Italie - L'Ombra: un plaisir typique de Venise

Venise est une cité unique où art de vivre et grand art se mêlent dans une atmosphère irréelle. Boire une ombra est un rite vénitien auquel vous ne manquerez pas de goûter. C'est un bon moyen de partager un moment de détente avec les Vénitiens.

L'ombra doit son nom originel aux marchands ambulants qui faisaient pivoter leur parasol de toile pour permettre aux Vénitiens de boire leur verre vin à l'abri du soleil. Depuis, l'ombra se boit à toute heure de la journée, mais avant tout le soir, dans les nombreux bistros de la ville surnommés bacari. Les Vénitiens s'y installent le plus souvent au comptoir pour grignoter quelques cicchetti, ces amuse-bouches qui accompagnent le verre de vin.

Découvrez nos meilleures adresses pour «boire une ombra» à Venise.

Osteria Ca' d'oro (Alla Vedova)

Dans le Cannaregio, un peu à l'écart de la Strada Nuova, artère principale très fréquentée, se trouve l'Osteria Ca' d'oro. Cet endroit est surnommé par les Vénitiens Alla Vedova, littéralement « Chez la veuve ». La veuve n'est plus de ce monde, mais sa famille tient encore l'osteria. Les Vénitiens restent au bar à discuter en mangeant des cicchetti. Vous y trouverez les meilleures polpette, ces boulettes de viande typiques de Venise. Ceux qui souhaitent que l'ombra s'éternise peuvent commander les poissons frais du jour et de très bonnes pasta. Les casseroles en cuivre et les grandes tables de bois confèrent une atmosphère chaleureuse et intimiste au lieu. C'est une des osterie les plus connues du quartier.

Cannaregio 3912, Ramo Ca' d'Oro

Bottega ai promessi Sposi

Cette bottega a été récemment reprise par le cuisinier de l'Osteria Ca' d'Oro. On y déguste d'excellents cicchetti typiquement vénitiens au comptoir en bois : polenta et merluche, boulettes de viande, petites poulpes, sardines en saor, petites seiches, mais aussi du saucisson bouilli ou encore des fleurs de courgettes frites. La maison propose une très bonne sélection de vins. N'hésitez pas à déguster leur spécialité : les scie, ces fameuses cigales de mer de la lagune sur lit de roquette avec du vinaigre balsamique. Vous ne serez pas déçu !

Cannaregio 4367, Calle dell'Oca

Un mundo di Vino

Ce bacaro est un des points de rencontre des Vénitiens. On y trouve plus de quarante sortes de vins au verre. L'intérieur intimiste et les bas plafonds en bois invitent le badaud à s'y arrêter. Le choix de cicchetti est très vaste : artichauts, morue, mais aussi aubergines au parmesan... L'été, buvez votre ombra au soleil sous l'auvent comme un vrai Vénitien.

Cannaregio 5984 A, Salizzada San Canciano

Vino Vino

Situé à Campo San Moisè, entre la place Saint-Marc et le théâtre de la Fenice, à deux pas du Ponte delle Veste, le Vino Vino est vite pris d'assaut par les amateurs d'ombra. C'est un véritable paradis des vins. La cave de cet établissement annexé au restaurant Antico Martini propose plus de trois-cent-cinquante types de vins. On y mange une cuisine traditionnelle à des prix abordables compte tenu du standing affiché : salade de poulpe, sardines marinées, seiches dans leur encre... Le lieu est idéal pour profiter du passage des gondoles sur le canal D. Veste.

Calle delle Veste, San Marco 2007/a

Cantinone Gia Schiavi (Al Bottegon)

De l'autre côté du Grand Canal, la Cantinone Gia Schiavi, appelée aussi Al Bottegon, réunit ceux qui se sont perdus dans le Dorsoduro, un des plus vastes quartiers de Venise. Ce n'est alors plus l'heure de l'ombra, mais de ce à quoi elle prépare : la rêverie tout simplement. Tenue depuis trois générations par la famille Castaldi, c'est l'une des osterie les plus connues de la ville. Étudiants, professeurs et commerçants s'y retrouvent pour un verre de vin ou un panini. N'hésitez pas à vous mettre près du pont pour déguster votre verre de prosecco ou votre spritz, cet apéritif pétillant typiquement vénitien.

Dorsoduro 992, Fondamenta Nani

