Portugal: les merveilles des Açores

Catherine Lefebvre 14-07-2017 | 08h00

Au beau milieu de l'Atlantique se trouve un archipel portugais de neuf îles aux caractères uniques. Découvrez les Açores et quelques-unes de leurs merveilles.

Les bains thermaux

Sur l'île principale de l'archipel, São Miguel, l'activité volcanique fait en sorte que des sources thermales, appelées caldeiras, se retrouvent un peu partout. Les bassins sont remplis naturellement d'eau à environ 40°C. Situées en nature dans la réserve naturelle Caldeira Velha ainsi que dans le petit village de Furnas, elles sont un arrêt obligé, surtout après une journée de randonnée. Le comble du charme: ça ne coûte qu'entre deux et quatre euros pour y accéder.

La cuisine des Açores

Les «caldeiras» ne servent pas seulement à détendre les randonneurs. Certaines d'entre elles contiennent de l'eau bouillante, l'idéal pour faire cuire des plats pendant plusieurs heures, comme le fameux «cozido das furnas». Pour le préparer, on remplit une marmite de différents ingrédients et on la plonge dans la «caldeira». Le met comporte habituellement du porc, du boeuf, du chou, des pommes de terre ou autres tubercules, des carottes, du chouriço et du boudin. Dans la municipalité de Furnas, plusieurs restaurants offrent ce plat typique, mais il vaut mieux de réserver.

La randonnée

D'une île à l'autre, et même sur une même île, les paysages défilent mais ne se ressemblent pas. À São Miguel seulement - une île d'une superficie 760 km2, soit environ le double de celle de Montréal -, on passe des collines verdoyantes où les vaches broutent à flanc de falaises à des forêts de grands conifères, en passant par une jungle dense et humide. Partout, il y a des sentiers pour s'aventurer, prendre le temps de contempler toute la beauté qui nous entoure et aussi nous demander pourquoi nous n'avons pas visité les Açores plus tôt!

Le thé

São Miguel est le seul endroit où on cultive le thé en Europe. Les collines au nord-est de l'île près du village de Maia et l'air frais qui circule constamment grâce à l'océan aident à sa culture. À la plantation Chá Gorreana, cette tradition remonte à 1883. Sur place, on peut suivre toutes les étapes de transformation du thé vert ou noir, le déguster et même l'accompagner d'une pâtisserie dans le petit café à l'entrée.

Ribeira Grande

Afin de bien prendre le pouls de la vie insulaire, on se rend dans la municipalité de Ribeira Grande, située du côté nord de São Miguel. Pendant que les adeptes de surf déambulent sur la plage de sable noir, les familles se baignent dans la piscine municipale installée aux abords de la mer agitée. Les amoureux, eux, se baladent bras dessus, bras dessous sur la promenade avant de se poser à une terrasse au soleil, verre de vin à la main.

De plus, Ribeira Grande n'est qu'à 20 minutes de voiture de Ponta Delgada, la capitale, et non loin de plusieurs autres attraits comme Lagoa do fogo, ce magnifique lac formé dans le creux d'une montagne.

Pour dormir, l'auberge A Casa da Cascata offre des chambres avec salle de bain privé ou à l'étage, une cuisine à partager et une mignonne terrasse à l'arrière.

Les piscines naturelles

Si l'eau est souvent trop froide et les vagues trop fortes pour se baigner dans la mer aux Açores, plusieurs piscines naturelles se sont formées à même les amoncellements de roches volcaniques. L'eau qui s'y trouve a donc le temps d'être réchauffée par le soleil, mais demeure rafraîchissante. Coup de coeur pour la piscine naturelle de Mosteiros. Après une randonnée à Sete Cidades, cela termine à merveille une journée parfaite.

Flores

L'île de Flores est le point le plus à l'ouest de l'Europe. Avec l'île de Corvo, elles se situent d'ailleurs sur la plaque tectonique nord-américaine plutôt qu'eurasienne. D'autant plus à l'écart que les autres îles des Açores, Flores possède un côté sauvage incomparable. Ses montagnes couvertes d'une flore bien souvent endémique, ses nombreux cratères volcaniques devenus des lagons en altitude et ses petits villages d'une centaine d'habitants font de Flores une destination bien particulière. C'est comme si le temps s'était arrêté. Dire à quel point ça procure un bien immense!

Bon à savoir

- Azores Arlines offre un vol direct par semaine de Montréal à Ponta Delgada (São Miguel) du premier jeudi de juin au dernier jeudi de septembre, ainsi qu'au départ de Toronto à l'année.

- Pour se déplacer facilement sur l'île, Autatlantis offre des voitures de toutes les gammes, bien que les compactes soient à privilégier. Les rues sont souvent très étroites!

- Pour découvrir Flores, il est plus simple et sympathique de prendre un guide. C'est aussi une bonne façon d'en apprendre davantage à propos de cette île magnifique. www.experienceoc.pt