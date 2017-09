Espagne - Escapade détente à Madrid

08-09-2017 | 09h40

Extraits tirés du guide Ulysse Europe - 50 itinéraires de rêve , par Emilie Marcil

Malgré le fait qu'elle soit la capitale de l'Espagne, Madrid jouit d'une atmosphère hautement décontractée.

Le jour, la ville offre une plénitude d'activités, de sites remarquables, de musées, de parcs et d'espaces verts.Des rues marchandes exceptionnelles, où la tradition, la fabrication artisanale et le savoir-faire en surprendront plus d'un.

Mais pour les Madrilènes, c'est la nuit que la ville émerge! Aucune autre ville au monde ne peut se targuer d'avoir une aussi belle vie nocturne que Madrid. À vous d'en profiter!

Itinéraire de 5 jours : séjour à Madrid

Jours 1 et 2 : Madrid

Un tour de la ville s'impose! En un jour ou deux, faites la découverte du Paseo del Prado, grande artère centrale de la ville. Voyez également la place d'Espagne et le quartier de l'Opéra, et ne manquez pas de visiter le Palais royal ainsi que la Plaza Mayor, l'un des lieux les plus populaires et typiques d'Espagne.

Jour 3 : Excursion au monastère de l'Escurial

Aujourd'hui, départ pour le nord afin de faire la visite du monastère de l'Escurial. Cet immense édifice comptant plus de 2 000 fenêtres et portes renferme entre autres le panthéon des rois d'Espagne depuis le XVIe siècle.

Jour 4 : Les musées

Si le ciel s'ennuage, profitez de la journée pour vous enfermer au musée! Allez découvrir les impressionnantes collections du musée du Prado, qui abrite l'une des plus importantes pinacothèques au monde, le Centre national d'art Reina Sofía, consacré à l'art espagnol contemporain, ou encore la collection privée du musée Thyssen-Bornemisza, qui expose plus de 800 toiles, sculptures et tapisseries.

Jour 5 : Les parcs

Pour terminer, les espaces verts de la ville constituent autant d'endroits magiques où il fait bon se reposer. Partez en balade dans le parc du Retiro, ancien lieu de villégiature des rois d'Espagne, ou dans le parc Juan Carlos Ier, l'un des plus grands parcs de la ville avec ses 220 hectares de verdure.

***

3 expériences inoubliables...

· Acheter une véritable robe de danseuse de flamenco chez Maty, un magasin chargé d'histoire situé rue Maestro Victoria.

· Passer une nuit blanche à la place Santa Ana, zone effervescente parsemée de brasseries, de bars à tapas et de pubs.

· Faire ses courses dans le chic quartier de Salamanca.

Europe - 50 itinéraire de rêve