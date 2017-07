Nouvelle-Angleterre - 5 plages parfaites pour les familles en Nouvelle-Angleterre

28-07-2017 | 04h00

Extraits tirés du guide Ulysse Nouvelle-Angleterre

Le littoral de la Nouvelle-Angleterre, souvent déchiqueté, se dévoile comme une dentelle tantôt de roc formant caps et péninsules, tantôt de dunes et de longs croissants dorés.

Voici 5 plages parfaites pour les familles où se poser lors des belles journées d'été.

1. Popham Beach State Park

Bath - Maine

Moins connue que ses homologues de la côte sud, telles celles de Wells, Old Orchard et Ogunquit, la plage du Popham Beach State Park, à Bath compte pourtant parmi les plus belles plages du Maine. Très large et longue de plus de 4 km, elle offre de belles vues sur les îles rocheuses qui pointent immédiatement au large, et dont certaines sont accessibles même à pied à marée basse. Le parc abrite en outre le Fort Baldwin, surmonté de plusieurs tours d'observation et construit au cours de la Seconde Guerre mondiale.

2. Wallis Sands State Beach

Rye - New Hampshire

La route 1A longe la côte, de Portsmouth à Hampton Beach, et offre 30 km de littoral spectaculaire, de plages sablonneuses ou rocailleuses, de récifs dramatiques, de dunes, de marécages salins et un authentique parc préhistorique. On l'appelle aussi « Ocean Boulevard ».

Si plusieurs vont à Hampton Beach pour profiter de ses plages et festoyer, plus

au nord, la Wallis Sands State Beach est une plage sablonneuse plus familiale avec un pavillon, des douches et amplement de stationnement. Elle est située à Rye, village côtier.

3. Crane Beach

Ipswich - Massachussetts

Le Crane Estate s'étend sur 840 ha et regroupe plusieurs attraits qui se démarquent par la magnifique tranquillité qui se dégage du paysage dans lequel ils baignent. Marais salants, collines et plages, toute la beauté de ce domaine qui appartenait à la famille Crane est depuis 1998 sous l'administration et la protection du Trustees of Reservations, dont la mission est de mettre en valeur ce patrimoine. La Crane Beach propose 6,4 km de littoral magnifique.

4. Plages de Cape Cod

Massachussetts

Quelque 500 km de plages bordées de dunes et ponctuées de phares attirent chaque année des milliers de visiteurs en quête du charme légendaire de Cape Cod. La grande majorité de ces plages fera le bonheur des familles.

Sur l'Atlantique, la magnifique Nauset Beach s'avère parfaite pour le surf, la baignade et les bains de soleil. Majestueuse, elle étend son sable blanc sur plusieurs kilomètres et constitue l'une des plus belles plages de Cape Cod.

À Brewster, du côté de la Cape Cod Bay, Paines Creek Beach convient parfaitement aux jeunes enfants grâce à son bas niveau d'eau, de même qu'à Breakwater Beach, toujours populaire auprès des familles. À marée basse, toutes ses plages dévoilent les Brewster Flats, des cuvettes de marée où la pêche aux mollusques et aux crustacés est très populaire.

5. Crescent beach

Block Island - Rhode Island

Située à 20 km de la côte du Rhode Island et accessible en traversier ou en avion, Block Island est toutefois l'un des secrets les mieux gardés de la Nouvelle-Angleterre. Ce joyau maintes fois comparé à l'Irlande était autrefois surnommé « petite île de Manitou » par les Amérindiens qui l'habitaient. Il faut ici oublier tout ce qui est visite effrénée et se concentrer sur ce que cette douce et mystérieuse île a de mieux à offrir : des balades à vélo sur des routes idylliques, des randonnées dans de nombreux sentiers et la possibilité d'observer une très grande variété d'oiseaux, ou encore de profiter des plages magnifiques qui la ceinturent.

Crescent Beach, la plage favorite de Block Island, est située à proximité d'Old Harbor. La beauté de son site a su conquérir les baigneurs.

Guide Nouvelle-Angleterre: