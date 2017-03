03-03-2017 | 04h00

Extraits du guide Ulysse Explorez Reykjavík et l'Islande, par Jennifer Doré Dallas

Parsemée de roc et de glace, fracturée par les mouvements tectoniques, l'Islande est une île façonnée par les volcans. Pays rude et austère, il n'en recèle pas moins de paysages magiques et majestueux, à la grande fierté de ses habitants, très attachés à cette nature particulière. En voici cinq qui vous laisseront bouche bée!

1-Parc national de Þingvellir

Site du patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc compte des lieux historiques de première importance au pays. Il renferme tout d'abord la splendide cascade d'Öxarárfoss dont l'eau ruisselle sur de hautes murailles pour se déverser dans le lac Þingvallavatn. Puis vient le «Rocher de la loi», Lögberg, l'un des rebords de la faille d'Almannagjá, qui constitue le lieu le plus important de l'histoire politique de l'Islande puisque le premier parlement du monde (l'AlÞing) y vit le jour en 930, marquant du même coup la naissance de la nation. Et pour finir, vous découvrirez la faille de Silfra, mieux connue pour son site de plongée extraordinaire, qui divise les plaques tectoniques américaine et eurasienne en une fissure profonde dévoilant des eaux cristallines.

2-Gullfoss

Littéralement «la chute d'or», Gullfoss est l'une des plus impressionnant chutes d'eau du pays et sa terrible force s'entend bien avant de voir l'eau déferler en trombe. Surplombée d'un arc-en-ciel quasi permanent, la reine des foss (chutes) projette sur deux niveaux les flots de la rivière Hvítá dans le canyon 32 mètres plus bas. Ce sont les sédiments de l'eau qui procure à cette chute ses reflets dorés. Pour l'anecdote, c'est à Sigríður Tómasdóttir, fille du fermier possédant le terrain au début du XXe siècle, que l'on doit la survie de ce site; des entrepreneurs étrangers songeaient à installer un barrage hydroélectrique. Menaçant de se jeter dans les flots, elle fit échouer le projet et est aujourd'hui considérer en Islande comme la première des environnementalistes du pays.

3-Cratère de Kerið

Structure volcanique aux bords rougeoyant et tapis de verdure, le cratère de Kerið et son lac font partis des incontournables du Cercle d'or, région touristique parmi la plus fréquentée d'Islande. Les parois du cratère, impeccablement conservées nonobstant trois millénaires de météo islandaise, contrastent à merveille avec la surface colorée du lac. L'apparence de ce lac change avec les saisons et l'intensité de la lumière. À noter qu'il s'agit du seul site naturel payant d'Islande.

4-La péninsule de Snæfellsnes

Région incontournable au nord-ouest de Reykjavík, la péninsule de Snæfellsnes est la demeure deux lieux naturels d'importance. Le cratère d'Eldborg, tout d'abord, un volcan auquel on accède après une randonnée facile d'environ six kilomètres au milieu d'un champ de lave. Une fois au pied du cratère, il est possible de grimper ses parois vieilles de 5 000 ans. On y est récompensé par le spectacle du glacier Snæfellsnesjökull au loin. À environ dix kilomètres de là, ne manquez pas de contempler les colonnes de basalte de Gerðuberg, une formation rocheuse qui créent un curieux spectacle géométrique. Les falaises de forme régulière se dressent à 90º du sol.

5-Jökulsárlón

À mesure que fond le glacier Breiðamerkurjökull, partie de l'immense Vatnajökull, des icebergs s'en détachent et flottent au gré du courant dans la Jökulsárlón, la «lagune du glacier». Du côté nord de la route 1, de gigantesques masses rassemblées dérivent doucement vers la mer. Au sud, on marche entre les amas de glace qui se sont échoués sur la rive de sable noir. Les couleurs que prennent ces morceaux d'icebergs sont particulièrement intéressantes, allant du bleu turquoise au jaune souffre. On peut facilement passer des heures à admirer ce spectacle.

Explorez Reykjavík et l'Islande