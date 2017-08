Portugal - 5 icônes incontournables à Lisbonne

18-08-2017 | 10h15

Extrait du Guide de voyage Ulysse Escale à Lisbonne par Marc Rigole

Située à l’embouchure du majestueux Tage, Lisbonne compte aujourd’hui quelque 550 000 habitants, et son agglomération, plus de deux millions.

En flânant à travers ses différents quartiers, vous pourrez observer combien la capitale est une ville aux multiples visages. La capitale du Portugal recèle de nombreuses perles d’architecture que vous croiserez au fil de vos déambulations.

Un peu d’histoire

Lisbonne est reconnue autant pour son architecture manuéline, qui évoque la glorieuse époque portugaise des Grandes Découvertes, que pour son architecture moderne et avant-gardiste. En effet, après le tremblement de terre de 1755, Lisbonne fut, la première ville à inclure dans ses constructions un système antisismique. Au milieu des années 1980, l’architecte Tomás Taveira inaugure le postmodernisme à Lisbonne avec le centre commercial Amoreiras, et plus tard Siza Vieira offre une autre vision de ce style avec le pavillon du Portugal à l’Expo ’98.

Voici 5 icônes architecturales à ne pas manquer à Lisbonne.

Mosteiro dos Jerónimos

S’il ne fallait visiter qu’un seul lieu à Lisbonne, il s’agirait sans conteste du Mosteiro dos Jerónimos. Sa construction, sur ordre de Dom Manuel I, dura près de 100 ans.

Dom Manuel I et ses successeurs purent, grâce à la découverte de la route des Indes et à son apport en richesses, investir des sommes fabuleuses dans l’édification des bâtiments et engager les meilleurs artisans et architectes de l’époque.

L’ensemble constitue un véritable chef-d’œuvre où l’union entre art manuélin et style Renaissance atteint un degré d’osmose proche de la perfection. Sur place, ne manquez pas de visiter l’Igreja Santa Maria de Belém et le cloître, tous deux ravissants!

Torre de Belém

Bâtie pour défendre l’accès au fleuve et, à l’origine, placée au milieu de celui-ci, cette belle tour de style manuélin fut réalisée entre 1515 et 1521 sur ordre du roi Manuel I.

Sur le plan de l’architecture, il s’agit là d’un mélange de styles associant le mauresque au roman ou au style Renaissance italien. Pour en parachever la décoration, déjà bien riche pour une ancienne prison, l’ensemble fut garni de nombreux motifs de cordages et de blasons sculptés.

Estação do Oriente

Projet du célèbre architecte Santiago Calatrava pour l’Expo ’98, la gare de l’Orient est aujourd’hui une des gares les plus importantes du Portugal.

En fin de journée, il est particulièrement poétique d’admirer ses fines colonnes blanches qui forment un éventail, donnant l’effet d’une palmeraie. La station de métro, au sous-sol, est décorée avec des azulejos d’artistes internationaux et relie ce secteur de Lisbonne au centre-ville.

Elevador de Santa Justa

Perpendiculaire à la Rua Augusta, la Rua de Santa Justa mérite également une visite pour son Elevador de Santa Justa. Cet étonnant ascenseur fut construit par l’ingénieur Raul Mesnier du Ponsard et inauguré en 1902, afin de faciliter l’accès au Largo do Carmo et au quartier du Chiado.

Lors de votre ascension, rendez-vous au sommet de la plateforme par l’escalier en colimaçon, d’où vous pourrez bénéficier d’une superbe vue sur la ville, le château, l’Igreja do Car Carmo et, bien sûr, le majestueux Tage.

La cathédrale de Lisbonne (Sé Patriarcal)

La cathédrale de Lisbonne, édifiée vers 1147 sur ordre d’Afonso Henriques, est un des plus vieux monuments de la capitale. À la suite de plusieurs tremblements de terre (1337, 1344, 1531 et 1755), de nombreuses transformations furent effectuées à l’édifice.

Ainsi, malgré son aspect extérieur demeuré pour l’essentiel de style roman, la Sé s’est vu ajouter de nombreux éléments de styles différents, entre autres gothique (la rosace et le déambulatoire) et baroque (la sacristie).

Ne manquez pas de visiter le cloître roman, construit au XIIIe siècle, où vous pourrez admirer un ensemble de belles rosaces soutenues par d’élégantes colonnes géminées, toutes sculptées de façon différente.

Escale à Lisbonne