France - Relais & Châteaux en France: l'art de recevoir!

Par Geneviève Décarie-Landry, collaboration spéciale, Guides Ulysse

Hôtels de grand charme et cuisine de qualité valorisant la biodiversité du terroir; voilà qui résume bien l'essence des Relais & Châteaux, association de renom qui regroupe 550 hôtels et tables dans 60 pays, dont près de 150 en France.

Faire plaisir avant tout et prendre soin de leurs hôtes avec cœur, voilà leur leitmotiv quotidien pour que chaque invité vive une expérience mémorable.

Tour guidé de quatre de ces établissements situés à moins d'une heure trente de route de Lyon pour vivre une escapade aussi mémorable que raffinée.

1. LA TRADITION LYONNAISE À SON MEILLEUR

À l'arrivée ou au départ de Lyon, capitale gastronomique française, la fameuse Villa Florentine est l'une des grandes institutions hôtelières à découvrir en ville. Dans un cadre très raffiné avec un service attentionné et convivial, cet ancien couvent partiellement classé aux Monuments historiques mérite qu'on y passe une nuit... ou deux!

Son restaurant, Aux Terrasses de Lyon, vaut aussi le détour. En plus d'y déguster une cuisine qui réjouit tous les sens, les visiteurs peuvent profiter des très justes recommandations du Chef sommelier Gaëtan Bouvier, élu Meilleur Sommelier de France en 2016. Dans un cadre majestueux, surplombant la ville, on profite dans cet hôtel 5 étoiles de la terrasse spectaculaire du restaurant, de chambres douillettes et de la piscine qui offre un panorama unique sur Lyon.

Villa Florentine et Les Terrasses de Lyon, 25 Montée Saint-Barthélémy 69005, Lyon, www.villaflorentine.com

1 étoile Michelin. Menus à partir de 29 euros et nuitée 250 euros.

2. MODERNISME DANS LA CAMPAGNE BOURGUIGNONNE

Aux coeur de la bucolique région de Bourgogne-Franche-Comté, on découvre le village fleuri de Charolles surnommée la « Venise charolaise » en raison de ses jolis canaux. Le chef Frédéric Doucet, qui a oeuvré avec les plus grands maîtres de la cuisine lyonnaise, propose dans son restaurant gastronomique éponyme une cuisine gourmande, moderne et élégante. Affable, il prend le temps de saluer tous ses invités à leur arrivée.

Dans un esprit très familial, comme c'est le cas dans plusieurs établissement Relais & Châteaux, le chef tient maison en compagnie de sa femme qui gère l'hôtel quatre étoiles aux sublimes chambres de style contemporain ainsi qu'une charmante boutique de produits fins au centre du village.

Depuis peu, ils sont propriétaires du Bistrot du Quai, idéal pour le lunch du midi avec vue sur le canal, où l'on déguste une cuisine simple et accessible, ô combien goûteuse.

Hôtel de la Poste et Restaurant Frédéric Doucet, 2 avenue de la Libération 71120, Charolles, www.hotel-laposte-doucet.com/fr

1 étoile Michelin. Menus à partir 75 euros et nuitée 250 euros.

3. LE CHÂTEAU PARFAIT DU XVIIe SIÈCLE EN AUVERGNE

Il y a de ces endroits qui vous envoûtent dès le premier regard. C'est le cas du Château de Codignat, niché dans la jolie campagne auvergnate, entre les monts du Forez et la chaîne des Puys, un ensemble de 80 volcans. Ce magnifique château médiéval 5 étoiles qui s'étend sur 15 hectares de parc vous fera remonter le temps. Dans un confort digne des plus grands hôtels, les 19 chambres drapées de tapisseries et de peintures en trompe l'œil, de lits recouverts de velours ou entourés de baldaquins, se dévoilent pour créer une authentique rêverie.

Le rêve devient encore plus réalité au moment du repas, décliné en plusieurs services exquis, que l'on peut déguster à l'extérieur sous un gigantesque marronnier lors des belles soirées. Le tout, dans une atmosphère décontractée, incluant une bonne discussion avec le chef qui se fait un devoir d'utiliser des produits régionaux et de travailler avec des artisans locaux.

Château de Codignat, Bort l'Etang 63190, Lezoux www.codignat.com

1 étoile Michelin. Menus à partir 57 euros et nuitée 185 euros.

4. L'ÉTABLISSEMENT FUTURISTE AUX PORTES DES VIGNOBLES

Après le passé, place au futur avec le modernisme de l'hôtel et de la table de La Pyramide, à Vienne, coquette ville de 30 000 habitants située au sud-ouest de Lyon et entourée de vignobles. Entièrement rénové en 2015, cet hôtel quatre étoiles met ici la technologie au service des visiteurs. Les 19 chambres offrent un environnement luxueux, design et hyper confortable.

C'est sans compter la table de renom du Chef Patrick Henriroux, qui tient lui aussi son établissement en famille et qui offre une cuisine d'une grande élégance, fine et inventive. Le restaurant a été pensé pour vivre l'expérience gastronomique à son paroxysme : le service, la présentation des plats et même le décor. Un bistro et un café sont aussi accessibles sur place ainsi qu'une superbe terrasse dans la cour intérieure.

La Pyramide, 14 Boulevard Fernand Point 38200, Vienne, www.lapyramide.com/fr

2 étoiles Michelin. Menus à partir de 64 euros et nuitée 240 euros.

Pour planifier un séjour de rêve en France:

L'auteure était l'invitée de Relais & Châteaux, d'Atout France et d'Air Canada.