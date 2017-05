Toute l'Europe - Europe: 5 villes que l'on devrait visiter

Sarah Bergeron-Ouellet 09-05-2017 | 10h47

Il y a les grandes capitales, il y a les grands classiques et puis il y a ces autres villes, pourtant touristiques, auxquelles on ne pense pas toujours tout de suite. En voici quelques-unes, un peu partout en Europe, que l'on vous recommande.

Innsbruck, Autriche

Les skieurs n'ont pas besoin de se faire présenter cette ville qui a accueilli deux fois les Jeux olympiques d'hiver. Pour les autres: la capitale du Tyrol est lovée au creux des Alpes autrichiennes, elle est traversée par une rivière couleur glacier nommée l'Inn et elle est jolie comme tout. À Innsbruck, on monte au sommet de la station Nordkette en télécabine pour admirer la vue sur la ville à 2300 mètres d'altitude. On visite la vieille ville et son «Petit Toit d'or», un balcon iconique construit par Maximilien 1er. On prend un café tout en haut du tremplin de saut à ski Bergisel. On fait de la randonnée ou du vélo de montagne. Et on s'arrête absolument prendre une bouchée traditionnelle dans l'un des nombreux chalets perchés dans les alpages («alm», en allemand).

Galway, Irlande

Les voyageurs qui explorent la côte ouest de l'Irlande font souvent escale à Galway. Avant de partir vers les falaises de Moher ou le Connemara, il vaut la peine de passer du temps dans cet ancien village de pêcheurs. Au programme: balade dans la vieille ville médiévale, bouffée d'air le long des plages de Salthill, arrêt au Salmon Weir Bridge aux côtés de pêcheurs du coin, dégustation d'huîtres, séance de musique traditionnelle en pleine rue, magasinage de souvenirs et, bien sûr, soirées endiablées dans les innombrables pubs de la ville.

Rotterdam, Pays-Bas

Rotterdam n'a pas la popularité touristique d'Amsterdam, mais elle se découvre avec bonheur, surtout à vélo. Reconnue comme une ville d'innovation et d'architecture, elle est moderne, cosmopolite et c'est l'un des plus importants ports d'Europe. Outre ses musées, il faut visiter son Markthal, un grand marché couvert dont l'architecture en forme de fer à cheval impressionne autant que ses boutiques. On doit aussi passer voir ses fameuses «Maisons Cubes», un ensemble architectural de 38 «cubes» sur pilotis, ainsi que son Vieux-Port (Oude Haven), avec ses terrasses fleuries et ses bateaux d'autrefois. Quant aux jolis canaux et maisons historiques du quartier Delfshaven, un des seuls n'ayant pas été détruit lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont également à mettre à l'itinéraire.

Český Krumlov, République tchèque

C'est un voyage dans le temps que l'on fait en passant les portes de Český Krumlov. Construit autour d'un château dont les origines remontent au 13e siècle, ce village médiéval attire de nombreux visiteurs au coeur de la Bohème. C'est le deuxième plus grand palais de la République tchèque. En plus de faire la visite du château lui-même, on peut se promener dans les rues pavées, flâner dans les galeries d'art, visiter les musées, manger dans des «tavernes médiévales», pratiquer son tir à l'arc ou s'attabler tranquillement sur une terrasse le long de la sinueuse rivière Vltava, que plusieurs choisissent aussi de descendre en kayak.

Namur, Belgique

Bruxelles? Bien sûr. Bruges? Ça va de soi. Mais pourquoi pas Namur, la capitale de la Wallonie (région majoritairement francophone de Belgique)? Sa citadelle, qui domine la ville et qui est désormais le théâtre de nombreux festivals et événements culturels, mérite tout particulièrement la visite. Namur étant au confluent de la Meuse et de la Sambre, on fera ensuite une balade au bord de l'eau. Puis, évidemment, viendra le moment d'aller déguster en ville quelques bières locales. Il ne faudra pas oublier la campagne environnante, particulièrement charmante avec ses vallons, ses châteaux et ses villages coquets, comme Crupet, qui fait partie de l'association des plus beaux villages de Wallonie.