres du Rhône, entraînant ses passagers au cœur d'une destination séduisante et gourmande.

***

LES ESCALES

1. Paris. Cette visite du Paris classique (tour Eiffel, place de la Concorde, Notre-Dame-de-Paris, place des Vosges) permet à ceux qui ne connaissent pas cette ville de la découvrir et de semer en eux le désir de revenir.

2. Dijon. À 310 km de Paris, l'ancienne capitale des ducs de Bourgogne dévoile ses nombreux jardins, ses parcs et sa riche histoire. On aime ses rues piétonnes, ses maisons à colombages, ses églises, ses hôtels particuliers et ses palais.

3. Beaune. Capitale des vins de Bourgogne, elle est située dans la région de la Côte d'Or où l'on produit le Romanée-Conti, l'un des plus grands vins au monde. Cette ville est une curiosité. En fait, les guides la décrivent comme un vrai fromage. La raison? Elle compte tellement de caves à vin dans ses sous-sols qu'on dit qu'il y a autant d'animation sous terre que sur terre.

4. Macon. La fondation de cette ville remonte au 2e siècle avant J.-C. Frontière entre le Royaume de France et le Saint Empire germanique, elle a prospéré grâce aux droits de douane. C'est ici qu'est né Alphonse de Lamartine. Ce fut un centre actif de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.

5. Trévoux. Construite sur les pentes raides d'un talus qui descend jusqu'à la rive gauche de la Saône, elle est dominée par les ruines d'un château fort du 14e siècle où l'on peut encore admirer un donjon octogonal de la fin du 13e siècle.

6. Lyon. C'est ici que le navire quitte la Saône pour entreprendre son périple sur le Rhône. Malheureusement, l'escale est trop courte pour voir toutes les merveilles de cette ville classée au patrimoine de l'UNESCO.

7. Les Gorges de l'Ardèche. Pour la majorité des passagers, cette journée aura été le point fort du voyage. Il faut dire que la balade sur des routes sinueuses bordées de paysages sublimes et la visite de la grotte de Chauvet et ses dessins datant de 36 000 ans a de quoi séduire.

8. Avignon. C'est sur l'air de la célèbre chanson que le navire fera son entrée de nuit dans cette jolie ville qui cumule 4000 ans d'histoire.

9. Arles. Muse de Van Gogh, cette ville est l'une des plus visitées de France. On y vient pour ses vestiges romains, dont le théâtre antique et ses arènes dans lesquelles se déroulent encore aujourd'hui des corridas.

10. La Camargue. Paradis naturel de plaines dans lequel paissent des chevaux sauvages, s'ébattent des taureaux sauvages ou nagent des flamants roses, la Camargue offre une escale paisible aux décors bucoliques.

11. Martigues. Le dernier après-midi se passe sur le pont soleil pour la navigation jusqu'à Martigues, où prend fin ce superbe périple.

LE NAVIRE

- Le MS Van Gogh fait partie de la flotte appartenant à CroisiEurope, une compagnie française spécialisée dans les croisières fluviales.

- Construit en 1999 et rénové en 2007, le MS Van Gogh mesure 110 m de longueur, 11,4 m de largeur et peut accueillir 159 passagers dans ses 78 cabines. Ces dernières, de dimensions modestes, ne possèdent pas de balcon ni porte-fenêtre, mais sont toutes situées au niveau de l'eau ce qui permet d'admirer le paysage qui défile.

- À bord, on trouve un salon avec piste de danse et bar, une salle à manger avec service unique, un grand pont soleil avec transats, une bibliothèque et une boutique.

- Qualifié de navire «4 ancres» (les ancres sont l'équivalent des étoiles sur les navires) , le «MS Van Gogh» aurait bien besoin d'être rafraîchi, car si l'on peut jouir du paysage du pont soleil quand la température est idéale, c'est certainement beaucoup plus triste quand cette dernière nous fait faux bond. On murmure cependant qu'une remise à jour est prévue pour 2018.

LE PRIX

- Cette croisière est offerte par CroisiEurope d'avril à septembre. Coût: à compter de 1255 $ par personne (ce prix n'inclut pas les vols).

- L'agence Incursion Voyage propose le même voyage que celui décrit dans cet article (4 jours à terre, 7 jours sur l'eau), mais une seule fois en 2017, du 12 au 23 octobre. Coût: 4711 $ par personne. Ce prix comprend vols, transferts en autocar, hôtels, nuits sur le «MS Van Gogh», repas à bord, petits-déjeuners dans les hôtels et tours de ville guidés en français à Paris, Dijon et Beaune. www.incursion-voyages.com