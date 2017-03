Italie - 5 merveilles de Rome à voir au moins une fois

31-03-2017 | 04h00

Extrait tiré du guide Ulysse Escale à Rome, par Louise Gaboury et Caroline Robert



Considérée comme l'une des plus belles villes du monde, Rome est multiple et riche à plusieurs égards. On y trouve des ruines anciennes, quelques églises parmi les plus splendides du monde, de magnifiques exemples de la Renaissance, des quartiers grouillants de vie et une gastronomie incomparable.

Ce qui fait de Rome une ville unique? Sa beauté parfois un peu fanée, son chaos, la splendeur des couleurs de ses façades écaillées, la silhouette des cyprès qui se découpe sur le ciel bleu. Voici cinq de ses merveilles à ne pas manquer.

1- Basilica di San Pietro (basilique Saint-Pierre)

2- Piazza Navona

3- Fontana di Trevi (fontaine de Trevi)

Vers 320 de notre ère, l'empereur Constantin fit ériger la première basilique à cinq nefs sur le lieu où fut enterré saint Pierre après avoir été crucifié la tête en bas dans le cirque de Néron, à proximité. La démolition et la reconstruction de la basilique ont débuté en 1506 pendant le pontificat de Jules II, selon les plans de l'architecte Bramante. Le chantier durera près d'un siècle et demi, et y travailleront les plus grands artistes de la Renaissance et de l'époque baroque. L'intérieur de la basilique, grandiose, prend la forme d'une croix latine composée d'une nef centrale et de deux nefs latérales, et renferme plusieurs chefs-d'œuvre, dont la célèbre Pietà que Michel-Ange a réalisée à l'âge de 23 ans, située dans une chapelle vitrée (en entrant à droite).Cette magnifique place a été construite sur les ruines du stade de Domitien, d'où sa forme oblongue. C'est l'un des symboles forts de la Rome baroque. Elle est ornée de trois fontaines : la fontaine du Maure représentant un Éthiopien luttant contre un dauphin, la fontaine de Neptune et, au centre, la fontaine aux Quatre-Fleuves. Chef-d'œuvre de Bernini réalisé au XVIIe s. à la demande du pape Innocent X et alimenté par l'aqueduc romain de l'Acqua Vergine, cette fontaine est composée de statues personnifiant les fleuves de quatre continents, le Nil pour l'Afrique, le Río de la Plata pour l'Amérique, le Danube pour l'Europe et le Gange pour l'Asie, le tout surmonté d'un obélisque antique.

De style baroque tardif, principalement l'œuvre de Nicola Salvi entre 1732 et 1751, la fontaine de Trevi est alimentée par l'aqueduc romain de l'Acqua Vergine. Elle est adossée au Palazzo Poli. La fontaine prend la forme d'un arc de triomphe, au centre duquel se trouve le dieu Océan sur un char guidé par des chevaux marins et des tritons, à gauche une figure féminine représentant l'abondance et à droite une figure représentant la salubrité. Les bas-reliefs racontent la légende de l'aqueduc de l'Acqua Vergine. Sur le panneau de droite, une jeune vierge indique aux soldats romains la source de l'Acqua Vergine. Sur celui de gauche, Marcus Agrippa (gendre et étroit collaborateur d'Auguste) signe l'acte de construction de l'aqueduc.

4- Terme di Caracalla (thermes de Caracalla)

5- Museo e Galleria Borghese

Escale à Rome

Construit par l'empereur Caracalla à partir de 212 apr. J.-C., c'est le deuxième complexe thermal en importance après celui de Dioclétien et le mieux conservé de Rome. Ouvert à tous, même aux esclaves, il pouvait accueillir environ 1 500 personnes. Le complexe cessa de fonctionner en 537 apr. J.-C., après le saccage des aqueducs par les Barbares. Le visiteur est toujours impressionné par l'ampleur du bâtiment et la hauteur des ruines qui atteint jusqu'à 30 m. De forme rectangulaire, il donne à voir les différentes salles empruntées par les baigneurs : la palestra (salle d'exercices), le laconicum (bain de vapeur), le caldarium (bain chaud), le tepidarium (bain tiède), le frigidarium (bain froid), les vestiaires et le natatio (piscine). À l'intérieur sont conservés de beaux pavements en mosaïque, vestiges de la riche décoration des thermes.La Villa Borghese fut édifiée à partir de 1613 par le neveu du pape Paul V, le cardinal Scipione Borghese, grand amateur d'art et collecteur éclairé. Elle fut réaménagée et redécorée par Marcantonio IV Borghese. La villa et les jardins ont été acquis par l'État italien en 1902. Au rez-de-chaussée, on peut admirer les sculptures de jeunesse de Bernini. Ne manquez pas la très émouvante sculpture de la nymphe Daphné se transformant en laurier pour échapper à son assaillant, le dieu Apollon. Une salle est aussi consacrée à l'importante collection de tableaux du peintre Caravaggio. Vous pourrez aussi voir la statue de Pauline Borghese en Vénus aux seins nus tenant la pomme de la discorde, œuvre du sculpteur néoclassique Canova. À l'étage se trouve la collection de peintures.