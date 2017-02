France - 5 sites antiques incontournables en Provence

03-02-2017 | 04h00

Extraits tirés du guide Ulysse Explorez Marseille et la Provence, par Sarah Meublat

Mosaïque de paysages façonnés par le mistral et les couches d'histoire, la Provence invite à la contemplation et à la réflexion. Adaptable aux envies de chacun, elle est aussi culturelle qu'historique. Voici 5 sites antiques incontournables en Provence.

1- La ville antique de Glanum, à Saint-Rémy-de-Provence, découverte en 1921 après avoir été ensevelie pendant 17 siècles

Construite au cœur du massif des Alpilles, la cité hellénistique puis latine de Glanum connut son plein développement à partir du IIe siècle avant J.-C. Elle se révèle au fil des fouilles archéologiques : thermes, quartier résidentiel, forum, basilique, temple, sanctuaire d'Hercule, fumoirs à vin, rempart, portique, fontaine laissent présager une ville d'envergure. Deux monuments remarquablement conservés, regroupés sous le nom de Les Antiques, marquent l'entrée de Glanum : le mausolée des Julii (vers 30 avant J.-C.) et l'Arc de triomphe (vers 20 après J.-C.). Un site exceptionnel!

2- Les sites de Puymin et la Villasse à Vaison-la-Romaine, vestiges de l'une des cités gallo-romaines les plus riches de Provence

Découverts au XXe siècle, Puymin et la Villasse sont deux quartiers de Vasio Vocontiorum. Les vestiges du quartier de Puymin sont en meilleur état que ceux de son quartier voisin, de sorte qu'on y saisit toute la complexité de la vie romaine. Admirez notamment la villa de la riche famille Massii. Dans le quartier de la Villasse, remarquez les ruines de deux grandes résidences (la Maison au Dauphin et la Maison du Buste en Argent), séparées par la rue des Colonnes et la rue des Boutiques, ainsi que les bains publics alimentés par une source d'eau chaude.

3- Le Théâtre antique et l'Arc de triomphe d'Orange, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO

Le Théâtre antique est le seul théâtre romain d'Europe dont le mur de scène soit demeuré intact. Construit au début du Ier siècle après J.-C., il accueillait une grande variété de spectacles. À l'époque des Romains, les membres de la classe privilégiée prenaient place sur des sièges amovibles de chaque côté de la scène dans un espace dit parascenia. Derrière eux, environ 7 000 spectateurs s'asseyaient sur des gradins en pierre (cavea) divisés en trois sections et reliés par des galeries souterraines aux larges entrées.

L'Arc de triomphe, un monument composé de trois arches (Ier siècle), ne commémore en réalité aucune victoire militaire, mais marquait autrefois l'entrée

de la cité romaine d'Arausio, aujourd'hui Orange, et témoigne des hauts faits des soldats de la IIe Légion qui la fondèrent en 35 avant J.-C. Passez sous les arches et remarquez les motifs d'ornementation hexagonaux des voûtes à caissons.

4- Les spectaculaires arènes de Nîmes, encore aujourd'hui l'amphithéâtre le mieux conservé du monde romain

Édifiées au Ier siècle, les arènes de Nîmes proposent un voyage dans l'histoire, à l'époque des gladiateurs et des jeux de l'Antiquité. Poursuivez votre visite des monuments romains de Nîmes par la Maison Carrée, seul temple du monde antique entièrement conservé, et la Tour, seule survivante des tours qui ponctuaient les 7 km de remparts à l'époque romaine, et avec un panorama impressionnant sur la ville.

5- Le Pont Julien, au nord de Bonnieux, dont les trois arches encore intactes enjambent la rivière Calavon

Construit en pierres taillées et ajustées sans mortier en l'an 3 av. J.-C., ce petit pont romain à trois arches est en très bon état. Un petit stationnement juste à côté permet de profiter tranquillement du cadre et de pique-niquer sur le bord de la rivière Calavon. Le Pont Julien constitue aussi un bon point de départ pour une balade le long des pistes cyclables.

Explorez Marseille et la Provence