France - Un week-end à Marseille

16-06-2017 | 04h00

Extraits du guide Ulysse Explorez Marseille et la Provence par Sarah Meublat

Marseille, deuxième ville de France après Paris, véritable mosaïque de couleurs, d’influences et de senteurs, est à la fois unique et multiple.

Unique par son caractère bien trempé, l’accent chantant de ses résidents, sa douceur de vivre et ses calanques blanches qui tranchent avec le bleu profond de la mer. Multiple par ses nombreux brassages de cultures, qui ont chacune laissé leur trace, faisant de Marseille, plus ancienne ville du pays, un millefeuille d’histoires.

Ses quartiers, comme autant de villages mis bout à bout, se révèlent par leurs marchés et commerces de proximité, par les incontournables apéros en terrasses bruyantes et animées, par leurs habitants, toujours prêts à partager la fierté et l’amour qu’ils portent à leur ville.

Marseille en une journée

Vieux-Port

Le Vieux-Port de Marseille demeure le centre symbolique de la ville, animé à toute heure. On y va le tôt le matin pour acheter son poisson bien frais directement aux pêcheurs, avant d’aller boire un café à l’une de ses nombreuses terrasses ou de flâner en admirant les bateaux.

Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée/Fort Saint-Jean

Le bâtiment du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée est une merveille en soi. Cette aile du musée abrite des expositions sur les civilisations méditerranéennes. Le Fort Saint-Jean loge aussi une partie de l’exposition du musée. Mais ce sont surtout les paisibles jardins de sa terrasse qui fascinent.

Cathédrale de la Major

D’inspiration romano-byzantine avec ses élégantes tours et coupoles, la cathédrale de la Major est la seule cathédrale qui fut édifiée en France au XIXe siècle. Elle est si vaste qu’on la compare à la basilique Saint-Pierre de Rome.

La Vieille Charité

Construite en 1670 pour accueillir les pauvres et les mendiants, la Vieille Charité est transformée en hôpital après la Révolution française. Remise en état de 1961 à 1986, elle abrite depuis plusieurs organismes culturels, dont le Musée d’Archéologie Méditerranéenne et le Musée des Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.

Marseille en un week-end

Ce qui précède plus :

Îles du Frioul

L’archipel du Frioul constitue une escapade nature depuis le Vieux-Port de Marseille. Ces îles de roche calcaire sont très fréquentées dès l’arrivée des beaux jours, mais encore bien préservées.

Basilique Notre-Dame de la Garde

La colline de la Garde est surmontée de Notre-Dame de la Garde, qui veille sur Marseille comme une « Bonne Mère » depuis 1864. Basilique des pêcheurs, elle est devenue le symbole de la Ville. On y monte pour admirer le coucher du soleil ou se ressourcer loin du tumulte en profitant de son panorama.

Friche la Belle de Mai

Les anciennes manufactures de tabac de la Seita ont été réhabilitées en un espace culturel alternatif baptisé la Friche la Belle de Mai. Ateliers d’artistes, salles d’exposition, Radio Grenouille, associations dédiées à la création, salles de concerts, galeries d’art et plateaux de tournage forment ici une communauté créative.

Musée d’Art Contemporain

Riche collection de près de 800 œuvres et expositions temporaires sur les grandes tendances de l’art contemporain. Ne manquez pas Le Pouce du sculpteur marseillais César dans le jardin.

Explorez Marseille et la Provence