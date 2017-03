Norvège - L'endroit où on pourra vivre l'époque des Vikings

16-03-2017 | 11h13

Le projet du plus grand parc à thème de Norvège est axé sur la recréation du monde viking, avec un lac chatoyant, une forêt habitée par des trolls, des nains et des elfes, un monde nordique souterrain, une flotte de drakkars et des festins vikings.

De nouveaux détails ont été rendus publics au sujet du Thors Rike, ou «Royaume de Thor», qui vise à devenir la «capitale viking du monde» et ouvrira dans l'Ouest de la Norvège, à Haugesund, le «pays des rois vikings».

La région se caractérise également par ses fjords, ses cascades, ses glaciers, ses montagnes, sa côte et ses phares.

Les maquettes et projets du Thors Rike prévoient des attractions «frissons» et des montagnes russes, ainsi que des scénographies élaborées ramenant les visiteurs mille ans dans le passé, à l'époque des vikings.

Comme pour un parc Disney, le projet prévoit également une imposante entrée de château, visible à des kilomètres.

Pas un château de conte de fée

Mais à l'inverse des palais des contes de fées du géant américain, le château du Thors Rike ressemblera plutôt aux ruines décaties d'un ancien fort viking rongé par un très vieil arbre tordu aux racines entortillées.

«Le château isolé et abîmé marque l'entrée du Thors Rike. De ce point de vue, le fort semble abandonné, détruit et un peu effrayant. Mais le rêve de l'aventure offerte de l'autre côté est très tentant», annonce la description du parc.

Les projets préliminaires divisent le parc en six parties. Dans la Grotte, les visiteurs pourront parcourir le monde nordique souterrain en flottant sur des bûches, et ils affronteront d'anciens monstres de la mythologie scandinave.

Le Harbour Village consistera en un hameau viking installé sur les rives d'un lac scintillant, où une flotte de drakkars sera à l'ancre.

Après s'être ouvert l'appétit, les visiteurs pourront accéder au Valhalla et participer à un festin viking dans la grande halle d'Odin.

Le projet est ambitieux, mais les promoteurs cherchent toujours des financements. La date d'ouverture était initialement prévue en 2018, mais il est plus réaliste de l'envisager pour 2019 ou 2020.