Espagne - Barcelone: 6 chefs-d'oeuvre de Gaudí à voir à tout prix

30-06-2017 | 04h00

Extraits du guide Ulysse Escale à Barcelone par Gabriel Anctil

Barcelone a tant à offrir qu'il est impossible de s'y ennuyer. Chaque recoin de la ville vous étonnera par la subtilité d'une devanture, la quiétude d'une plaça ou le tracé d'une rue médiévale.

C'est une ville qui se laisse explorer avant tout à pied, les yeux grands ouverts et le coeur à découvert. S'il est un architecte qui a changé Barcelone à jamais, c'est bien Antoni Gaudí. L'un des plus grands artistes du tournant du XIXe siècle, Gaudí est omniprésent dans la ville. Ses constructions débordantes de couleurs et d'inventivité sont les premières à visiter.

Sagrada Família

L'édifice le plus célèbre de Barcelone n'a plus besoin de présentation. Immense basilique, toujours inachevée, dont la construction débuta en 1883 et devrait se terminer, si tout va bien, en 2026. Gaudí y a consacré 43 ans de sa vie. C'était son projet le plus ambitieux et le plus personnel. Tant l'intérieur que l'extérieur foisonnent de références à la nature et font vivre aux visiteurs une expérience unique. Les gigantesques colonnes de la nef centrale qui forment une forêt de pierre et les jeux de lumière des vitraux, imaginés par le génie, valent à eux seuls le voyage à Barcelone. À voir absolument !

Park Guëll

Juchée sur une colline surplombant Barcelone, cette cité-jardin vous plongera dans un espace onirique, sorti tout droit de l'imaginaire fertile de Gaudí. Résultat d'un projet immobilier non complété (1900 à 1914) de l'industriel Eusebi Güell, le Park Guëll offre l'une des promenades les plus surprenantes et agréables de Barcelone. Dès l'entrée, deux maisons, qu'on dirait construites en pain d'épices, donnent le ton. S'ensuit un monumental escalier où trône le célèbre dragon du parc qui mène à une forêt de colonnes doriques, dont la voûte est ornementée de cercles de céramique. Au-dessus de celles-ci, un banc sinueux et multicolore offre une vue magique sur la ville.

Casa Museu Gaudí

Ce musée se trouve dans l'une des deux seules demeures qui furent construites dans le Park Güell et où Gaudí vécut de 1906 à 1925. De façon surprenante, cette maison de style moderniste ne fut pas dessinée par Gaudí, mais plutôt par son ami et bras droit Francesc d'Assís Berenguer i Mestres. Une exposition y présente des meubles et des objets pensés par Gaudí.

Gaudí Experiència

Ce musée diffuse un film utilisant la technologie 4D pour plonger le spectateur dans l'univers créatif d'Antoni Gaudí. Fauteuils mobiles et émotions fortes en prime. Les liens entre la nature et l'oeuvre architecturale du maître catalan sont expliqués de façon très imagée. Une exposition interactive y est aussi présentée.

Casa Batllò

Chef-d'oeuvre le plus fantaisiste de Gaudí, la Casa Batllò est une plongée dans l'imaginaire sans borne de l'architecte catalan. Créé entre 1904 et 1906, alors que

Gaudí était au sommet de son art et de sa popularité, l'édifice offre une immersion presque onirique dans un univers inspiré des fonds marins. Chaque salle réserve des surprises, mais le salon, avec son plafond en spirale, et l'immense cour intérieure bleu océan frappent particulièrement les esprits. La terrasse sur le toit, avec ses cheminées multicolores et son muret en forme de crête de dragon, ainsi que les balcons en forme de masques vénitiens, vous en mettront plein la vue. Une véritable sculpture!

La Pedrera

Dernière oeuvre civile de Gaudí, terminée en 1910, la Casa Milà, mieux connue sous le nom de La Pedrera, est l'un des édifices modernistes les plus emblématiques de Barcelone. Très controversé à sa création, l'imposant immeuble résidentiel étonne encore aujourd'hui par son audace et sa modernité. Certains étages sont privés, mais il est possible de visiter un appartement type, meublé et décoré comme à

l'époque de sa construction, ainsi que le toit et les combles, dans lesquels est présentée une exposition sur Gaudí et son oeuvre. Les cheminées fantasmagoriques sur le toit sont particulièrement fascinantes et impressionnantes.

Escale à Barcelone