Sarah-Émilie Nault 09-02-2017 | 04h00

Dans les cafés, les microbrasseries, les restaurants et les boutiques, aussi bien que dans les grands magasins, les bars et jusque dans les rues, une ambiance toute spéciale se fait sentir à Burlington, au Vermont.

La fierté de créer et d'encourager ce qui est «local» caractérise de belle façon tout ce qui se fait dans cet État. Les habitants se font une joie de promouvoir la gastronomie et les produits locaux et d'encourager le travail des artisans, tout en prenant soin de leur petit coin de pays (et ultimement, de la planète).

Sur la rue de l'église (Church Street), les gens se baladent tranquillement et prennent le temps de vivre. Il faut dire que la rue piétonnière traversant le centre-ville de Burlington est propice aux promenades sans presse. L'endroit semble une belle métaphore de l'atmosphère générale régnant dans la ville: on a envie de ralentir la cadence et on est enchanté par les multiples mentions d'achats et de gastronomie locale.

Tout près, sur la rue St Paul, la pizzeria American Flatbread, auquel s'est greffée la brasserie artisanale Zero Gravity, peut se vanter d'être le premier restaurant du coin à avoir adopté le concept «Farm to Table» (directement de la ferme à la table).

Sur un petit tableau au mur, entre le bar et la salle à manger, de petits drapeaux sont plantés sur les localités et fermes voisines où le chef est fier de s'approvisionner. Les délicieuses pizzas à pâtes extra minces sont ainsi composées d'ingrédients frais et bios achetés directement de petits producteurs. L'endroit se fait aussi chaleureux que sa mission première avec son four à pizza au centre de la pièce, ses nappes à carreaux et sa vingtaine de bières artisanales brassées sur place et offertes en fût.

Des balades inspirantes

Les rues tout autour de Church Street font naître ce même plaisir de marcher sans but et sans soucis. D'ailleurs, il n'y a pas que les humains qui semblent joyeux à Burlington; nous croisons des chiens de toutes les tailles et de toutes les races dans les rues, les cafés et même les magasins de la ville.

Plusieurs cafés sont pris d'assaut par les étudiants, les amoureux, les bandes d'amis et les touristes. C'est le cas du café Muddy Waters aux murs de briques et à l'ambiance chaleureuse. Ainsi que du populaire café Uncommon Grounds, une entreprise familiale grillant des grains soigneusement choisis dans l'immense torréfacteur exposé dans l'entrée.

Sur la rue du College, nous tombons amoureux de la boutique Common Deer pour ses petites merveilles de produits 100 % américains (sacs, vêtements, accessoires, bijoux, produits pour la peau, accessoires pour la maison) et la gentillesse de Sarah, fille de la propriétaire, qui nous confirme que l'entreprise est une belle affaire de famille.

La fièvre de la bière artisanale

Au Vermont, impossible de ne pas succomber à la folie des bières artisanales. C'est tout de même ici qu'ont été imaginées certaines des plus populaires créations de la planète bière, notamment la fameuse Heady Topper de la brasserie The Alchemist de Stowe: une American Double Imperial IPA élue meilleure bière au monde que les habitants comme les touristes s'arrachent littéralement.

À moins de 30 kilomètres de Burlington, la petite ville de Waterbury n'a certainement rien à envier aux plus grandes villes du Vermont en terme d'offres gastronomiques et brassicoles. Au Craft Beer Cellar, c'est une sélection de 700 à 800 différentes sortes de bières artisanales qui attend les curieux et amateurs de houblon. Un pan de mur entier y est d'ailleurs réservé aux bières provenant du Vermont. L'endroit impressionne autant par son organisation colorée que par l'expertise de ses conseillers, véritables amoureux de la bière.

De l'autre côté de la rue Elm, on patiente avec plaisir en dégustant une bière artisanale à la brasserie Prohibition Pig; le populaire restaurant voisin du même nom est toujours bondé et n'accepte aucune réservation. Les créations brassées devant nous peuvent aussi être emportées à la maison dans de jolies cannettes scellées sur place.

Notre coup de coeur en frais de découverte artisanale se trouve à Burlington toutefois et mise plutôt sur un autre type d'alcool. Le Citizen Cider est une brasserie ne proposant que des cidres (et quelques cocktails au cidre et au whisky) brassés sur place. On y déguste une dizaine de cidres en fût tout en cassant la croûte (poutines, salades et burgers composés d'ingrédients provenant de fermes du Vermont) et en jouant aux dames sur les longues tables de bois surmontées d'un joli système d'éclairage. L'ambiance y est aussi parfaite que la douceur des cidres, notamment celui - divin - au gingembre joyeusement baptisé The Dirty Mayor.

Le carnet d'adresses

À Burlington:

Pizzeria American Flatbread: americanflatbread.com

Brasserie Zero Gravity: www.zerogravitybeer.com

Café Uncommon Grounds: www.ugvermont.com

Café Muddy Waters: consultez cette page Facebook

Boutique Common Deer: www.commondeervt.com

Citizen Cider: www.citizencider.com

À Waterbury:

Craft Beer Cellar: craftbeercellar.com/waterbury

Prohibition Pig: www.prohibitionpig.com

Skier en famille

Dans les environs de Burlington, le complexe Bolton Valley offre 71 pistes de ski aux familles avides de bons moments passés en plein air. Au programme: ski alpin, ski de fond, «fat bike», raquettes, repas au James Moore Tavern et chambres douillettes au pied de la montagne. www.boltonvalley.com