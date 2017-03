Espagne - Barcelone et ses plaisirs

17-03-2017 | 04h00

Extraits du guide Ulysse Escale à Barcelone par Gabriel Anctil

Ensorcelante, belle et vivante, Barcelone risque de vous faire chavirer grâce à son architecture spectaculaire, ses habitants souriants et sa culture affirmée. Impossible de s’ennuyer dans la capitale de la Catalogne car chaque recoin vous fournira mille et une raisons de vous émerveiller pendant votre séjour dans cette ville qui mêle passé millénaire et avant-garde avec grâce.

Mercat de La Boqueria

Cathédrale des produits de la terre, de la mer et des montagnes, La Boqueria est le marché le plus spectaculaire et le plus animé de Barcelone. Ce marché couvert à l’architecture moderniste et colorée offre un spectacle autant pour la vue et l’odorat que pour le goûter. Vous y trouverez une très grande quantité de produits de la mer, de fruits, de produits dérivés de l’olive (olives en saumure, huile pure ou aromatisée), de charcuteries catalanes, de fromages, de champignons frais… Le marché est entouré de bars à tapas et de restaurants. Il y a foule le samedi.

Palau de la Música Catalana

Chef-d’œuvre de l’architecture moderniste, l’édifice imaginé par Lluís Domènech i Montaner est un hommage à la musique et en particulier à la Catalogne en général. Coloré à l’extrême, le palais est caché entre de petites rues du quartier, puis surgit dans un tournant pour éblouir le passant avec ses colonnes de céramiques multicolores, ses vitraux et ses statues de pierre. Mais le plus beau est à l’intérieur, particulièrement la salle de concerts, à la fois spectaculaire et intime. Les vitraux du plafond, avec leur coupole inversée aux traits d’un soleil brillant pour l’éternité, valent la visite à eux seuls. Évidemment, l’idéal est d’assister à un spectacle pour prendre le temps d’apprécier le lieu.

Museu Picasso

Installé dans cinq superbes palais médiévaux, ce musée présente surtout des œuvres de jeunesse de l’un des plus grands peintres du XXe siècle. Les toiles permettent d’apprécier l’évolution de l’artiste et la profonde influence qu’a eue Barcelone sur lui. Certaines toiles de sa période bleue (1901-1904) sont particulièrement frappantes. Des sculptures, des dessins et des photos de l’artiste complètent l’exposition permanente. Conseil : achetez vos billets par Internet pour éviter les longues files d’attente.

Sagrada Família

L’édifice le plus célèbre de Barcelone n’a plus besoin de présentation. Immense basilique, toujours inachevée, dont la construction débuta en 1883 et devrait se terminer, si tout va bien, en 2026. Gaudí y a consacré 43 ans de sa vie. C’était son projet le plus ambitieux et le plus personnel. Tant l’intérieur que l’extérieur foisonnent de références à la nature et font vivre aux visiteurs une expérience unique. Les gigantesques colonnes de la nef centrale qui forment une forêt de pierre et les jeux de lumière des vitraux, imaginés par le génie, valent à eux seuls le voyage à Barcelone. À voir absolument !

Park Guëll

Juchée sur une colline surplombant Barcelone, cette cité-jardin vous plongera dans un espace onirique, sorti tout droit de l’imaginaire fertile de Gaudí. Résultat d’un projet immobilier non complété (1900 à 1914) de l’industriel Eusebi Güell, le Park Guëll offre l’une des promenades les plus surprenantes et agréables de Barcelone. Dès l’entrée, deux maisons, qu’on dirait construites en pain d’épices, donnent le ton. S’ensuit un monumental escalier où trône le célèbre dragon du parc qui mène à une forêt de colonnes doriques, dont la voûte est ornementée de cercles de céramique. Au-dessus de celles-ci, un banc sinueux et multicolore offre une vue magique sur la ville.

Escale à Barcelone