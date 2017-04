Un super yacht lève l'ancre à Paris

03-04-2017 | 10h10

Véritable bateau mouche de luxe, un super yacht conçu pour faire office d'hôtel flottant vogue désormais sur la Seine... et bien au-delà.

À bord du SS Joie de Vivre, point de troupeaux de touristes ni de joutes pour dénicher le meilleur siège à selfie sur le pont du bateau.

Les visiteurs embarquent à bord d'un navire doté d'un spa et d'un centre dédié au bien-être, d'un cinéma, d'un restaurant et de chambres richement décorées de mobiliers travaillés à la main, d'antiquités et d'oeuvres originales.

Capable d'accueillir 128 passagers, l'hôtel flottant a été baptisé à Paris cette semaine par l'actrice Joan Collins.

Après avoir passé les monuments parisiens, le SS Joie de Vivre continue sa traversée en prenant la direction de régions telles que la Normandie, Bordeaux et Avignon, pour des croisières de 8 à 15 jours.

De somptueuses cabines logent les passagers. On y trouve des lits Savoir of England, des têtes de lits en velours, d'épaisses draperies, des draps en coton égyptien et des salles de bains de marbre remplies de produits Hermès et L'Occitane.

La croisière en Normandie convient aux férus d'histoire, puisque son itinéraire passe par Rouen, par Giverny chez Monet et par les plages du débarquement.

La croisière de 15 jours ralliant Bordeaux est indiquée pour les oenophiles et gastronomes. À son programme : des dégustations de vin et des expériences gourmets.

À partir de 2800€ (envrion 4000 $ CAN).