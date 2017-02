France - Les îles sublimes de la Côte d'Azur

17-02-2017 | 04h00

La Côte d'Azur en soi vaut le détour mais que dire des îles qui la bordent...

Joyaux de la nature au large de la baie de Cannes, les îles de Lérins, dont les deux îles principales sont Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, offrent une escapade de choix à ceux qui souhaitent passer la journée au rythme des cigales et des flots marins. Les sublimes îles d'Hyères, dont le caractère idyllique, entre petites criques, sentiers perchés et mer turquoise, fait encore rêver les voyageurs, ont pour nom Porquerolles, Port-Cros et du Levant.

1- Île Sainte-Marguerite

Longue de 3 km et large de 900 m, l'île Sainte-Marguerite est sillonnée de 22 km de sentiers où il fait bon flâner à travers les pins d'Alep, les chênes verts et les eucalyptus géants. Ses superbes petites criques, aux eaux turquoise, en font un éden de choix pour passer une journée en famille au cœur de la nature. Également riche d'histoire, l'île abrite le fort Royal (XVIIe siècle) et l'ancienne prison du Masque de fer, où loge aujourd'hui le Musée de la Mer, consacré à l'histoire du commerce maritime.

2- Île Saint-Honorat

C'est sur cette île, de moitié plus petite que l'île Sainte-Marguerite, que fut fondée au Ve siècle l'Abbaye de Lérins par saint Honorat. Riche de spiritualité et de vestiges du passé (monastères, fortifications et chapelles tous très joliment rénovés), l'île est toujours la propriété d'une communauté cistercienne de 25 moines qui y cultivent notamment 7 ha de vignes et produisent un vin réputé. Les moines proposent des visites guidées de l'Abbaye, des retraites de méditation et un restaurant où l'on peut goûter à leur fameux vin.

3- Île de Porquerolles

Depuis l'arrivée des Celtes il y a plus de 2 000 ans, Porquerolles - la plus étendue des îles d'Hyères avec ses 7 km de long et 2,5 km de large - a vu se succéder de nombreuses civilisations : Ligures, Phocéens, Grecs et Romains. Magnifiquement préservée, l'île dévoile aux visiteurs un paysage varié et riche, composé de plaines agricoles, de domaines viticoles, de sentiers balisés à parcourir à pied ou à vélo, mais également de jolies criques et de superbes plages de sable fin où il fait bon se rafraîchir en été.

4- Île de Port-Cros

Longue de 4 km et large de 2,5 km, Port-Cros, la plus petite île d'Hyères et la plus sauvage, est réputée pour son parc national. On y va pour la pureté et la richesse de ses fonds marins, ou pour ses sentiers de randonnée escarpés, avec

vue sur la mer. S'y trouvent trois plages : la plage du Sud, la plus accessible et la plus fréquentée; la plage de la Palud, à l'ombre des tamaris; et la plage de Port-Man (galets), la plus grande, la mieux protégée du mistral et la plus éloignée.

5- Île du Levant

L'île du Levant est presque entièrement occupée par la Marine nationale et elle est par conséquent en grande majorité inaccessible. Seule une petite partie, essentiellement naturiste, est ouverte au public. Si l'on reste vêtu au port et sur la place du village d'Héliopolis, le naturisme est libre partout, dans les chemins et les lieux d'hébergement. La plage des Grottes est la seule plage de sable accessible de l'île (naturisme obligatoire). Au nord d'Héliopolis s'étend le Domaine des Arbousiers, une réserve naturelle de 20 ha parsemée d'arbousiers, ces petits arbustes qui embaument l'île.

