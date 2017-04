France - 5 endroits pour faire plaisir aux enfants à Paris

28-04-2017 | 04h00

Extraits tirés du guide Ulysse Escale à Paris, par Yan Rioux

L'histoire et la renommée de Paris font de la Ville lumière une grande capitale internationale incontournable à visiter, particulièrement en famille. Mais la vie y est parfois étourdissante et la densité de l'habitat et la quantité d'attraits à voir en déroute plus d'un.

Voici 5 expériences coups de cœur à vivre à Paris et dans ses alentours avec des enfants.

1- La Cité des Sciences et de l'Industrie, un musée interactif où les enfants peuvent notamment visiter un sous-marin de combat

Les enfants et les plus grands apprécieront la visite de cet immense musée consacré aux sciences. Les enfants mettent la main à la pâte et les expériences sont interactives. Il est même possible de visiter un véritable sous-marin de combat.

2- Le château de Vincennes, véritable château fort du Moyen Âge

Immédiatement à l'est de la ville, le Bois de Vincennes est le plus grand espace vert de la région parisienne. La vedette des lieux est sans conteste le château de Vincennes. Véritable château fort du Moyen Âge, les enfants apprécieront la visite de son donjon, ses créneaux et ses mâchicoulis.

3- Disneyland Paris et le Parc Walt Disney Studios, le parc d'attractions le plus fréquenté d'Europe

Il faudrait un guide complet pour décrire toutes les attractions de Disneyland Paris et du Parc Walt Disney Studios. Le monde entier vient y rencontrer Mickey et ses amis dans un univers féerique. Situé à Marne-la-Vallée, à 35 minutes de Paris par le RER, vous trouverez de nombreux hôtels et restaurants sur le site ou à proximité.

4- Le Palais de la Découverte, entièrement consacré aux sciences

Logé dans l'aile ouest du Grand Palais, le Palais de la Découverte est un musée entièrement consacré aux sciences. L'exposition permanente s'étale sur plusieurs salles, chacune étant consacrée à un domaine particulier : la chimie, l'astronomie, la physique... Des parcours de visite sont proposés pour les enfants à partir de 8 ans.

5- Le Zoo de Vincennes, situé dans l'immense bois du même nom

À l'est de la ville, le Bois de Vincennes, plus grand espace vert de la région parisienne, abrite entre autres le Zoo de Vincennes, rouvert récemment après quelques années de reconstruction et de réaménagement. Le zoo plaira aux petits comme aux grands enfants.

