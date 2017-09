France - Balade dans le Marais à Paris

05-09-2017 | 09h55

Extraits tirés du guide Ulysse Escale à Paris, par Yan Rioux

Le Marais est certainement l'un des plus charmants quartiers de Paris et la place des Vosges est son chef-d'œuvre. Le quartier accueillait la fine fleur de l'aristocratie avant que Louis XIV ne la convoque à Versailles.

Aujourd'hui le Marais reste le cœur de la vie nocturne homosexuelle à Paris, avec ses nombreux bars et boîtes de nuit. Voici donc une petite balade dans le Marais, avec quelques arrêts dans certains de ses lieux les plus emblématiques.

Place des Vosges

En 1604, Henri IV décide de l'édification d'une future place Royale sur l'emplacement des ruines de l'hôtel des Tournelles, où était mort Henri II lors d'un tournoi de chevalerie quelques années plus tôt. Le roi fixe alors les plans de la place et impose des règles architecturales draconiennes. Quatre cents ans plus tard, il est étonnant de constater que l'unité des façades de la place a été préservée. Il s'agit selon beaucoup d'une des plus belles places de Paris. Souvent, des musiciens s'installent sous les arches pour de petits concerts publics.

4e arr., métro Saint-Paul ou Bastille

Maison de Victor Hugo

Victor Hugo vécut 16 ans dans cet immeuble de la place des Vosges. Un musée consacré à l'écrivain y est aujourd'hui installé. On y retrace l'œuvre de Victor Hugo au travers d'objets de la vie quotidienne, d'écrits et de dessins du grand auteur.

entrée libre pour les collections permanentes; mar-dim 10h à 18h; 6 place des Vosges, 4e arr., métro Saint-Paul ou Bastille, 01 42 72 10 16, maisonsvictorhugo.paris.fr

Musée Picasso

Rouvert en 2014 après avoir subi d'importants travaux de restauration, le Musée Picasso retrace l'évolution de l'œuvre de l'artiste à travers les différentes périodes de sa création. Il expose aussi sa collection personnelle, composée de grands maîtres : Matisse, Rembrandt...

11€; mar-ven 11h30 à 18h, sam-dim 9h30 à 18h; 5 rue de Thorigny, 3e arr., 01 42 71 25 21, www.museepicassoparis.fr

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, souvent appelé « Centre Pompidou » ou « Beaubourg », fut construit sur un ancien îlot insalubre entièrement démoli dans les années 1930. Le président Georges Pompidou décida d'y installer un centre culturel dédié à l'art contemporain.

Principal musée parisien consacré à l'art du XXe siècle, il possède l'une des plus grandes collections d'art contemporain au monde et c'est aussi l'un des musées les plus visités de France. On y trouve également une immense bibliothèque, et le dernier étage offre un panorama et abrite un restaurant.

10€ à 13€, entrée libre premier dim du mois; mer-lun 11h à 21h; place Georges Pompidou, 01 44 78 12 33, www.centrepompidou.fr

Hôtel de Ville

La place de l'Hôtel de Ville, appelée « place de Grève » jusqu'en 1803, est le siège du pouvoir municipal parisien depuis le XIVe siècle. Le bâtiment qui abritait les services municipaux fut incendié durant la Commune de Paris en 1871 et dut être entièrement démoli. L'édifice actuel s'inspire très largement de sa façade Renaissance.

place de l'Hôtel de Ville, 4e arr., Paris, métro Hôtel de Ville

***

DEUX RESTAURANTS

Café suédois

Dans l'hôtel particulier qui abrite l'Institut suédois se niche un petit café qui offre un véritable havre de paix. On peut y prendre une petite restauration d'inspiration suédoise. Le pain est fait sur place, le saumon mariné est délicieux et les pâtisseries sont toujours appétissantes.

mar-dim 12h à 18h; 11 rue Payenne, 01 44 78 80 11, paris.si.se/infospratiques/cafe-suedois-3

Breizh Café

Selon certains, il s'agirait tout simplement de la meilleure crêperie de Paris. Une chose est sûre, les galettes sont délicieuses et le cidre est sélectionné avec soin. L'endroit est souvent bondé, la réservation est conseillée.

mer-dim 11h à 23h; 109 rue Vieille du Temple, 01 42 72 13 77, www.breizhcafe.com

DEUX HÔTELS

Grand Hôtel Malher

Récemment rénové, le Grand Hôtel Malher compte 28 belles chambres décorées dans des tons de bleu ou de vert, dont la finition et la propreté sont irréprochables. Les chambres sur cour offrent plus de tranquillité.

5 rue Malher, 01 42 72 60 92, www.grandhotelmalher.com

Hôtel Jules et Jim

Cet hôtel est résolument un endroit à la mode : béton brut dans les chambres, mur végétal dans le patio et mobilier contemporain dernier cri, tout y est. Il dispose de 23 chambres regroupées en cinq ambiances et standards différents.

La terrasse dans la cour intérieure est charmante et on y fait un feu de cheminée en hiver.

11 rue des Gravilliers, 01 44 54 13 13, www.hoteljulesetjim.com