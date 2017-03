Californie - Californie: 7 bonnes raisons de visiter Santa Monica

Sarah Bergeron-Ouellet 28-03-2017 | 09h14

À Santa Monica, on a les pieds dans le sable et la tête dans les palmiers. Cette ville californienne de bord de mer de 94 000 habitants est située à 25 kilomètres à peine de Los Angeles. Il y a beaucoup de raisons de s'y attarder.

1. Suivre un cours de surf

Vous avez toujours rêvé d'essayer le surf? Le sud de la Californie est un endroit idéal pour oser. Parmi les écoles de la région, Learn to Surf LA offre des leçons individuelles ou de groupe, pour tous les âges, sur la plage de Santa Monica. Retrouvez votre instructeur à la cabane de sauveteurs #18 pour prendre possession de votre planche et de votre combinaison isothermique. Votre instructeur vous expliquera les règles de sécurité, puis vous guidera dans l'eau en respectant vos habiletés. Avec son aide, vous serez en mesure de tenir en place sur votre planche - probablement même sur vos deux pieds! Pour en venir à incarner le cliché du surfeur californien planant sur les vagues, par contre, il vous faudra plus qu'une séance. www.learntosurfla.com

2. S'amuser sur la jetée

Impossible de manquer la longue jetée de Santa Monica. Inauguré en 1909, le Santa Monica Pier est une icône de la ville avec ses boutiques de souvenirs, ses casse-croûte, ses pêcheurs, ses touristes et ses vues sur l'océan, sans oublier son parc d'attractions. Le Pacific Park offre une douzaine de manèges, dont une grande roue et de petites montagnes russes, et plusieurs kiosques de jeux rappelant les fêtes foraines d'autrefois. L'entrée au parc est gratuite, mais les tours de manège coûtent entre 5 et 8 $ US. Des passes quotidiennes sont aussi disponibles. www.pacpark.com

3. Magasiner sur la Third Street Promenade

Santa Monica est divisée en huit quartiers. Vous aimez magasiner? Rendez-vous dans le Downtown sur la portion piétonne de la 3e rue (Third Street Promenade) pour une petite session de lèche-vitrine, un latté ou un smoothie à la main. À ne pas manquer: le populaire et acclamé (par «Travel and Leisure» notamment) marché fermier qui se tient tout près les mercredis et samedis, sur la rue Arizona. Les abondantes récoltes californiennes vous mettront l'eau à la bouche.

4. Se muscler à la plage

Large et dorée, la plage de Santa Monica fait 5,6 km de long. L'eau du Pacifique étant presque toujours froide (elle atteint 20 degrés C en été), on y va surtout pour se promener, surfer ou prendre un peu de soleil. On y va aussi pour découvrir la «vraie» Muscle Beach. Vous connaissez? Il s'agit de ce genre de gym extérieur construit sur la plage dans les années 1930, devenu par la suite un symbole du mouvement «fitness». Venice a elle aussi sa Muscle Beach, mais l'originale a vu lejour au sud de la jetée de Santa Monica. Barres, anneaux et autres appareils y sont toujours.

6. Prendre une bouchée sur Main Street

Un autre quartier où il fait bon flâner est celui de Main Street. Il ne fait que quelques coins de rue, mais il est parsemé de commerces indépendants, de cafés et de boutiques dédiées aux «fanatiques de santé», pour reprendre l'expression de l'office de tourisme. Pour casser la croûte, on vous suggère la terrasse arrière du restaurant Ashland Hill. Bières locales et vins californiens font partie du menu, de même que plusieurs petits plats faciles à partager (dont un délicieux ceviche, avis aux intéressés). www.ashlandhill.com

5. Parcourir le bord de mer à vélo

Pour profiter pleinement de la côte, on loue un vélo et on parcourt la South Bay Bicycle Trail. Cette piste cyclable longe l'océan sur 35 km entre la plage Will Rogers State Beach de Santa Monica (immortalisée dans «Alerte à Malibu») et la ville de Torrance, plus au sud. La piste traverse Venice Beach, où il faut absolument se mêler à la foule de planchistes, culturistes, vendeurs de souvenirs et flâneurs qui déambulent sur la promenade. Il est possible de louer des vélos à différents endroits à Santa Monica; des tours guidés sur deux roues sont aussi offerts. www.santamonica.com

7. Dormir dans un hôtel Art déco

Si vous voulez plonger dans l'âge d'or d'Hollywood, réservez une chambre au Shangri-La, un hôtel boutique Art déco récemment rénové qui a ouvert ses portes en 1939. L'hôtel est particulièrement bien situé, le long du Ocean Boulevard, juste en face de la plage. Il a du charme et une piscine extérieure chauffée où il fait bon se reposer. Les chambres sont offertes à partir de 342 $ US par nuit. Trop cher? Pas besoin de loger sur place pour siroter un cocktail au bar Suite 700 situé sur le toit de l'hôtel, d'où l'on a une vue sur l'océan et le Santa Monica Pier. www.shangrila-hotel.com

Ce voyage a été rendu possible grâce à Visit California.