France - Paris à travers les yeux d'une ado

24-03-2017 | 04h00

Gabrielle, 12 ans, revient tout juste de son premier voyage à Paris. Un saut de quatre jours dans cette Ville Lumière dont elle rêvait depuis qu'elle est haute comme ça. Une première incursion dans la culture glamour parisienne où la mode, la gastronomie, les arts et l'architecture sont rois.

Comme Juliette, l'héroïne du livre Juliette à Paris qu'elle a dévoré avant le voyage, Gabrielle a marché sur les Champs-Élysées et fait du shopping aux grandioses Galeries Lafayette. Elle nous livre ses coups de cœur et ses impressions à la suite à ce court mais intense passage dans la plus belle ville du monde.

Admirer Paris du haut de la tour Eiffel

Ce voyage à Paris a débuté en grand. Premier arrêt: la seule et unique tour Eiffel que Gabrielle aperçoit de la fenêtre du RER en poussant un petit cri. «Je ne pensais pas que c'était aussi gros», explique la jeune fille pour qui les marches sont pour les athlétiques et les ascenseurs, pour les visiteurs plus paresseux.

«J'ai trouvé la vue de Paris magnifique du sommet et j'ai vraiment aimé notre repas au restaurant 58, au premier étage. Notre table était au bord de la fenêtre et nous avions une super vue sur le Trocadéro, les bâtiments, la ville et la Seine. Il y avait beaucoup de choix de nourriture, c'était succulent». Heureuse d'avoir acheté sa belle tour Eiffel souvenir dans la tour Eiffel, Gabrielle se rappellera longtemps du bar à macarons - orné de pyramides de desserts - où elle a dégusté un macaron au chocolat à l'effigie de Paris. (www.restaurants-toureiffel.com/fr/restaurant-58-tour-eiffel.html)

Marcher dans le quartier Montmartre

«Comme notre hôtel était dans le quartier Montmartre, nous avons pu marcher jusqu'au Sacré-Coeur, explique Gabrielle. C'est cool, car tu peux voir toute la ville du haut de la butte. L'architecture et les couleurs sont belles. Nous avons monté les 300 marches pour nous rendre dans le dôme de l'église. En plus, il y a plein de boutiques souvenirs dans les petites rues».

Notre adolescente a particulièrement apprécié son arrêt gourmand à la chocolaterie Maison Georges Larnicol, là où les bâtiments iconiques parisiens étaient savamment sculptés en chocolat.(www.chocolaterielarnicol.fr)

Découvrir Paris en voiture 2CV

La compagnie 4 roues sous un parapluie propose des balades guidées à travers Paris en voiture d'époque, la mythique Citroën 2CV (2 chevaux) colorée. Une activité que Gabrielle a adorée.

«Notre voiture était vert lime et s'appelait Marcel. Elle était super belle et confortable. Notre guide Yannick était très sympathique. Le soleil est sorti juste pour nous et on a pu ouvrir le toit pour bien voir la ville et prendre des photos en sortant la tête lorsqu'on arrêtait aux monuments connus. On a vu Notre-Dame, la place Vendôme, la place de la Concorde et sa grande roue, l'opéra, le Louvre, la rue la plus chère de Paris (la rue de la Paix), l'hôtel de ville et la plus vieille horloge de Paris. Je suis aussi contente d'avoir mis un cadenas avec nos noms sur le pont Neuf». (www.4roues-sous-1parapluie.com/FR/index.html)

Faire du magasinage aux Galeries Lafayette

Gabrielle avait lu sur les splendeurs des Galeries Lafayette avant le départ. Elle avait hâte de voir cet endroit symbolisant le chic parisien de ses yeux et elle n'a pas été déçue. «C'est magnifique avec les dorures, l'immense dôme en verre, les belles présentations, le grand choix de vêtements, les sept étages et l'étage de vêtements pour enfants. Mais c'est cher», ajoute celle qui s'est tout de même déniché une petite robe bleue de la marque maison Galeries Lafayette. (haussmann.galerieslafayette.com)

Voir l'Arc de triomphe et les Champs-Élysées

C'est le premier monument que Gabrielle a pu admirer à Paris: l'Arc de triomphe a eu tout un effet sur la jeune demoiselle. «C'est vraiment beau et gros! Il y a plein de détails et on peut y faire des photos originales à publier sur Instagram. Nous avons été chanceuses, les Champs-Élysées étaient fermés à la circulation, alors on a pu marcher dans la rue. Je me suis régalée des crêpes au Nutella de la Brioche Dorée qu'on a fait cuire devant moi». (www.briochedoree.fr)

Passer une journée à Disneyland Paris

Difficile de se rendre à Paris avec une adolescente sans passer une journée aux parcs Disneyland et Walt Disney Studios de Disneyland Paris. «Il y avait des attractions pour tous les âges, dit-elle. C'était cool d'avoir la «fastpast» [une passe coupe-file donnant un accès rapide à certaines attractions], car on avait accès aux manèges plus rapidement. Mes manèges préférés sont The Twilight Zone Tower of Terror, Indiana Jones et le Temple du Péril et Ratatouille. J'ai aimé les deux parcs et les belles boutiques de souvenirs. Le soir, le spectacle de Star Wars [«Rogue One: A Star Wars Story»] était vraiment cool; on pouvait voir les vrais personnages, des projections et des effets spéciaux super impressionnants!»

C'est d'ailleurs à Disneyland Paris que sa marraine a été le plus touchée, lorsque l'ado a lancé: «Je dois prendre le plus de photos possible pour que ça reste imprégné dans ma mémoire», en quittant le parc en fin de soirée. (http#mce_temp_url#)

Plusieurs autres moments ont marqué le premier voyage à Paris de Gabrielle, notamment le magasinage dans les boutiques souvenirs («Paris est la ville parfaite pour ceux qui aiment magasiner»), les déplacements en métro et en RER («il ne faut pas être lent sinon on se fait pousser»), les vols sur les ailes d'Air Transat («j'ai même pu rencontrer les pilotes dans le cockpit»), la recherche des souvenirs parfaits pour sa famille et l'amusement venant avec les différences d'expressions et d'accents des Français et des Québécois.

Suggestions de lectures

- Escale à Paris, le meilleur pour un court séjour d'Ulysse

- 300 raisons d'aimer Paris de Judith Ritchie

* Ce voyage a été rendu possible grâce à Air Transat.