Lise Giguère 27-09-2017 | 04h00

Malgré les images «glamour» que son nom suffit à faire surgir, la Côte d'Azur n'est pas que le lieu de prédilection des célébrités.

S'il est vrai qu'on y déroule chaque année le tapis rouge pour son prestigieux festival du cinéma, on y trouve également de petits villages ancestraux, perchés entre mer et montagnes, des îles aux légendes accrocheuses, des plages mythiques et une riche histoire.

La Côte d'Azur n'a pas de frontière officielle. Ses limites, incertaines même pour les Français, s'étendent de la frontière italienne (Menton) jusqu'à la station balnéaire de Bandol, en Provence.

Chose certaine, ses 300 jours de soleil annuels, ses 115 km de côtes et de plages, ses 18 parcours de golf, ses 14 stations de ski et ses milliers de restaurants en font un lieu très fréquenté. Pour vraiment l'apprécier, il vaut mieux éviter, mai (Festival de Cannes) ainsi que juillet et août.

Voici un parcours en sept étapes.

1. CANNES

Malgré son défilé annuel de célébrités, ou peut-être même à cause de cela, Cannes a su préserver son charme méditerranéen. S'il est vrai que sa célèbre Croisette est parsemée de palaces et de boutiques hors de prix, ce boulevard de 3 km, bordé de palmiers et de pins, sert aussi de lien entre la ville, les plages de sable fin et les jardins ombragés. Lorsque la folie du festival se termine, Cannes redevient un port coquet avec des demeures de charme et de nombreux sites et édifices classés monuments historiques.

À faire:

- Arrêt au Palais du Festival du Film pour voir les empreintes des vedettes et se photographier sur son tapis rouge.

- Pause photo à la porte du célèbre hôtel Martinez dans lequel ont dormi les plus grandes vedettes.

2. NICE

Capitale de la Côte d'Azur, c'est la plus grande ville de la région et l'une des plus appréciées. C'est vrai qu'elle est magnifique. Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir les ruelles colorées de sa vieille ville ou de se balader sur sa promenade des Anglais, le long de la baie des Anges, en laissant son regard se perdre sur cette mer turquoise. On peut aussi contempler la vue depuis la colline du château.

À faire:

- Flâner sur la place Masséna et dans le marché aux fleurs du Cours Saleya.

3. SAINT-PAUL-DE-VENCE

Entrer dans ce village fortifié dont les origines remontent à l'Antiquité et déambuler dans ces ruelles typiques où l'on ne manquera pas de tomber sur des joueurs de pétanque, c'est marcher dans les pas de Marc Chagall, Jacques Prévert, Matisse, Picasso ou Colette. C'est également ici que se sont rencontrés Yves Montand et Simone Signoret. On imagine aisément les prémisses de leur amour. Surtout quand du haut des remparts, on pose son regard sur la vallée qui apparaît dans toute sa splendeur. L'endroit est d'un romantisme sans nom. Saint-Paul-de-Vence fut et est toujours un lieu d'inspiration pour les artistes comme en témoignent ses nombreuses galeries d'art.

À faire:

- Suivre les petites routes escarpées qui dévoilent des paysages époustouflants entre collines et vallées.

4. SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Populaire lieu de villégiature de la bourgeoisie dès la fin du 19e siècle, la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat est demeurée l'un des plus beaux sites de la côte. Derrière la pinède se cachent encore les magnifiques villas dans lesquelles ont vécu Charlie Chaplin, Jean-Paul Belmondo, Cocteau et plusieurs autres noms célèbres. Aujourd'hui, plusieurs d'entre elles sont ouvertes au public. C'est entre autres le cas de celle de la Baronne de Rothschild dont les impressionnants jardins peuplent nos rêves longtemps après le retour.

À faire:

- Se baigner à la plage de Palombaggia ou suivre le sentier de 7 km donne accès à de nombreuses criques où se tremper les orteils dans la Méditerranée.

5. MONACO

Ses 2 km2 de superficie font de cette petite principauté empreinte de mystère et de romantisme le deuxième plus petit pays souverain au monde, après le Vatican.

Les amours de l'actrice Grace Kelly devenue princesse de Monaco ont fait rêver quelques générations de jeunes filles à la recherche du prince charmant. Si cette histoire de conte de fées a contribué à l'aura de Monaco, c'est aujourd'hui un paradis fiscal à l'ambiance clinquante où le regard se pose non seulement sur des palais, mais aussi sur des voitures, des yachts, des hôtels et des boutiques hors de prix. Qu'importe, il est bien difficile de bouder son plaisir et de ne pas ressentir un petit frisson en contemplant le Rocher, le promontoire sur lequel est juché le palais princier.

À faire:

- Une visite au casino pour rester bouche bée devant les sommes dilapidées dans ce lieu mythique.

- Un arrêt au Jardin Exotique, accroché à la falaise: on y a une vue imprenable sur le Rocher et sur la mer.

6. GRASSE

Ville médiévale, Grasse était autrefois un carrefour commercial pour les tanneries. C'est pourtant aujourd'hui la capitale mondiale de la parfumerie. Son nom vient d'ailleurs de la terre grasse qui favorise la culture des fleurs. Son histoire, que l'on découvre en visitant ses nombreux musées, est fascinante et très... odorante. Encore aujourd'hui, ses parfumeurs font bénéficier les Chanel, Dior et autres grands noms de leurs techniques ancestrales.

À faire:

- Arrêt au Musée du parfum Fragonard pour sa collection et au Studio des fragrances pour créer sa propre eau de parfum.

7. SAINT-TROPEZ

Autrefois ville de navigateurs et capitale des Sarrazins, cet ancien petit port de pêche a conservé l'architecture mauresque de plusieurs de ses maisons. On les découvre par hasard en délaissant son célèbre port, grouillant de touristes milliardaires ou rêvant de le devenir, pour entrer dans son village médiéval. Là, de vieux murs, de petites ruelles médiévales et des passages ombragés touchent notre âme.

À faire:

- Après avoir goûté une tarte tropézienne et visité le Musée de la gendarmerie et du cinéma, qui rend hommage à Louis de Funès, on se rend sur sa célèbre plage Pampelonne où Brigitte Bardot aimait se faire dorer au soleil.