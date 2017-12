Bruxelles en six arrêts gourmands

Sarah-Émilie Nault 30-12-2017 | 04h00

BRUXELLES, Belgique | On connaît Bruxelles pour ses célèbres gaufres, ses chocolats fins et ses frites. Puis, pour son Manneken-Piss, sa somptueuse Grand-Place et ses marchés de Noël. Ce qu'on sait moins, c'est que la capitale belge réserve de belles surprises aux «foodies», aux amateurs de cafés et aux voyageurs friands d'autres expériences gourmandes. La preuve en six arrêts à travers la belle Bruxelles.

San, la fusion parfaite Asie-France

Arrêt gourmand coup de coeur de notre dernier passage à Bruxelles, le restaurant San propose une cuisine originale et savoureuse inspirée des voyages du réputé chef coréen Sang Hoon Degeimbre. Alliant à la perfection saveurs asiatiques et françaises, le menu du soir comprend cinq services, comme autant de plats impeccables et délicats qui se dégustent à la cuillère, dans des bols en terre cuite. Le tout dans un décor des plus «instagrammable»: jardin intérieur aux murs turquoise, inspirations voyage, tables en bois, fauteuils, chaises vintage, long comptoir et cuisine ouverte.

sanbxl.be

La chaleur des cafés indépendants

On tombe maintes fois amoureux à Bruxelles. Nos coups de foudre se composent principalement de cafés indépendants que l'on découvre au fil des balades à pied.

Le Café Capitale est une petite perle d'établissement tenu par des fous de café.

Le Café du Sablon se la joue local et juste assez huppé.

Le trio Peck 47, Peck 20 et Street Pecker attire les foules avec ses brunchs savoureux et son ambiance branchées, alors que le cercle des Voyageurs souffle des envies de bout du monde.

Quant au meilleur café latte bu à Bruxelles, ce fut sans contredit celui torréfié en Belgique et issu de commerce direct du passionné duo derrière l'Or Espresso Bar.

orcoffee.be/en

Les frites primées de Chez Jef

Loin des cornets de frites vendus aux touristes dans le centre-ville historique se trouve la friterie Chez Jef. Une toute petite cantine toujours bondée, située Place Peter Benoît, dans le quartier Neder-over-Hembeek. Gagnant du concours Fritomètre 2016 et 2017, Jef en personne y sert les meilleures frites de la ville - enveloppées dans un épais papier brun comme il se doit - depuis plus de 30 ans.

Le chocolat Pierre Marcolini et les pâtisseries Wittamer

Il y a de ces classiques qui ne se démodent pas. C'est le cas de ces deux adresses veillant sur la huppée Place du Grand Sablon depuis des dizaines d'années. On craque pour le bar à chocolat de la haute chocolaterie Pierre Marcolini, où l'on peut déguster les pralines et autres grands classiques belges de la maison mondialement reconnue.

Tout comme on a envie de tout acheter et de tout goûter lorsqu'on pousse la porte de la pâtisserie Wittamer. Croissants, gâteaux, chocolats : l'antre de gourmandise est une institution à Bruxelles depuis 1910.

eu.marcolini.com et www.wittamer.com

L'histoire et les saveurs de la Manufacture

Entre les hauts murs de cette véritable ancienne manufacture - celle des chics cuirs Delvaux -, le décor d'origine allie désormais cuir, bois, briques et jardins offrant une ambiance élégante et branchée. Vêtus de tabliers en cuir véritable, les serveurs (il faut demander Bruno!) offrent un service aussi impeccable que le menu composé d'incontournables de la cuisine française et belge. Les champagnes, vins et liqueurs belges s'accordent à merveille avec les croquettes de moules et de crevettes, les divins poissons et les sorbets de la maison. Une belle adresse.

www.lamanufacture.be

Les burgers maison de l'Amour Fou

On est déconcerté par la simplicité de tout ce qui touche le restaurant l'Amour Fou: le décor minimaliste et sans fla fla, le service amical, la carte des cocktails et, surtout, celle des produits frais utilisés pour concocter les meilleurs hamburgers mangés à Bruxelles (on essaie sans faute le burger de saumon). La fierté de l'endroit? Proposer des frites, pains, viandes et sauces artisanales faits maison à ses clients toujours nombreux.

www.lamourfou.be

Les marchés de Noël de Bruxelles

De passage à Bruxelles pendant la période des fêtes? Les marchés de Noël de Plaisirs d'hiver offrent de petites incursions dans la culture culinaire belge. On en profite pour goûter aux réputés «glüweins» (vins chauds épicés), beignets, boudins et saucisses, gaufres, bières belges (classées au patrimoine mondial de l'UNESCO), moules et huîtres, pâtisseries et confiseries.

Bon à savoir